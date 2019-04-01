7 сигналов о том, что вы нашли свою вторую половинку, предназначенную судьбой

Вечная любовь – это понятие настолько пугающее, что возникает чувство, будто её просто не существует. Но на самом деле любовь на всю жизнь есть. Так, если ваш партнёр заставляет вас просыпаться с радостью от того, что он рядом, или же вы ловите себя на мысли, что прежние отношения были ничто по сравнению с этими, то вы точно нашли свою вторую половинку. На самом деле есть несколько признаков того, что между вами большая любовь на века. Вот как найти свою вторую половинку, предназначенную вам судьбой.

Сигналы о том, что вы нашли свою вторую половинку, предназначенную судьбой

Вам не нужно притворяться. Вам не нужно носить какую-то маску, чтобы быть лучше. Вы можете показать своё истинное лицо и не бояться осуждения за недостатки. Они не просто не пугают вашу вторую половинку, а скорее даже привлекают. Ведь именно с ними и за них вас и полюбили. Вас любят всецело! Вы восхищаетесь своим партнёром и очень любите его. Мало того, что вам всегда с ним весело и уютно, но вы также восхищаетесь его добротой, умом и другими качествами. Вы в нём любите всё, начиная от кончиков волос и заканчивая кончиками пальцев ног, вам нравится, как он говорит, как ходит и даже как дышит. Вы чувствуете связь с ним. Например, вы пишете в социальной сети или в Вайбере что-то доброе и нежное своей второй половинке и тут же получаете от него то же самое, то есть вы послали сообщение одновременно, а значит и думали друг о друге в один и тот же момент. Или же вы хотите что-то сказать, а ваш любимый человек говорит это за пять секунд до вас. Короче говоря, вы с ним находитесь в полной гармонии, как ни с кем в жизни. Ваши действия спонтанны и ни в коем случае не продуманны, но они так схожи. Рядом с ним вы чувствуете себя защищённой и единственной. С ним вы как за каменной стеной, которую никто и ничто не сможет проломить. И, даже если другие женщины и пытаются пробить её своим кокетством и обаянием, вы знаете, что он любит только вас. Вы для него - единственная женщина во Вселенной, ради которой он готов на всё. Его любовь заставляет вас чувствовать себя как в коконе, в который никто не сможет проникнуть и навредить. Вам не нужно ревновать, так как для этого просто нет повода. Вы живёте в состоянии блаженства. Жить в гармонии со своим партнёром – это прекрасно, но только с настоящей второй половинкой вы будете себя чувствовать счастливой и удовлетворённой своей жизнью. Он дарит вам блаженство и спокойствие. Одним словом, у вас любовь в энной степени. Вы чувствуете необходимость быть с ним постоянно. Но не потому, что без него вы одиноки, напротив, он вам нужен, чтобы делиться с ним радостями и невзгодами, преподносимыми жизнью. Ведь делать это вдвоём намного лучше. Конечно, желательно, чтобы каждый день приносил только счастье, но и плохие события, поделённые на двоих, становятся не такими уж и негативными. И дело даже не в том, чтобы делать вдвоём что-то особенное. Важно ощущать его присутствие рядом, например, сидя с ним на диване или за обеденным столом. Вместе вы - сила. Со своей второй половинкой вы преодолеете любые беды, да у них просто нет шансов нанести удар вам, вдвоём вы с лёгкостью справитесь с ним. Вместе вы непобедимы.

Наверняка циники скажут, что истинной любви нет, ну, разве что в книгах или сказках, придуманных писателями. Но вы можете им доказать обратное, если рядом с вами ваша вторая половинка, которую вы безумно любите и вам отвечают взаимностью. Поэтому, если в ваших отношениях есть вышеприведённые 7 сигналов о том, что вы нашли вторую половинку, то будьте уверены, вы сможете всё – и радоваться, и горевать, и бороться, ведь вы всегда вдвоём, а это уже несокрушимая сила!