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7 сигналов о том, что вы нашли свою вторую половинку, предназначенную судьбой

Вечная любовь – это понятие настолько пугающее, что возникает чувство, будто её просто не существует. Но на самом деле любовь на всю жизнь есть. Так, если ваш партнёр заставляет вас просыпаться с радостью от того, что он рядом, или же вы ловите себя на мысли, что прежние отношения были ничто по сравнению с этими, то вы точно нашли свою вторую половинку. На самом деле есть несколько признаков того, что между вами большая любовь на века. Вот как найти свою вторую половинку, предназначенную вам судьбой.

 

как найти свою вторую половинку предназначенную судьбой

 

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Сигналы о том, что вы нашли свою вторую половинку, предназначенную судьбой

  1. Вам не нужно притворяться. Вам не нужно носить какую-то маску, чтобы быть лучше. Вы можете показать своё истинное лицо и не бояться осуждения за недостатки. Они не просто не пугают вашу вторую половинку, а скорее даже привлекают. Ведь именно с ними и за них вас и полюбили. Вас любят всецело!
  2. Вы восхищаетесь своим партнёром и очень любите его. Мало того, что вам всегда с ним весело и уютно, но вы также восхищаетесь его добротой, умом и другими качествами. Вы в нём любите всё, начиная от кончиков волос и заканчивая кончиками пальцев ног, вам нравится, как он говорит, как ходит и даже как дышит. 
  3. Вы чувствуете связь с ним. Например, вы пишете в социальной сети или в Вайбере что-то доброе и нежное своей второй половинке и тут же получаете от него то же самое, то есть вы послали сообщение одновременно, а значит и думали друг о друге в один и тот же момент. Или же вы хотите что-то сказать, а ваш любимый человек говорит это за пять секунд до вас. Короче говоря, вы с ним находитесь в полной гармонии, как ни с кем в жизни. Ваши действия спонтанны и ни в коем случае не продуманны, но они так схожи. 
  4. Рядом с ним вы чувствуете себя защищённой и единственной. С ним вы как за каменной стеной, которую никто и ничто не сможет проломить. И, даже если другие женщины и пытаются пробить её своим кокетством и обаянием, вы знаете, что он любит только вас. Вы для него - единственная женщина во Вселенной, ради которой он готов на всё. Его любовь заставляет вас чувствовать себя как в коконе, в который никто не сможет проникнуть и навредить. Вам не нужно ревновать, так как для этого просто нет повода. 
  5. Вы живёте в состоянии блаженства. Жить в гармонии со своим партнёром – это прекрасно, но только с настоящей второй половинкой вы будете себя чувствовать счастливой и удовлетворённой своей жизнью. Он дарит вам блаженство и спокойствие. Одним словом, у вас любовь в энной степени. 
  6. Вы чувствуете необходимость быть с ним постоянно. Но не потому, что без него вы одиноки, напротив, он вам нужен, чтобы делиться с ним радостями и невзгодами, преподносимыми жизнью. Ведь делать это вдвоём намного лучше. Конечно, желательно, чтобы каждый день приносил только счастье, но и плохие события, поделённые на двоих, становятся не такими уж и негативными. И дело даже не в том, чтобы делать вдвоём что-то особенное. Важно ощущать его присутствие рядом, например, сидя с ним на диване или за обеденным столом.
  7. Вместе вы - сила. Со своей второй половинкой вы преодолеете любые беды, да у них просто нет шансов нанести удар вам, вдвоём вы с лёгкостью справитесь с ним. Вместе вы непобедимы. 

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Наверняка циники скажут, что истинной любви нет, ну, разве что в книгах или сказках, придуманных писателями. Но вы можете им доказать обратное, если рядом с вами ваша вторая половинка, которую вы безумно любите и вам отвечают взаимностью. Поэтому, если в ваших отношениях есть вышеприведённые 7 сигналов о том, что вы нашли вторую половинку, то будьте уверены, вы сможете всё – и радоваться, и горевать, и бороться, ведь вы всегда вдвоём, а это уже несокрушимая сила!


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Автор: Анна Астахова
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