10 советов, как похудеть без диет и физических нагрузок
Избавиться от лишних кило, не прилагая больших усилий, - мечта многих, и она может стать реальностью, если узнать 10 советов, как похудеть без диет и физических нагрузок, которые дали ведущие мировые диетологи и врачи-гастроэнтерологи. Часто диетные ограничения в еде не дают желаемый результат: как только человек перестаёт сидеть на диете, он недели через две возвращает килограммы с лихвой. Многочисленные научные исследования подтверждают это: в среднем только 20% из тех, кто придерживался низкокалорийного режима питания, могут сохранить сброшенный вес длительное время. Объясняется это тем, что диеты в большинстве случаев ограничительные. Благодаря первоначальной мотивации худеющий готов пойти на жертвы, но как только первые результаты достигнуты и энтузиазм ушёл, достаточно всего нескольких дней, чтобы впасть в искушение. Короче говоря, нужно разработать стратегию, благодаря которой можно долго не поправляться без значительных ограничений.
Советы, как похудеть без диет и физических нагрузок
- Маленькие цели. Слишком много ограничений в питании угнетают. Лучше ставить перед собой небольшие, но конкретные цели, которых легко достичь. Например, начать с уменьшения ежедневной порции или же замены некоторых неполезных продуктов на здоровые: соусы заменить оливковым маслом, картофель на крупы и многое другое.
- Калории. Благодаря большому количеству статей и телевизионных программ на тему питания, мы знаем всё о свойствах продуктов. Поэтому каждый с лёгкостью сможет подобрать себе полноценный обед из блюд, в состав которых входят продукты, богатые водой и овощами: супы, салаты и другое. Также следует ограничить потребление хлеба или сухариков. Однако полностью от них не стоит отказываться. Например, если вы любите пиццу, то просто ешьте её реже и выбирайте менее калорийный вариант.
- Осторожно: сахар! Маффины, чизкейки, кексы, кремовое печенье, пончики, многослойные пирожные, выпечка ... Они моментально поднимают настроение, но нужно помнить, что в них огромное количество сахара. Ограничив потребление мучных кондитерских изделий, вы сможете вскоре похудеть без стресса для организма. Также есть «скрытые» сахара, которые содержатся в кетчупе, в соусах для заправки салатов и в консервированных продуктах, их количество тоже желательно свести к минимуму.
- Внимательность за столом. Контроль веса - это не просто количество съеденного, но и осознание того, какая пища попала в желудок. Так как довольно часто многие едят на ходу, не вкушая пищу, не наслаждаясь её вкусом и ароматом, а просто ради того, чтобы утолить чувство голода, поэтому и важно найти время для обеда или ужина, которому нужно посвятить всего себя – никаких телевизоров, книг и телефонных разговоров.
- Перекусы. Часто именно они становятся главным искусителем. Прежде чем перекусить, послушайте свой аппетит и спросите себя: «Я действительно голоден? Мне действительно это нужно?» Скажите «нет» вредной пище, чтобы успокоить гнев и негативные мысли: лучше жуйте жевательную резинку или пейте что-нибудь, дышите глубоко и через несколько минут съешьте что-нибудь полезное. Например, греческий йогурт с мёдом вместо обычного пудинга; миндаль и арахис натуральный (в скромных количествах) вместо солёных или сладких версий; картофель, запечённый в духовке, вместо классических чипсов; натуральные лесные ягоды для замены цукатов.
- Запланированные нарушения. Контроль веса не должен превращаться в постоянный источник беспокойства. Возьмите ручку и бумагу или, если вам привычнее гаджеты, загрузите одно из множества специализированных приложений, и составьте календарь нарушений. Выберите день или два, когда сможете съесть то, что предпочитаете. Насладитесь любимыми блюдами, как будто вы пробовали их впервые. Вы оцените их ещё больше.
- После вредного - полезное. Если в течение лета количество аперитивов с друзьями и коллегами увеличивается, постарайтесь не злоупотреблять во время них вредной едой. В этой ситуации лучше дать себе обещание (и обязательно его выполнить), что после «праздника живота» вы устроите разгрузочный день. Вы боитесь предстоящего визита к стоматологу? Чтобы избавиться от стресса, выбирайте травяной чай, книгу или расслабляющий массаж вместо кексов и картофеля фри.
- Медленное жевание. Даже если у вас есть тысяча обязанностей по работе, постарайтесь найти время для обеда, чтобы была возможность медленно пережёвывать пищу. Требуется от 15 до 20 минут, прежде чем организм начинает переваривать и усваивать питательные вещества, посылая разуму сигнал сытости. Медленно жуя, вы сможете распознать этот сигнал, избегая употребления лишних калорий.
- Напитки. Не сосредотачивайте свои диетические усилия только на закусках. Некоторые коктейли, такие как мохито и пинья колада, представляют собой настоящую бомбу сахара и калорий и могут помешать вашей цели похудеть. Внимание следует уделить и промышленным фруктовым сокам. В первом случае бокал вина или кружка пива предпочтительнее, ну а вместо соков приготовьте себе смузи.
- Белок. Известно, что чрезмерное потребление мяса и животных белков вредно для здоровья. Вам не нужно становиться веганом, просто нужно чередовать потребление животного и растительного белка. Такие продукты, как бобовые, капуста и шпинат, являются важными источниками энергии, а благодаря тому, что в их составе много клетчатки, они помогают нормализовать работу кишечника, ответственного за правильный метаболизм.
Эти 10 советов, как похудеть без диеты, помогут держать вес в норме даже тем, кто часто срывается на диетах. Ведь в них нет запретов, а лишь небольшие ограничения, которые и помогут не набирать ненавистные килограммы.
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