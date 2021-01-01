ТОП-5 самых милых женщин по знаку Зодиака

Есть женщины, у которых красивая фигура, идеальная внешность, они ухоженные и стильные, однако сильный пол обходит их стороной. Скорее всего, причина кроется в высокомерии, грубости или же вспыльчивости этих дам. Мужчин же тянет к милым барышням, с которыми легко и уютно. А рождаются такие милашки обычно под пятью зодиакальными созвездиями.

Самые милые женщины по знаку Зодиака

Рыбы. Самые милые девушки появляются под созвездием Рыбы. Они мягкие, ласковые, спокойные и чрезвычайно чувствительные. Рыбки милосердны к окружающим, всегда придут на помощь. Очень нежны со своими детьми и второй половинкой, прощая им всё – грубость, безразличие и вспыльчивость по отношению к ней. Женщины, рождённые под данной звездой, никогда не проявляют агрессии, стремятся избегать ссор, так как ненавидят споры. Они обладают большим и щедрым сердцем. Весы. Неудивительно, что на втором месте стоят девушки, рождённые под этим созвездием, так как они щедры на чувства и нежны. Они всегда за правду, им ненавистны несправедливость и ложь. Весы сострадательны и отзывчивы, из них получаются идеальные жёны, обладающие большим терпением и деликатностью. Они всегда поддержат своего любимого и детей во всех начинаниях. Окружающие же ценят этих женщин за их спокойствие и рассудительность в любой ситуации. Весы никогда не вступают в конфликты, обходя их стороной. Рак. Несмотря на то, что эти девушки довольно капризны, они очень милые и нежные, чем и покоряют окружающих. Они способны впитывать эмоции собеседника, тем самым настраиваясь на его волну, поэтому они вместе грустят с тоскующим и смеются со счастливчиком. В семье Раки часто идут на компромисс с родными в ущерб себе, готовы промолчать, где нужно, чтобы не провоцировать конфликтных ситуаций, поэтому дома у них всегда мир и гармония. Одно только может подпортить впечатление об этой милой девушке – Раки часто остро переживают свои прошлые ошибки и обиды, из-за чего становятся недоверчивы к людям, выбирая позицию - быть в стороне от чужих проблем. Лев. Красивая и милая девушка излучает вокруг себя позитив и счастье. Львицы щедры на комплименты окружающим, поэтому с ними всегда тепло и радостно. У них прекрасная душа, так как они не терпят зла. По характеру женщины, рождённые под этим созвездием, свободолюбивы и независимы, всегда активны и непредсказуемы, милы и решительны. Их оптимизм заставляет окружающих чувствовать себя с ними комфортно и уютно. Львицы – прекрасные жёны, которые ненавязчиво направят свою вторую половинку к победе, и отличные матери, никогда не давящие на детей. Они с ними милы и ласковы. Телец. Как только девушка, рождённая под этим знаком, улыбается, мир сразу же окрашивается в радужные цвета. Милашки Тельцы всегда придут на помощь, поддержат и физически, и морально. С ними никогда не бывает скучно, так как они умеют зажечь компанию, рассказав много интересного или придумав что-то забавное. Однако мимишность Тельчих может в мгновение ока испариться, когда кто-то обижает слабых. Эта любезная женщина может разнести всё вокруг себя, особенно если это касается близких и родных. Хотя мужу и детям иногда от неё и достаётся. В такие моменты от милых Тельцов мало что остаётся. Благо, что они быстро отходят, снова превращаясь в добрых и нежных.

Даже самые милые женщины по знаку Зодиака могут показать свой характер. Ведь у каждого есть свой предел терпения, поэтому лучше их не злить!