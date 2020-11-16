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8 типов неправильных парней, с которыми не стоит встречаться

Устала от одиночества и ищешь пару? Всё обязательно будет. Но не кидайся на первого встречного, пытаясь отвоевать счастье у судьбы. Запомни 8 типов неправильных парней, отношения с которыми заведомо обречены на провал. Где-то во вселенной уже есть твоя настоящая вторая половинка. Вы обязательно встретитесь и будете вместе. Только не рви душу из-за всякого непотребства. Как бы ты ни старалась, шансы исправить перечисленные ниже экземпляры минимальны. Вот типы парней, с которыми не стоит встречаться.

 

8 типов неправильных парней, с которым не стоит встречаться

 

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8 типов неправильных парней, с которыми нельзя встречаться

1. Эгоист

Ему по барабану чужие проблемы, желания, потребности. Их как будто и не существует. Он уже тебя осчастливил тем, что периодически появляется на горизонте. Цени и радуйся этому факту до конца дней своих. Да, и ещё, будь любезна всегда идеально выглядеть, ждать его величество и со всех ног бежать в указанном направлении по первому требованию.

2. Нервомот

Он же – психопат, человек настроения. Впрочем, хорошее расположение духа для парней этого типа – редкость, у них, как правило, хронический ПМС. Как бы ты ни старалась, будешь всегда не такой: недостаточно красивой, умной, ласковой. Поведёшься с таким, попрощайся со стабильной нервной системой, но готовься обзавестись массой комплексов.

3. Подкаблучник

Его безынициативность, несостоятельность и заниженная самооценка откровенно напрягают и утомляют. Он всегда и на всё соглашается, действует чётко в рамках полученной команды. Даже если по началу тебе и понравится руководить парадом, вечные пинки быстро надоедают. Ты перестанешь уважать такого парня, отношения с ним станут тягостью. 

4. Тиран

Равенство полов? Нет, этот товарищ не признаёт подобной глупости. Он дрессирует тебя, как зверушку: раздаёт приказы и требует безоговорочного выполнения, контролирует каждый шаг и постоянно отчитывает. Не нравится? Погоди, критика и команды – «цветочки». Обычно тираны не стесняются и рукоприкладства. Бросай такого, пока не поздно! 

5. Паразит

Вечный творец: художник, музыкант, изобретатель или писатель, чей гений так и останется невостребованным. Он всегда делает вид, что создаёт нечто феноменальное, и постоянно нуждается в деньгах. Ты какое-то время веришь в его талант и содержишь вас обоих. Одной лишь финансовой поддержки недостаточно, паразит высосет из тебя максимум внимания, нежности, любви, ничего не отдав взамен. 

6. Легкомысленный

Ответственность? Обязанности? Семья? Всё мимо. Отношения с легкомысленным типом полны ярких неожиданностей, но слишком уж мимолётны. Он звонит, когда вздумает. Появляется, если звёзды захотят. Иногда даже что-то там обещает. Но все твои надежды превращаются в разочарования. Не тешь себя иллюзиями о вашем прекрасном будущем. Отпусти, оставив приятные воспоминания.

7. Маменькин сынок

Своеобразная бета-версия подкаблучника. Абсолютно несостоятельный тип, в довесок к которому идёт его властная родительница. Тебе придётся либо бороться за счастье командовать любимым самой, либо вместе с ним плясать под маменькину дудку. Оба варианта – сомнительное удовольствие.

8. Женатый мужчина

Если он в браке, проходи мимо. Уводить мужчину из семьи – дело нервное и неблагодарное. Положение любовницы ещё хуже. Нет, если ты готова бесконечно терпеть и ждать нескольких часов праздника, подаренных в удобное для него время, пробуй. Но только ни деньги, ни карьера, ни другие блага не стоят такой жертвы. Ты однозначно достойна лучшего.

 

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Да, не всем везёт сразу распознать «неправильного» парня. Но всё в твоих руках. Если чувствуешь, что отношения не приносят радости, а избранник попал в одну из восьми категорий, исправляй ошибку.


 (голосов: 1)
Автор: Анастасия Педич
16 ноября 2020

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