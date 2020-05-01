Избавиться от лишних кило, не прилагая больших усилий, - мечта многих, и она может стать реальностью, если узнать 10 советов, как похудеть без диет и физических нагрузок, которые дали ведущие мировые диетологи и врачи-гастроэнтерологи. Часто диетные ограничения в еде не дают желаемый результат: как только человек перестаёт сидеть на диете, он недели через две возвращает килограммы с лихвой. Многочисленные научные исследования подтверждают это: в среднем только 20% из тех, кто придерживался низкокалорийного режима питания, могут сохранить сброшенный вес длительное время. Объясняется это тем, что диеты в большинстве случаев ограничительные. Благодаря первоначальной мотивации худеющий готов пойти на жертвы, но как только первые результаты достигнуты и энтузиазм ушёл, достаточно всего нескольких дней, чтобы впасть в искушение. Короче говоря, нужно разработать стратегию, благодаря которой можно долго не поправляться без значительных ограничений.

Советы, как похудеть без диет и физических нагрузок

Маленькие цели. Слишком много ограничений в питании угнетают. Лучше ставить перед собой небольшие, но конкретные цели, которых легко достичь. Например, начать с уменьшения ежедневной порции или же замены некоторых неполезных продуктов на здоровые: соусы заменить оливковым маслом, картофель на крупы и многое другое. Калории. Благодаря большому количеству статей и телевизионных программ на тему питания, мы знаем всё о свойствах продуктов. Поэтому каждый с лёгкостью сможет подобрать себе полноценный обед из блюд, в состав которых входят продукты, богатые водой и овощами: супы, салаты и другое. Также следует ограничить потребление хлеба или сухариков. Однако полностью от них не стоит отказываться. Например, если вы любите пиццу, то просто ешьте её реже и выбирайте менее калорийный вариант. Осторожно: сахар! Маффины, чизкейки, кексы, кремовое печенье, пончики, многослойные пирожные, выпечка ... Они моментально поднимают настроение, но нужно помнить, что в них огромное количество сахара. Ограничив потребление мучных кондитерских изделий, вы сможете вскоре похудеть без стресса для организма. Также есть «скрытые» сахара, которые содержатся в кетчупе, в соусах для заправки салатов и в консервированных продуктах, их количество тоже желательно свести к минимуму. Внимательность за столом. Контроль веса - это не просто количество съеденного, но и осознание того, какая пища попала в желудок. Так как довольно часто многие едят на ходу, не вкушая пищу, не наслаждаясь её вкусом и ароматом, а просто ради того, чтобы утолить чувство голода, поэтому и важно найти время для обеда или ужина, которому нужно посвятить всего себя – никаких телевизоров, книг и телефонных разговоров. Перекусы. Часто именно они становятся главным искусителем. Прежде чем перекусить, послушайте свой аппетит и спросите себя: «Я действительно голоден? Мне действительно это нужно?» Скажите «нет» вредной пище, чтобы успокоить гнев и негативные мысли: лучше жуйте жевательную резинку или пейте что-нибудь, дышите глубоко и через несколько минут съешьте что-нибудь полезное. Например, греческий йогурт с мёдом вместо обычного пудинга; миндаль и арахис натуральный (в скромных количествах) вместо солёных или сладких версий; картофель, запечённый в духовке, вместо классических чипсов; натуральные лесные ягоды для замены цукатов. Запланированные нарушения. Контроль веса не должен превращаться в постоянный источник беспокойства. Возьмите ручку и бумагу или, если вам привычнее гаджеты, загрузите одно из множества специализированных приложений, и составьте календарь нарушений. Выберите день или два, когда сможете съесть то, что предпочитаете. Насладитесь любимыми блюдами, как будто вы пробовали их впервые. Вы оцените их ещё больше. После вредного - полезное. Если в течение лета количество аперитивов с друзьями и коллегами увеличивается, постарайтесь не злоупотреблять во время них вредной едой. В этой ситуации лучше дать себе обещание (и обязательно его выполнить), что после «праздника живота» вы устроите разгрузочный день. Вы боитесь предстоящего визита к стоматологу? Чтобы избавиться от стресса, выбирайте травяной чай, книгу или расслабляющий массаж вместо кексов и картофеля фри. Медленное жевание. Даже если у вас есть тысяча обязанностей по работе, постарайтесь найти время для обеда, чтобы была возможность медленно пережёвывать пищу. Требуется от 15 до 20 минут, прежде чем организм начинает переваривать и усваивать питательные вещества, посылая разуму сигнал сытости. Медленно жуя, вы сможете распознать этот сигнал, избегая употребления лишних калорий. Напитки. Не сосредотачивайте свои диетические усилия только на закусках. Некоторые коктейли, такие как мохито и пинья колада, представляют собой настоящую бомбу сахара и калорий и могут помешать вашей цели похудеть. Внимание следует уделить и промышленным фруктовым сокам. В первом случае бокал вина или кружка пива предпочтительнее, ну а вместо соков приготовьте себе смузи. Белок. Известно, что чрезмерное потребление мяса и животных белков вредно для здоровья. Вам не нужно становиться веганом, просто нужно чередовать потребление животного и растительного белка. Такие продукты, как бобовые, капуста и шпинат, являются важными источниками энергии, а благодаря тому, что в их составе много клетчатки, они помогают нормализовать работу кишечника, ответственного за правильный метаболизм.

Эти 10 советов, как похудеть без диеты, помогут держать вес в норме даже тем, кто часто срывается на диетах. Ведь в них нет запретов, а лишь небольшие ограничения, которые и помогут не набирать ненавистные килограммы.