Топ-12: Самое счастливое число для каждого знака Зодиака

Испокон веков люди верили, что числа обладают магической силой влиять на судьбу человека, привлекая удачу или же, напротив, неся большие неприятности. Астрологи и нумерологи считают, что у каждого своё везучее число, зависящее от зодиакального созвездия, под которым родился человек. Именно его нужно использовать для притягивания положительных эмоций, сил и энергии, а также в принятии сложных решений, например, нося его в качестве амулета на цепочке или же вышив на носовом платке, который нужно иметь при себе в важные и судьбоносные дни.

Самое счастливое число для каждого знака Зодиака

Личностью Овна – знака импульсивного и не терпящего любых рамок, управляет цифра 5. Она поможет этому знаку сконцентрироваться и не упустить важные детали, что и приведёт его к успеху. Овнам рекомендуется назначать все важные дела на пятницу, а также на 5, 15 и 25 число.

Рождённые под знаком Зодиака Телец любят и ценят жизнь, поэтому им больше всего подойдёт число 12, которое означает соответствие между разумом и сердцем, поиск баланса и совершенства. С этой комбинацией 1 и 2 Телец избавится от своей тревожности, мешающей ему счастливо жить. Ему нужно перед важными событиями писать на запястье это число синим цветом.

Близнецы из-за своей двойственной натуры не всегда знают, в каком направлении им следовать. Поэтому они часто одновременно чувствуют ненависть и любовь. Помочь разобраться в своих чувствах им поможет цифра 2, наполняя активной энергией и помогая смириться с разочарованиями и потерями. Этому знаку нужно как можно чаще смотреть на двойку, поэтому она должна быть всегда на виду.

Для Раков счастливым числом считается цифра 8, которая помогает им осознать, что жизнь бесконечно прекрасна. Главное, захотеть это видеть, периодически отрываясь от семьи и её проблем. «Восьмёрка» может стоять на рабочем столе Рака в виде песочных часов или же быть изображена на картине.

Львы, как вечные лидеры, не привыкли плестись в хвосте, тяжело переживая жизненные промахи. Помочь справиться с душевными терзаниями им поможет шестёрка и девятка, особенно, когда они находятся в паре. Их нужно повесить над кроватью или рабочим местом.

Девам поможет уравновесить своё душевное состояние и обрести уверенность в своих силах цифра 7. Именно она сможет успокоить ревность, злость, панику и разочарование этого знака, ведь именно эти чувства часто выбивают его из колеи. Данная цифра должна висеть около входной двери, чтобы каждый раз перед выходом настраивать на позитив.

Весам поможет сохранить душевную гармонию и баланс, которые делают этот знак счастливым, цифра 6. Будучи талисманом, она придаст силу и уверенность этому знаку, такие необходимые для удачи в жизни. Главное, шестёрку всегда держать при себе так, чтобы никто её не видел.

Скорпионы могут и вспылить, и совершить необдуманный поступок. Чтобы избежать этого, им нужно число 4. Особенно оно помогает «держать удачу за хвост» в любовных отношениях, в которых этот знак часто проявляет мятежность и непостоянство чувств и эмоций. «Четвёрку» надо хранить в комоде с нижним бельём, тогда она точно принесёт счастье.

«Тройка» - это число, которое лучше всего передаёт сущность Стрельца. Она всегда будет проявляться в ключевых аспектах его жизни. Так как она выражает рост и талант, рождённые под знаком Стрельца смогут легко проявить свой потенциал и получить всё, что пожелают для полного счастья. Это число надо носить при себе перед деловыми встречами, в любви Стрельцы справятся самостоятельно.

Козероги очень часто замыкаются в себе из-за своих комплексов, избавиться от которых им поможет число 9. Оно же повысит их чувство юмора, а именно его часто не хватает им для удачи и радости в жизни. «Девятка» должна находиться всегда на глазах, поэтому её можно нарисовать прямо на рабочем столе или же на обоях так, чтобы никто не заметил.

Ноль – это самое счастливое число для тех, кто родился под знаком Зодиака Водолей, потому как влияет на их духовность и возвращает к цикличности жизни. К тому же, это число делает данный знак более объективным, им этого очень не хватает. Лучше всего «ноль» носить в виде кулона на цепочке.

Рыбам рекомендуется иметь талисман в виде цифры «одиннадцать», чтобы добиться успеха во всех отраслях, так как он снизит утомляемость и повысит работоспособность, а также избавит от страха перед будущим. «11» нужно вырезать из дерева или же металла и положить с другими важными вещами.

Нужно не только знать счастливое число для каждого знака Зодиака, но и пользоваться его силой как в повседневной жизни, так и в экстренные моменты, тогда жизнь станет более удачливой и радостной.