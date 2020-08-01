3 самых популярных знака Зодиака у работодателей

Вездесущие астрологи знают обо всем. А еще они охотно объясняют причины успеха или провала в разных жизненных сферах. Не обошли вниманием и карьерные вопросы. На этот раз звездочеты рассказали нам, какие самые популярные знаки Зодиака у работодателей.

Небольшое пояснение для тех, кто не понимает взаимосвязи между астрологией и профессиональными успехами. Звезды влияют на характер, поведение, природные способности. От них во многом зависят навыки работы в команде, поведение на собеседованиях, а также творческие способности и умение добиваться результатов. Итак, смотрим, кто они – счастливчики, умеющие выгодно подать профессиональные качества.

Самые популярные знаки Зодиака у работодателей: ТОП-3

1. Рыбы.

Великолепно «плавают» в сферах деятельности, требующих творческого подхода. Начальство ценит то, что подопечные Нептуна не рвутся к власти, а прекрасно уживаются в коллективе и спокойно работают. Рыбы ценят комфорт, но предпочитают не напрягаться, а планомерно выполнять служебные обязанности.

Слабые места: неумение правильно организовать график, мнительность.

Подсказка работодателю: контролируйте подчиненных Рыб аккуратно, без агрессии, в масштабных проектах ставьте задачи последовательно, выдавая небольшими объемами.

2. Скорпион.

Энергичные, уверенные в себе, честолюбивые работники. Ставят амбициозные цели и добиваются карьерных высот. Стихия Скорпиона – руководящие должности. Люди этого знака умеют четко ставить задачи, контролировать их выполнение и вести за собой коллектив. Порядочные и честные работники, отдают делу немало сил и требуют того же от подчиненных.

Слабые места: прямолинейность, замкнутость.

Подсказка работодателю: чтобы достичь желаемого результата, четко объясняйте Скорпиону цель и круг его полномочий.

3. Стрелец.

Коммуникабельные, ответственные, активные работники. Не терпят простоев, постоянно что-нибудь оптимизируют. Стрелец – кладезь идей по улучшению работы оборудования, повышению производительности, усовершенствованию качества. Протеже Юпитера превосходно ладят с начальством и подчиненными.

Слабые места: невнимателен, киснет при рутине.

Подсказка работодателям: поручайте работнику Стрельцу самый слабый участок производства, совсем скоро он станет передовым.

Кому не везет на рынке труда?

Аутсайдеры, по мнению астрологов, Раки и Близнецы.

Первые, хоть и старательные, но слишком уж эмоциональные. Излишняя мнительность мешает Ракам выгодно продать себя на собеседовании, нормально взаимодействовать с начальством. Из-за особенностей характера даже профессионалы высокого класса часто занимают невысокие должности.

Слабые места Близнецов: непостоянство, отсутствие дисциплинированности, склонность к манипуляциям. Протеже Меркурия на первых этапах буквально покоряют работодателей интеллектом и харизмой, но быстро утомляют и разочаровывают. Их охотно берут на этапе становления бизнеса, а по мере развития стараются перепрофилировать.

Самым популярным знакам Зодиака у работодателей обычно достаются «вкусные» должности, они – первые претенденты на премии и другие виды поощрений. Остальным представителям гороскопа приходится больше стараться и прикладывать максимум усилий по совершенствованию профессионализма.