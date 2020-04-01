20 причин, почему вы не худеете

Вы мечтаете похудеть, и ради этого готовы на многие жертвы – жёсткие тренировки, строгие диеты, массажи и многое другое, однако вес остаётся прежним. Хотя вначале пути к похудению вы видели шикарный результат. В чём же причина, спросите вы? Оказывается, их несколько. Вот что тормозит снижение вашего веса.

Главные причины, почему вы не худеете

Вы теряете жир, но просто не замечаете этого. Если вес ежемесячно колеблется на пару килограммов то в одну сторону, то в другую, не стоит волноваться. Это зависит от вашего рациона питания, гормонов, влияющих на количество удерживаемой организмом воды, и от других критериев. Часто те, кто усиленно занимается спортом, теряют жир, но при этом наращивают мышечную массу, которая и добавляет вес. Не стоит каждый раз вставать на весы, лучше посмотрите на себя в зеркало, если из него на вас смотрит человек с подтянутым телом, то не надо и волноваться. Вы не следите за своим рационом питания. Нужно завести дневник питания, чтобы туда записывать, что было съедено в течение дня и сколько оно содержит в себе калорий. Это очень поможет контролировать количество съеденных продуктов. Вам не хватает белка. Он является самым важным в борьбе с лишним весом. Начните свое утро с белкового завтрака, чтобы не только повысить метаболизм, но и побороть скорое появление чувства голода. Тот, кто ест много белка, очень долго чувствует себя сытым. Вы едите слишком калорийную пищу. Многие даже не задумываются, насколько калорийную пищу они едят, с её влиянием на организм даже спорт не может справиться. Чтобы контролировать количество употребляемых калорий, можно скачать приложение на телефон, которое будет отслеживать потребляемые калории и питательные вещества. У вас в рационе нет цельных продуктов. Очень важно, чтобы в вашем ежедневном рационе были здоровые цельные продукты, так как большое количество обработанной пищи может помешать в потере веса. Вы игнорируете силовые тренировки. А ведь именно они являются самым лучшим способом сбросить лишние килограммы, так как они не только сохраняют мышечную массу, сжигаемую вместе с жиром, но и помогают ускорить метаболизм в организме, что просто необходимо для поддержания тела в форме. Вы переедаете. Это большая проблема для тех, кто сидит на диете, ведь многие из них, даже придерживаясь здорового питания, часто употребляют чёрный шоколад, орехи, сыр и другие полезные продукты в неограниченном количестве. Поэтому здоровое питание должно быть тоже контролируемым. Вы игнорируете кардионагрузки. Любые упражнения, увеличивающие частоту сокращений сердца, - бег, езда на велосипеде и плаванье, должны быть включены в регулярную тренировку. Во-первых, они улучшают здоровье в целом, а во-вторых, избавляют от «висцерального» жира, обволакивающего внутренние органы и вызывающего многие серьёзные болезни. Вы пьёте сладкие напитки. Возможно, вы отказались от пепси, фанты и колы, но при этом продолжаете пить витаминную воду с сахаром, фруктовые соки, а также чай или кофе. Все эти напитки содержат в себе массу калорий, которые и мешают вам сбросить вес. У вас бессонница. Спокойный сон – один из самых важных факторов для поддержания здоровья как психического, так и физического. Соответственно, некачественный сон негативно сказывается на внешнем виде человека и является главным фактором ожирения. Вы употребляете много углеводов. Если никак не можете избавиться от лишних кило, измените своё питание на такое, где более низкое содержание углеводов. Очень скоро вы заметите, что вес уходит, а также нормализуется уровень сахара в крови, улучшается метаболизм и исчезает плохой холестерин, его заменяет хороший. Вы едите слишком часто. Это миф, что надо есть понемногу, но часто, чтобы сбросить лишние кило. Скорее наоборот, кушая постоянно, вам будет сложнее контролировать количество потребляемых калорий и, соответственно, уследить за набором веса. Вы не пьёте в достаточном количестве воду. Перед каждым приёмом пищи просто рекомендуется выпивать по стакану чистой воды, так как она, во-первых, заполнит желудок, не дав переесть, а во-вторых, увеличит количество сжигаемых калорий. Вы употребляете много спиртных напитков. Если вы любитель выпить, то нужно помнить, что весь алкоголь очень калорийный. И даже смешивание спиртного с низкокалорийными напитками - не лучший вариант для худеющих. Вы кушаете с помехами. Если вы едите возле телевизора или с книжкой, то не можете контролировать количество съедаемой пищи, так как мозг занят другим. Перейдите на осознанное питание, во время которого вы будете только кушать, притом медленно и тщательно пережёвывая пищу. Как только почувствуете, что наелись, выпейте воды и прекратите есть. У вас есть болезни, мешающие похудеть. Это может быть гипотиреоз, поликистоз яичников (СПКЯ) и апноэ. Лекарства, применяемые для их лечения, способствуют увеличению веса. Вы едите нездоровую пищу. Если вы не можете сесть на полезную диету, отказавшись от вредных продуктов, то сбросить вес вам будет очень сложно. В этом случае без помощи психотерапевта не обойтись, ведь еда для вас, как наркотик. Вы долго сидели на диете. Если вы долго сидели на диете и достигли желаемого результата, то стоит задуматься об увеличении потребления калорий хоть на несколько сотен в день, пока не достигнете 2000 калорий. Такое питание должно продолжаться в течение двух месяцев, а после можно снова приняться за сброс веса. Вы поставили невозможные цели. Потеря веса - не быстрый процесс, поэтому большинство и теряет терпение, прежде чем достичь желаемой цели. Часто в начале пути избавления от лишних кило они исчезают довольно быстро, но потом это сделать всё сложнее, даже при больших физических нагрузках и здоровом питании. Если вы уже похудели и, в принципе, чувствуете себя комфортно, но при этом стрелки весов не сдвигаются, то, возможно, стоит смириться с полученным результатом и просто его поддерживать. Попытки достичь большего, скорее всего, не под силу вашему организму. Вы слишком сосредоточены на похудении. Диетологи пришли к выводу, что люди, постоянно сидящие на диете, со временем начинают стремительно набирать вес, так как организм, находясь в стрессовом состоянии, перестаёт работать на полную мощь, экономя силы. Поэтому, если вы хотите худеть, откажитесь от постоянного недоедания, лучше обзаведитесь здоровыми привычками и следуйте им.

Зная эти 20 причин, почему вы не худеете при активном образе жизни и, в принципе, правильном питании, вам будет легче найти решение, как всё исправить и достичь поставленной цели или же смириться с полученным результатом, наслаждаясь своим прекрасным и, главное, здоровым телом.