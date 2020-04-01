Мы все знаем, что для того, чтобы не набирать лишний вес, надо сжигать столько же калорий, сколько было съедено с пищей, то есть очень важно много двигаться. Но, находясь постоянно дома, очень тяжело активничать и физически себя нагружать. К тому же, и холодильник всегда рядом, руку протяни и всё, что пожелаешь съесть, прямо летит в рот. Так как же быть в этой ситуации, чтобы после долгого сидения дома не превратиться в колобка? Вот 5 лайфхаков, как не набрать лишний вес, сидя дома.

Как не набирать лишний вес, сидя дома

1. В холодильнике только полезная еда. Когда человек находится в состоянии стресса или же просто скучает, то у него обычно возникают приступы нервного голода. И, если в офисе, вдали от холодильника – главного источника соблазна, ещё можно удержаться от перекуса, то дома это сложно сделать. Поэтому нужно заменить вредные и калорийные продукты на овощи и фрукты, а также орехи. С ними не переешь.

2. Тактический ход. В наши дни изоляции шоппинг – единственная возможность выйти на улицу, поэтому он и воспринимается как побег из заключения. Многие, оказавшись «на свободе», увлекаются и с радостью наполняют свои корзины ненужными продуктами, которые потом с удовольствием поглощают дома, набирая лишние кило. Нужно срочно прекратить эту пищевую «вакханалию»: в магазин нужно ходить со списком того, что действительно нужно, тогда и не придётся покупать ненужное. Ну и, конечно, не стоит забывать внести в перечень продуктов много овощей и фруктов.

3. Готовка. Приготовление пищи во время карантина стало важным делом, ведь это время можно провести с удовольствием всей семьёй, не думая, как развлечь детей и не обидеть вторую половинку. Но часто деликатесы и вкусные торты, в которые были вложены душа и силы, к сожалению, калорийны. Поэтому попробуйте воспользоваться лёгкими рецептами, связанными с критериями здорового питания, или, по крайней мере, ограничьте использование слишком сложных соусов, картофеля фри и приправ.

4. Ограничения в питании. В такой тяжёлый момент особенно сложно подсчитать калории: этот период времени очень напоминает новогодние праздники, во время которых употребляется энное количество блюд, а мысли о похудении отложены на потом. Это, конечно, не относится к тем, у кого есть проблемы со здоровьем: в этом случае диета, указанная врачом, должна строго соблюдаться. Но сроки отмечания Нового года ограничены, чего нельзя сказать о карантине, поэтому каждый думающий о здоровом питании должен придерживаться таких ограничений:

никаких алкогольных и газированных безалкогольных напитков;

сладости едим только в меру;

деликатесами баловаться не часто;

перестать есть быстро и на ходу;

использовать для сервировки стола маленькие и цветные блюда (например, фруктовые или десертные): для их наполнения будет достаточно небольшой порции, и это «обманет» глаза, заставляя нас верить, что мы съели больше.

5. Небольшая физическая нагрузка. Даже если нет возможности позаниматься в тренажёрном зале или же побегать в парке, это не означает, что нужно вести пассивный образ жизни. Можно заменить спорт домашней работой - мытьё окон или жалюзи, генеральная уборка балкона, ремонт или же стирка, перебирание вещей на антресоли. Или же можно ввести новое правило – гимнастика, зумба, танцы всей семьёй. А также можно устроить соревнования по количеству поднятия тяжестей, отжимания от пола или же качания пресса.

Как видите, всё очень просто. И во время карантина можно держать себя в форме, если следовать вышеприведённым правилам, как не набирать лишний вес, сидя дома. Приятных посиделок!