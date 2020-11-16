8 типов неправильных парней, с которыми не стоит встречаться

Устала от одиночества и ищешь пару? Всё обязательно будет. Но не кидайся на первого встречного, пытаясь отвоевать счастье у судьбы. Запомни 8 типов неправильных парней, отношения с которыми заведомо обречены на провал. Где-то во вселенной уже есть твоя настоящая вторая половинка. Вы обязательно встретитесь и будете вместе. Только не рви душу из-за всякого непотребства. Как бы ты ни старалась, шансы исправить перечисленные ниже экземпляры минимальны. Вот типы парней, с которыми не стоит встречаться.

8 типов неправильных парней, с которыми нельзя встречаться

1. Эгоист

Ему по барабану чужие проблемы, желания, потребности. Их как будто и не существует. Он уже тебя осчастливил тем, что периодически появляется на горизонте. Цени и радуйся этому факту до конца дней своих. Да, и ещё, будь любезна всегда идеально выглядеть, ждать его величество и со всех ног бежать в указанном направлении по первому требованию.

2. Нервомот

Он же – психопат, человек настроения. Впрочем, хорошее расположение духа для парней этого типа – редкость, у них, как правило, хронический ПМС. Как бы ты ни старалась, будешь всегда не такой: недостаточно красивой, умной, ласковой. Поведёшься с таким, попрощайся со стабильной нервной системой, но готовься обзавестись массой комплексов.

3. Подкаблучник

Его безынициативность, несостоятельность и заниженная самооценка откровенно напрягают и утомляют. Он всегда и на всё соглашается, действует чётко в рамках полученной команды. Даже если по началу тебе и понравится руководить парадом, вечные пинки быстро надоедают. Ты перестанешь уважать такого парня, отношения с ним станут тягостью.

4. Тиран

Равенство полов? Нет, этот товарищ не признаёт подобной глупости. Он дрессирует тебя, как зверушку: раздаёт приказы и требует безоговорочного выполнения, контролирует каждый шаг и постоянно отчитывает. Не нравится? Погоди, критика и команды – «цветочки». Обычно тираны не стесняются и рукоприкладства. Бросай такого, пока не поздно!

5. Паразит

Вечный творец: художник, музыкант, изобретатель или писатель, чей гений так и останется невостребованным. Он всегда делает вид, что создаёт нечто феноменальное, и постоянно нуждается в деньгах. Ты какое-то время веришь в его талант и содержишь вас обоих. Одной лишь финансовой поддержки недостаточно, паразит высосет из тебя максимум внимания, нежности, любви, ничего не отдав взамен.

6. Легкомысленный

Ответственность? Обязанности? Семья? Всё мимо. Отношения с легкомысленным типом полны ярких неожиданностей, но слишком уж мимолётны. Он звонит, когда вздумает. Появляется, если звёзды захотят. Иногда даже что-то там обещает. Но все твои надежды превращаются в разочарования. Не тешь себя иллюзиями о вашем прекрасном будущем. Отпусти, оставив приятные воспоминания.

7. Маменькин сынок

Своеобразная бета-версия подкаблучника. Абсолютно несостоятельный тип, в довесок к которому идёт его властная родительница. Тебе придётся либо бороться за счастье командовать любимым самой, либо вместе с ним плясать под маменькину дудку. Оба варианта – сомнительное удовольствие.

8. Женатый мужчина

Если он в браке, проходи мимо. Уводить мужчину из семьи – дело нервное и неблагодарное. Положение любовницы ещё хуже. Нет, если ты готова бесконечно терпеть и ждать нескольких часов праздника, подаренных в удобное для него время, пробуй. Но только ни деньги, ни карьера, ни другие блага не стоят такой жертвы. Ты однозначно достойна лучшего.

Да, не всем везёт сразу распознать «неправильного» парня. Но всё в твоих руках. Если чувствуешь, что отношения не приносят радости, а избранник попал в одну из восьми категорий, исправляй ошибку.