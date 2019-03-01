6 знаков Зодиака, которые целиком зависят от любви

Любовь – это прекрасное чувство, которое для многих становится настолько важным, что некоторые зодиакальные созвездия полностью зависят от любовных отношений. Так, специалистами в области астрологии был даже выделен список из романтичных «наркоманов», которые не могут и дня прожить без этого неповторимого чувства. Вам интересно знать, есть ли в этом списке ваш зодиакальный знак? Итак, вот знаки Зодиака, которые целиком зависят от любви…

Знаки Зодиака, которые целиком зависят от любви

Рак. Для этого знака любовь – самая важная вещь в жизни. Они буквально с детства мечтают о взаимных и искренних чувствах, так как только окружённые любовью они могут испытывать комфорт и уют. Но Раки готовы не только любить: это один из самых любящих знаков Зодиака, который ради любви готов на любые жертвы, у них острая необходимость делиться с кем-то частицей своей души, любимому же они подарят себя полностью.

Рыбы. Признание в любви для этого знака не создаёт никаких трудностей: они это делают легко и через очень короткое время после знакомства. Просто Рыбы обожают эмоции, которые дарит им влюблённость. Они верят в истинные чувства, притом во всех их выражениях – романтическое свидание, дружеская симпатия или же брачные отношения. Их убеждённость в любви настолько сильна, что они моментально изменяются при виде любимого человека – сияющий взгляд, счастливая улыбка и безумная радость. Этот знак астрологи даже назвали по-особенному - абсолютный любитель любви.

Весы. Один из романтичных знаков Зодиака. У них острая необходимость о ком-то заботиться и кого-то обожать. Влюбляясь, они сразу же примеряют на партнёра роль второй половинки, с которой они воспитывают кучу детей, одаривая их большой родительской любовью. Видимо, именно это природное желание создать уютное любовное гнёздышко и объясняет, почему Весы так обожают быть в отношениях.

Овен. Несмотря на «огненность» этого знака, у него столько любви, что он её готов дарить всем и каждому. Чаще всего их симпатия проявляется в заботе, притом начиная с мелочей – сделать подарок, о котором так давно грезил любимый человек, и заканчивая более серьёзными вещами – жертвование собственным призванием и мечтами. Притом он никогда не требует ничего взамен. Овен любит дарить и видеть людей счастливыми.

Лев. Он придаёт большое значение любви и получает огромное удовольствие от романтических знакомств – ему льстит, когда им интересуются. Свою же вторую половинку он защищает, с ним как за каменной стеной, притом, как в прямом, так и в переносном смысле: если любимый человек мечтает о собственном доме, то Лев готов будет ради него выстроить его собственными руками.

Телец. Этот знак растёт в любви – родителей, братьев или сестёр, бабушек и дедушек. Это и помогает ему верить в то, что искренние чувства – это не редкость. К тому же, учитывая, что Тельцы – люди домашние, привыкшие заботиться о других, то это чувство привязанности только растёт с каждым днём. Они любят бескорыстно, отдавая всего себя, требуя взамен лишь преданность.

Наша жизнь – это постоянный поиск того, кого любить и кому отвечать взаимностью. Без этого чувства человек просто-напросто не смог бы раскрыть свои лучшие качества и способности, не создал бы гармоничный мир, не понял бы его мудрость. Желание любить и быть любимым настолько велико, что именно оно определяет всё наше существование. Однако не все могут делать это искренне: причин для этого много. И, как выяснили астрологи, одна из них - созвездие, под которым родился человек. Согласно их выводам, есть только 6 знаков Зодиака, которые полностью зависят от любви – настоящей и долговечной.