Психология » Обо всем » 12 лучших идей, чем заняться на карантине дом
12 лучших идей, чем заняться на карантине дом
В эти дни чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, жизнь кажется приостановленной. Чем можно заняться на карантине дома? Миллионы людей находятся в домашней изоляции, проводя это время по-разному: кто-то учится с помощью онлайн-уроков, кто-то посвящает себя хобби и кулинарии, а кто-то страдает от скуки в маленьком пространстве, вгоняя себя в панику и доводя до депрессии. Именно им мы предлагаем несколько идей для интересного проведения карантина.
Смотрите также: 10 способов, как перестать паниковать из-за коронавируса.
Лучшие идеи, чем заняться дома на карантине
- Просмотр сериалов, интересных программ и фильмов. Вы можете устроить себе день кино, ведь из-за нехватки времени, вы могли пропустить старые программы, документальные фильмы, фильмы или сериалы. Одним словом, скучать некогда. Не забудьте приготовить попкорн, чтобы было полное ощущение нахождения в кинотеартре.
- Книги. Можно покопаться в своей библиотеке или же поискать в электронном виде книгу и устроить чтение вслух всей семьей, например, по ролям. Главное, выбрать то произведение, которое всем придется по душе.
- Онлайн-уроки. Вы давно мечтали научиться вязать или же шить, но на это не было времени. Вот оно и нашлось. Найдите онлайн-уроки интересных вам занятий и творите. Возможно, очень скоро ваши знания помогут заработать первый миллион.
- Концерты. Почему бы не пойти на все концерты, которые вы никогда не видели? В наши дни сеть кишит концертами, транслируемыми в прямом эфире со страниц Facebook или Instagram. Кстати, на официальных каналах артистов также можно посмотреть множество записанных концертов, которые они проводят в онлайн-режиме в период пандемии.
- Хобби. Играть, вязать, петь, не беспокоя соседей, писать стихи, раскрашивать, рисовать, шить или любое другое хобби, которое вы всегда откладывали на потом, сегодня поможет спастись от скуки и оставаться активными в позитивном ключе. Почему бы вам не посетить художественную выставку? В этот период можно использовать множество цифровых музеев.
- Игры с детьми. Когда дети ходят в школу или детский садик, а родители – на работу, то времени для общения друг с другом остается очень мало. Но карантин все может исправить – вы можете играть с детками в разные игры, начиная от видео и заканчивая настольными. Было бы желание. Если у вас есть дети дошкольного возраста или младше, очень полезно читать вслух книги вместе с ними или же использовать время для рассказов семейных историй, показывая фотографии бабушек и дедушек, теть и дядь.
- Физическая активность. Сидячий образ жизни имеет негативные последствия для нашего здоровья. Кроме того, самоизоляция может также вызвать дополнительный стресс и подорвать наше психическое здоровье. Физическая активность - онлайн-тренировки, расслабление, медитация или йога - могут стать ценными инструментами, помогающими сохранять спокойствие, расслабленность и здоровье.
- Уход за собой. Оставаться дома не значит проводить целый день в пижаме или пренебрегать собой. Конечно, деловой костюм в домашних условиях будет глупо выглядеть, то джинсы с рубашкой подойдут. Кстати, не стоит забывать и о процедурах красоты с ингредиентами, которые можно найти в холодильнике или на кухонной полке. Также полезно уделить время размышлениям, создать душевное пространство спокойствия и благополучия.
- Уборка. Шкафы - это хаос в мире вещей. Так почему бы не воспользоваться свободным временем, чтобы решительно справиться с беспорядком на вешалках и полках. Наконец пришло время решить, куда утилизировать вещи, которые уже пылью покрылись в шкафу. Их можно положить в коробки, а потом отдать нуждающимся или же, если вы дружите со швейной машинкой, просто перешить. Так к концу карантина вы сможете полностью обновить свой гардероб и своих близких. Также у каждого из нас есть кладовые, гаражи и балконы, требующие уборки. Не помешает вымыть окна, постирать шторы, морозильник. Уборка дома - это способ снять напряжение, оторваться от плохих мыслей, и в то же время тренироваться и сжигать калории. Не забудьте навести порядок в кучах бумаги, писем, открыток и документов.
- Кулинария. В обычное время мы всегда спешим, поэтому почти забываем, что такое провести вместе обед или ужин всей семьей. Главное, приготовить его всем вместе, ведь это занятие и объединяет, и расслабляет, и доставляет большое удовольствие. Мы можем использовать освободившееся время, чтобы экспериментировать с новыми рецептами, создавать блюда из ингредиентов, которые есть в кладовой, или готовить десерт вместе.
- Сад. Если вам посчастливилось иметь сад, террасу, балкон или небольшое пространство для того, чтобы поставить несколько горшков, вы можете посвятить время садоводству. Уход за растениями имеет реальный терапевтический эффект: он обладает успокаивающим действием, снимает стресс и стабилизирует настроение. Кроме того, когда закончится самоизоляция, у вас будет возможность использовать ароматические травы, мяту и базилик на кухне или в летних коктейлях.
- Общение с друзьями. Вы можете использовать видео звонки, видео сообщения, короткие записанные аудио сообщения. То же самое относится и к парам, которые далеко друг от друга. Важно то, что вы находите новую эмоционально удовлетворительную рутину: научно доказано, что социальные контакты ослабляют стресс от изоляции, поэтому обязательно общайтесь.
Смотрите также: Коронавирус: 5 лучших витаминов и минералов для повышения иммунитета.
Как видите, скучать на карантине некогда. Времени – уйма, а значит и занятий тоже куча. Главное, правильно составить свой режим дня. Удачи!
Размещение ссылок в комментариях запрещено!