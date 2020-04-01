12 лучших идей, чем заняться на карантине дом

В эти дни чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, жизнь кажется приостановленной. Чем можно заняться на карантине дома? Миллионы людей находятся в домашней изоляции, проводя это время по-разному: кто-то учится с помощью онлайн-уроков, кто-то посвящает себя хобби и кулинарии, а кто-то страдает от скуки в маленьком пространстве, вгоняя себя в панику и доводя до депрессии. Именно им мы предлагаем несколько идей для интересного проведения карантина.

Лучшие идеи, чем заняться дома на карантине

Просмотр сериалов, интересных программ и фильмов. Вы можете устроить себе день кино, ведь из-за нехватки времени, вы могли пропустить старые программы, документальные фильмы, фильмы или сериалы. Одним словом, скучать некогда. Не забудьте приготовить попкорн, чтобы было полное ощущение нахождения в кинотеартре. Книги. Можно покопаться в своей библиотеке или же поискать в электронном виде книгу и устроить чтение вслух всей семьей, например, по ролям. Главное, выбрать то произведение, которое всем придется по душе. Онлайн-уроки. Вы давно мечтали научиться вязать или же шить, но на это не было времени. Вот оно и нашлось. Найдите онлайн-уроки интересных вам занятий и творите. Возможно, очень скоро ваши знания помогут заработать первый миллион. Концерты. Почему бы не пойти на все концерты, которые вы никогда не видели? В наши дни сеть кишит концертами, транслируемыми в прямом эфире со страниц Facebook или Instagram. Кстати, на официальных каналах артистов также можно посмотреть множество записанных концертов, которые они проводят в онлайн-режиме в период пандемии. Хобби. Играть, вязать, петь, не беспокоя соседей, писать стихи, раскрашивать, рисовать, шить или любое другое хобби, которое вы всегда откладывали на потом, сегодня поможет спастись от скуки и оставаться активными в позитивном ключе. Почему бы вам не посетить художественную выставку? В этот период можно использовать множество цифровых музеев. Игры с детьми. Когда дети ходят в школу или детский садик, а родители – на работу, то времени для общения друг с другом остается очень мало. Но карантин все может исправить – вы можете играть с детками в разные игры, начиная от видео и заканчивая настольными. Было бы желание. Если у вас есть дети дошкольного возраста или младше, очень полезно читать вслух книги вместе с ними или же использовать время для рассказов семейных историй, показывая фотографии бабушек и дедушек, теть и дядь. Физическая активность. Сидячий образ жизни имеет негативные последствия для нашего здоровья. Кроме того, самоизоляция может также вызвать дополнительный стресс и подорвать наше психическое здоровье. Физическая активность - онлайн-тренировки, расслабление, медитация или йога - могут стать ценными инструментами, помогающими сохранять спокойствие, расслабленность и здоровье. Уход за собой. Оставаться дома не значит проводить целый день в пижаме или пренебрегать собой. Конечно, деловой костюм в домашних условиях будет глупо выглядеть, то джинсы с рубашкой подойдут. Кстати, не стоит забывать и о процедурах красоты с ингредиентами, которые можно найти в холодильнике или на кухонной полке. Также полезно уделить время размышлениям, создать душевное пространство спокойствия и благополучия. Уборка. Шкафы - это хаос в мире вещей. Так почему бы не воспользоваться свободным временем, чтобы решительно справиться с беспорядком на вешалках и полках. Наконец пришло время решить, куда утилизировать вещи, которые уже пылью покрылись в шкафу. Их можно положить в коробки, а потом отдать нуждающимся или же, если вы дружите со швейной машинкой, просто перешить. Так к концу карантина вы сможете полностью обновить свой гардероб и своих близких. Также у каждого из нас есть кладовые, гаражи и балконы, требующие уборки. Не помешает вымыть окна, постирать шторы, морозильник. Уборка дома - это способ снять напряжение, оторваться от плохих мыслей, и в то же время тренироваться и сжигать калории. Не забудьте навести порядок в кучах бумаги, писем, открыток и документов. Кулинария. В обычное время мы всегда спешим, поэтому почти забываем, что такое провести вместе обед или ужин всей семьей. Главное, приготовить его всем вместе, ведь это занятие и объединяет, и расслабляет, и доставляет большое удовольствие. Мы можем использовать освободившееся время, чтобы экспериментировать с новыми рецептами, создавать блюда из ингредиентов, которые есть в кладовой, или готовить десерт вместе. Сад. Если вам посчастливилось иметь сад, террасу, балкон или небольшое пространство для того, чтобы поставить несколько горшков, вы можете посвятить время садоводству. Уход за растениями имеет реальный терапевтический эффект: он обладает успокаивающим действием, снимает стресс и стабилизирует настроение. Кроме того, когда закончится самоизоляция, у вас будет возможность использовать ароматические травы, мяту и базилик на кухне или в летних коктейлях. Общение с друзьями. Вы можете использовать видео звонки, видео сообщения, короткие записанные аудио сообщения. То же самое относится и к парам, которые далеко друг от друга. Важно то, что вы находите новую эмоционально удовлетворительную рутину: научно доказано, что социальные контакты ослабляют стресс от изоляции, поэтому обязательно общайтесь.

Как видите, скучать на карантине некогда. Времени – уйма, а значит и занятий тоже куча. Главное, правильно составить свой режим дня. Удачи!