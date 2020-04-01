5 знаков Зодиака, которые прощают измену

Измена любимого человека – испытание, через которое спокойно могут пройти не все, не говоря уже о том, чтобы простить второй половинке поход налево. На это способны только единицы. Притом простить искренне, а не просто притвориться, чтобы успеть приготовить план мести. Оказывается, способность без притворства прощать измену дана лишь пяти знакам Зодиака.

Знаки Зодиака, готовые простить измену

Рак. Это один из самых сентиментальных зодиакальных созвездий, поэтому его легко ранить. Предательство для представителей этого знака - огромный удар, разбивающий сердце на мелкие кусочки. Но любовь к семье останавливает их от громкого скандала, битья посуды и прекращения отношений. Они дадут себе время на раздумье и переживание обиды, а потом, собрав всю свою волю в кулак, всё-таки решатся на прощение изменника. Правда, в течение длительного времени всё-таки не смогут вести себя так, как прежде, выбирая молчание и отстранённость. Однако после у них всё же получится отпустить обиду и всё начать с чистого листа. Дева. Представители этого знака очень требовательны как к своей жизни, так и близких - у них всё должно быть расписано и понятно, поэтому и измену они воспринимают как пункт отклонения от плана, который всегда можно исправить. Следуя своему природному правилу, Девы, перед тем как обвинять вторую половинку в предательстве, постараются разобраться в причинах происшедшего, притом дотошно анализируя все обстоятельства не только с точки зрения психологии, но и проецируя через другие жизненные аспекты. Безусловно, такая сдержанность в эмоциях – не показатель того, что они не восприимчивы к боли и разочарованию. Просто Девам легче простить, если они понимают, что их отношения действительно чего-то стоят, чем всё ломать. Весы. Этот знак никогда не рубит с плеча, поэтому, узнав об измене второй половинки, первой реакцией Весов будет спрятаться вдали от всех, чтобы всё обдумать и понять. Период одиночества может затянуться надолго, но если изменник настроен вернуть семью, то ему лучше переждать депрессивное настроение этого знака, так как чаще всего Весы прощают предательство второй половинки, опасаясь новых знакомств, которые их могут ждать после расставания. Им легче простить, чем начинать всё с чистого листа. Стрелец. Простить измену этому знаку даётся нелегко, но и слушать мольбы о прощении ему ещё сложнее, поэтому к этому вопросу он подходит философски. Он долго и нудно читает нравоучения любимому человеку, а после всё-таки проявляет милость и прощает. Но при этом помнит об этом промахе второй половинки всегда, и при возможности может даже отомстить. Рыбы. Представители этого знака очень страдают, когда их предают, но, будучи по своей природе милосердными и сострадательными, а также склонными поддаваться иллюзиям, они всё-таки прощают измену второй половинке. При этом не затаив обиды, поэтому Рыбы никогда не будут мстить любимому человеку за его промах или же напоминать об этом при любой ссоре. Прощение этого знака искреннее и честное, как и его сердце.

Как считают астрологи, знаки Зодиака, готовые простить измену, именно так и поступят. Однако это не означает, что нужно испытывать судьбу и при любой возможности ходить налево. Даже у таких всепрощающих и терпеливых зодиакальных созвездий есть предел терпению, поэтому не стоит ждать, когда он наступит.