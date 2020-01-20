5 знаков Зодиака, которые не прощают измены

Как показал социальный опрос, каждый третий человек готов изменить своей второй половинке, главное, чтобы она не узнала об этом, и при этом объясняют своё желание сходить налево семейным недовольством, рутиной, нехваткой денег и другими, часто мелкими, причинами. Безусловно, это не означает, что все, ответившие положительно на вопрос о готовности изменить, обязательно это делают, тем более большинство людей понимает, что это предательство, которое может не простить любимый человек, если вдруг узнает об этом. И астрологи даже чётко определи 5 знаков Зодиака, которые не прощают измену, а значит и не дают второй шанс своему партнёру.

Знаки Зодиака, которые не прощают измены

Близнецы. Для этого знака неверность – это огромная ошибка, которую он никогда не сможет простить своему партнёру. Узнав о том, что любимый человек ходит налево, Близнец тут же закрывается. Он не готов даже слушать оправдания, поэтому даже и не стоит стараться. Единожды обжёгшись, этот знак потом перестаёт доверять своим партнёрам, подозревая их в измене. Близнецы всю жизнь будут ждать неприятного сюрприза от любимого человека. Рак. Они могут сделать вид, что простили измену своей второй половинке, выслушав перед этим объяснения и убедившись, что предательство было совершено по глупости. Однако изменник всю жизнь будет находиться как в аду, так как Рак заставит страдать своего партнёра, каждый раз напоминания о его походе налево, притом в самом болезненном виде. Поэтому говорить о втором шансе, который якобы Рак готов дать своей второй половинке, не приходится. Дева. Этот знак по своей натуре «любит» страдать и терзаться, а перед лицом неверности Девы могут даже потерять уверенность в себе и из-за этого впасть в глубокую депрессию, играя в молчанку со второй половинкой, или же, напротив, превратиться в злобного мстителя, устраивающего скандалы на публике, чтобы партнёр чувствовал себя виноватым. Хотя этот знак часто даёт второй шанс изменнику, однако находиться рядом с обиженной Девой просто невозможно, она умеет портить жизнь. Скорпион. Этот знак никогда и ни за что не простит измену, так как вообще не привык что-либо кому-либо прощать, тем более когда его ранили. Скорпионы даже с некоторым удовольствием устраивают «сладкую жизнь» своему партнёру, подавая месть в холодном виде, когда вторая половинка расслаблена и не ждёт подвоха. Мало изменнику не покажется, он ещё долго будет жалеть о содеянном, так как обиженный Скорпион готов на многое, даже на убийство, пусть и моральное, своего партнёра. Стрелец. Обычно этот знак создаёт из своей второй половинки идола, которому поклоняется, поэтому Стрельцам очень тяжело вынести предательство своего божества. После измены этому знаку нелегко построить последующие отношения, они будут ждать подвоха, поэтому новому партнёру придётся сильно постараться, чтобы заполучить доверие этого знака.

Каждый может допустить ошибку в отношениях, но не каждый партнёр готов её простить. И дело тут даже не в силе воли, трепетности чувств или независимости и твёрдости характера. Всё зависит от знака Зодиака человека, которого предала вторая половинка: кто-то спокойно реагирует на походы налево, а кто-то готов мстить долго и беспощадно, тем самым уничтожая изменника.