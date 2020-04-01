Как распознать родственную душу: 5 подсказок, чтобы не ошибаться!

Родственная душа – это не миф. Это партнёр, который создан именно для вас, он ваша вторая половинка. Тот, с которым вы можете быть самой собой, не играя никаких ролей. Родственная душа – это тот мужчина, с которым совпадают жизненные ценности и вкусы, любовь с ним будет длиться вечно. Но только где найти того единственного и неповторимого? Как распознать родственную душу? На самом деле, он может быть рядом. Главное, его разглядеть. И помогут это сделать пять нижеперечисленных подсказок.

5 подсказок, как распознать родственную душу

Доверьтесь своей интуиции. Инстинкт - это очень важная часть нашей личности. И, если, встречая человека, вы ловите себя на мысли, что вам хотелось бы узнать его поближе и проводить больше с ним времени, то задумайтесь о причинах этих желаний. Когда вы встречаете родственную душу, то тут же появляется ощущение, что вы давние знакомые, настолько хорошо вы друг друга знаете: предугадываете слова, которые скажет мужчина, его жесты и мысли. Он тоже договаривает сказанные вами фразы, так как мыслит так же, как и вы. Наслаждайтесь здоровой конкуренцией. Столкновение в отношениях между двумя людьми имеет решающее значение, поскольку оно зажигает любовь и учит нас не принимать ничего на веру. Мы не говорим здесь о бесконечных ссорах и эмоциональных дискуссиях с партнёром, а лишь о столкновениях, нужных для того, чтобы мужчина стал лучше и делал лучше вас. Ведь он заставляет вас смотреть на мир с новой точки зрения, часто беря вас за руку и выводя из зоны комфорта, но при этом поддерживая во всём. Вы точно знаете, что он всегда с вами и на вашей стороне, даже если вы физически далеко или если он не полностью разделяет ваш выбор. Вам не нужно притворяться. Когда вы чувствуете себя совершенно свободно и можете показать себя такой, какая есть, это означает, что вы встретили мужчину, на которого можно надеяться. А значит, вас уважают и ценят. Ведь человек, который пытается изменить вас, не может быть вашей родственной душой! Если вы заметили, что он принимает и любит ваши недостатки, а не только ваши сильные стороны, то постарайтесь его не потерять! Не забывай о себе. Быть родственными душами - означает не забывать и о себе. Потому что только любя и заботясь о себе, мы действительно сможем дать любовь другому человеку. Если между двумя людьми существует доверие и уважение, нет необходимости быть вместе 24 часа в сутки: вы чувствуете близость, даже если ваша вторая половинка не рядом. Вы верите ему, поэтому в ваших отношениях нет места ревности. Ведь каждый из вас осознаёт, что у человека должно быть личное пространство и собственные хобби, друзья и увлечения, но это различие никогда не станет помехой прекрасным доверительным отношениям. У вас схожие жизненные цели. Мы подошли к самому важному моменту - ключу к разгадке, которая действительно позволит вам понять, перед вами ваша вторая половника или нет? У вас такое же видение будущего, ваши планы и цели на следующие годы схожи и дополняют друг друга? Значит, перед вами ваша родственная душа! Если вы разделяете важные ценности и хотите того же от жизни, что и ваш партнёр, то никому из вас не придётся менять своё видение другого, и это придаст стабильности и силы вашим отношениям. Поделитесь основными идеями и ценностями друг с другом. Этими ценностями могут быть привязанность к семье, потребность в справедливости, верность (в любви и дружбе) или стремление к независимости и многое другое.

Эти 5 верных подсказок позволят вам узнать свою половинку при первом взгляде друг на друга. Однако не стоит придумывать, что перед вами ваша родственная душа, только руководствуясь желанием любой ценой иметь кого-то рядом с собой. Иначе ничего не получится и вашим отношениям очень скоро придёт конец.