Психология » Психология мужчин: Как завоевать его любовь? » ТОП-7: Это нельзя делать при своём мужчине, если вы не хотите его потерять

ТОП-7: Это нельзя делать при своём мужчине, если вы не хотите его потерять

Многих женщин интересует один и тот же вопрос, как привлечь мужчину свой мечты. Ради этого они готовы на многое – сидеть часами в салонах красоты, заниматься до седьмого пота в тренажёрных залах, а также быть лёгкой в общении, даже когда на душе скребутся кошки. Однако, заполучив своё, они перестают быть теми милыми девушками, в которых влюбился парень, забывая о красоте и выдержке. Они превращают любовные отношения в братские, переставая заботиться о своём внешнем виде и не скрывая свои секреты красоты, проводя многие из них на глазах у второй половинки, тем самым отталкивая его от себя. 

 

ТОП-7: Это нельзя делать при своем мужчине, если вы не хотите его потерять

 

Смотрите также: 10 вещей, которые никогда нельзя говорить мужчинам.

Вещи, которые вы никогда не должны делать перед своим мужчиной

  1. Бритьё. Если вы привыкли проводить эпиляцию и бритьё в домашних условиях, а не в косметологическом кабинете, попробуйте это делать в отсутствие своей второй половинки. Идеально, чтобы его вовсе не было дома, но, если нет такой возможности, то хотя бы находясь в одиночестве в ванной комнате. Женщина с пинцетом, бритвой или другим предметом, помогающим избавиться от лишних волос, становится менее привлекательна в интимном плане. 
  2. Маникюр и педикюр. Эта гигиеническая процедура должна проводиться в салоне красоты или в одиночестве, так как любящая женщина, орудующая ножницами и пилками, засыпанная срезанными ногтями и кожей с рук и ног, отталкивает мужчину, не говоря уже о том, чтобы потом с ней лечь в постель и заняться любовью. У некоторых парней такой салон красоты на дому может стать страшным сном. 
  3. Маски, краски, кремы и другое. Безусловно, совместно принятый душ возбуждает, но вот мытьё головы и всего тела шампунями, гелями, а также покраска волос, пиллинг и маски для лица и всего тела, скорее, оттолкнут мужчину. Поэтому, если у вас в плане нет пункта «снятие испуга со второй половинки», то лучше все эти процедуры проводить в его отсутствие. 
  4. Пищеварение и метеоризм. С каждым может случиться отравление, боль в животе, рвота и диарея. Это можно понять и поддержать, сбегав в аптеку за лекарствами и напоив чаем. Однако, если вы при своём мужчине не скрываете нарушенный метеоризм, а также отрыжку, то, поверьте, ваши отношения скоро придут к финалу.
  5. Диеты. Мужчины ценят женщин, которые любят хорошую еду, хорошее вино, а не тех, кто ничего никогда не ест. Вечное сидение на диете и поедание морковки с салатными листьями не будоражит его сердце и душу. Если вы желаете худеть – худейте, но для второй половинки обязательно готовьте сытные блюда. Мужчина не должен быть голодный. 
  6. Открытая дверь ванной комнаты или туалета. Существуют различные мнения относительно пар, которые проводят гигиенические процедуры одновременно. Но сексологи и психологи согласны с тем, что оставлять дверь ванной или туалета открытой в определённое время неправильно, некоторые процедуры всё-таки очень интимны. 
  7. Ношение некрасивых и старых вещей. Поношенные флисовые пижамы, бесформенные трусики, растянутые свитера и тем более халаты в пятнах следует запрещать не только в присутствии партнёра, но и вообще, потому что они негативно влияют на самооценку. Вы можете чувствовать себя комфортно и тепло дома в красивых вещах, а не в тех, которые уже и на свалку выкинуть стыдно. 

Смотрите также: 10 секретов, которые нельзя рассказывать своему мужчине.

 

Конечно, наши мужчины тоже с годами совместной жизни перестают заботиться о том, что подумает о его поведении и внешнем виде вторая половинка, но прекрасный пол на то и прекрасный, что всегда должен быть на высоте. Поэтому, милые девушки, запомните эти  вещи, которые категорически нельзя делать перед своим мужчиной, и старайтесь не допускать этих ошибок.


 (голосов: 0)
Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 07:47

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Рецепты из кабачков Рецепты из кабачков
Рецепты из баклажанов Рецепты из баклажанов

Психология:

» Измена

» Психология мужчин

» Знакомство и свидание

» Психология отношений

» Психология женщин

» Обо всем

» Статьи о сексе (18+)

Канал Синьорины в Дзене