Цвет глаз может многое рассказать о человеке – характере, темпераменте, увлечениях, а также о его отношениях с противоположным полом. Поэтому обычно у обладательниц одинакового цвета глаз взаимоотношения с парнями складываются практически одинаково. Давайте проверим вместе, так ли это?

Значение цвета глаз: что говорят они о ваших личных отношениях?

Зелёные глаза. Зеленоглазые девушки обаятельны и привлекательны, они независимы, поэтому часто непредсказуемы. Именно эта черта и притягивает сильный пол. Завоевать сердце обладательницы изумрудных глаз не так уж легко, но тот, кто сможет это сделать, никогда не пожалеет об этом – они верные и надёжные, добрые и отзывчивые. А также такие девушки – принципиальные и твёрдые, что может оттолкнуть парней, не готовых к серьёзным отношениям и понимающих, что шутить с чувствами зеленоглазок не стоит – они за версту чуют обман и неискренность, которую никогда не прощают.

Зеленоглазые девушки обаятельны и привлекательны, они независимы, поэтому часто непредсказуемы. Именно эта черта и притягивает сильный пол. Завоевать сердце обладательницы изумрудных глаз не так уж легко, но тот, кто сможет это сделать, никогда не пожалеет об этом – они верные и надёжные, добрые и отзывчивые. А также такие девушки – принципиальные и твёрдые, что может оттолкнуть парней, не готовых к серьёзным отношениям и понимающих, что шутить с чувствами зеленоглазок не стоит – они за версту чуют обман и неискренность, которую никогда не прощают. Голубые глаза. Сентиментальные и капризные девушки, настроение которых меняется как весенний ветерок: только что улыбающаяся и весёлая, она вдруг превращается на фоне сильного гнева в ураган, сметающий всё на своём пути. Хорошо, что такое настроение у них бывает нечасто. Обычно они спокойны и сдержанны, что и влечёт мужчин, ищущих уравновешенных спутниц жизни, которые, по их мнению, не доставят им больших проблем. Однако это обманчивое мнение, если голубоглазку обидеть, она будет долго помнить оскорбление и постоянно напоминать о ней обидчику. Одним словом, лучше голубоглазых особ не гневить и не обижать, тогда жизнь с ней будет ровная и спокойная.

Сентиментальные и капризные девушки, настроение которых меняется как весенний ветерок: только что улыбающаяся и весёлая, она вдруг превращается на фоне сильного гнева в ураган, сметающий всё на своём пути. Хорошо, что такое настроение у них бывает нечасто. Обычно они спокойны и сдержанны, что и влечёт мужчин, ищущих уравновешенных спутниц жизни, которые, по их мнению, не доставят им больших проблем. Однако это обманчивое мнение, если голубоглазку обидеть, она будет долго помнить оскорбление и постоянно напоминать о ней обидчику. Одним словом, лучше голубоглазых особ не гневить и не обижать, тогда жизнь с ней будет ровная и спокойная. Карие глаза. Кареглазые девушки привлекательны, чувственны, темпераментны, коммуникабельны и остроумны. С ними никогда не бывает скучно. Однако при таком количестве привлекательных черт характера, который первоначально и манит противоположный пол (отбоя от кавалеров у этих девушек нет) длительных романов у них немного. И на то есть несколько причин. Во-первых, обладательницы карих глаз очень влюбчивы, быстро загораются и так же скоро остывают. Во-вторых, капризны. И в-третьих, вспыльчивы, хотя обиды долго не помнят.

Кареглазые девушки привлекательны, чувственны, темпераментны, коммуникабельны и остроумны. С ними никогда не бывает скучно. Однако при таком количестве привлекательных черт характера, который первоначально и манит противоположный пол (отбоя от кавалеров у этих девушек нет) длительных романов у них немного. И на то есть несколько причин. Во-первых, обладательницы карих глаз очень влюбчивы, быстро загораются и так же скоро остывают. Во-вторых, капризны. И в-третьих, вспыльчивы, хотя обиды долго не помнят. Серые глаза. Решительные интеллектуалки никогда не прячут голову в песок, если на их пути встречаются какие-то сложности, например, соперница. С ней сероглазки постараются распрощаться без промедления. Ведь по-другому они не умеют. Обладательницы серых глаз могут спасовать только там, где бессилен их ум, а нужны настоящие чувства, которыми они, увы, не владеют, так как по своей натуре холодны. Поэтому им для любовных отношений подходит такой же хладнокровный мужчина – с ним они не только создадут идеальный союз, но и замутят прибыльный бизнес.

Какого бы цвета ни были ваши глаза, они всегда будут зеркалом души. А именно она и отвечает за настоящие чувства между мужчиной и женщиной.