ТОП-7: Это нельзя делать при своём мужчине, если вы не хотите его потерять

Многих женщин интересует один и тот же вопрос, как привлечь мужчину свой мечты. Ради этого они готовы на многое – сидеть часами в салонах красоты, заниматься до седьмого пота в тренажёрных залах, а также быть лёгкой в общении, даже когда на душе скребутся кошки. Однако, заполучив своё, они перестают быть теми милыми девушками, в которых влюбился парень, забывая о красоте и выдержке. Они превращают любовные отношения в братские, переставая заботиться о своём внешнем виде и не скрывая свои секреты красоты, проводя многие из них на глазах у второй половинки, тем самым отталкивая его от себя.

Вещи, которые вы никогда не должны делать перед своим мужчиной

Бритьё. Если вы привыкли проводить эпиляцию и бритьё в домашних условиях, а не в косметологическом кабинете, попробуйте это делать в отсутствие своей второй половинки. Идеально, чтобы его вовсе не было дома, но, если нет такой возможности, то хотя бы находясь в одиночестве в ванной комнате. Женщина с пинцетом, бритвой или другим предметом, помогающим избавиться от лишних волос, становится менее привлекательна в интимном плане. Маникюр и педикюр. Эта гигиеническая процедура должна проводиться в салоне красоты или в одиночестве, так как любящая женщина, орудующая ножницами и пилками, засыпанная срезанными ногтями и кожей с рук и ног, отталкивает мужчину, не говоря уже о том, чтобы потом с ней лечь в постель и заняться любовью. У некоторых парней такой салон красоты на дому может стать страшным сном. Маски, краски, кремы и другое. Безусловно, совместно принятый душ возбуждает, но вот мытьё головы и всего тела шампунями, гелями, а также покраска волос, пиллинг и маски для лица и всего тела, скорее, оттолкнут мужчину. Поэтому, если у вас в плане нет пункта «снятие испуга со второй половинки», то лучше все эти процедуры проводить в его отсутствие. Пищеварение и метеоризм. С каждым может случиться отравление, боль в животе, рвота и диарея. Это можно понять и поддержать, сбегав в аптеку за лекарствами и напоив чаем. Однако, если вы при своём мужчине не скрываете нарушенный метеоризм, а также отрыжку, то, поверьте, ваши отношения скоро придут к финалу. Диеты. Мужчины ценят женщин, которые любят хорошую еду, хорошее вино, а не тех, кто ничего никогда не ест. Вечное сидение на диете и поедание морковки с салатными листьями не будоражит его сердце и душу. Если вы желаете худеть – худейте, но для второй половинки обязательно готовьте сытные блюда. Мужчина не должен быть голодный. Открытая дверь ванной комнаты или туалета. Существуют различные мнения относительно пар, которые проводят гигиенические процедуры одновременно. Но сексологи и психологи согласны с тем, что оставлять дверь ванной или туалета открытой в определённое время неправильно, некоторые процедуры всё-таки очень интимны. Ношение некрасивых и старых вещей. Поношенные флисовые пижамы, бесформенные трусики, растянутые свитера и тем более халаты в пятнах следует запрещать не только в присутствии партнёра, но и вообще, потому что они негативно влияют на самооценку. Вы можете чувствовать себя комфортно и тепло дома в красивых вещах, а не в тех, которые уже и на свалку выкинуть стыдно.

Конечно, наши мужчины тоже с годами совместной жизни перестают заботиться о том, что подумает о его поведении и внешнем виде вторая половинка, но прекрасный пол на то и прекрасный, что всегда должен быть на высоте. Поэтому, милые девушки, запомните эти вещи, которые категорически нельзя делать перед своим мужчиной, и старайтесь не допускать этих ошибок.