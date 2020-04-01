10 знаков, что вы встретили своего ангела-хранителя

У каждого человека есть свой ангел-хранитель, который всегда рядом, чтобы защитить в трудную минуту, а также вселить веру в свои силы, казалось бы, в безвыходной ситуации, только не все знают, как понять, что ангел-хранитель рядом с тобой. А для этого нужно лишь присмотреться и прислушаться к знакам, которые он подаёт.

Знаки, указывающие на то, что вы встретили своего ангела-хранителя

Замечать постоянно появляющиеся двойные или тройные цифры на часах или календаре, номерном знаке машины и т.п. Существует такое понятие, как ангельская нумерология, когда человек постоянно акцентирует внимание на одних и тех же числах, глядя в телефон или на циферблат часов. Оказывается, это один из верных признаков того, что ангел-хранитель пытается сообщить новости о будущем. Его цель – направлять вас, но ни в коем случае не решать за вас. У вас всегда есть свобода выбора. Находить белые перья. Если вы постоянно находите белые пёрышки, притом в самых необычных местах: в общественном транспорте, в книге или, например, в ванной комнате, то это демонстрация вам ангелом-хранителем его присутствия. Подкинутым пером он хочет напомнить, что вы не одиноки в борьбе с трудностями, он всегда рядом. Чувствовать сладкие ароматы. Если по неизвестным вам причинам вы начинаете чувствовать необычный сладкий запах, то будьте уверены, что ваш защитник пытается с вами пообщаться. Возможно, вы почувствуете ароматы любимых цветов умершей матери, запахи блюд, приготовленных ныне покойной бабушкой, или парфюмерии отца, ушедшего в мир иной, а также интересные привлекательные запахи, которые вы ранее не ощущали. Обнаруживать разноцветные круги. Если вы стали замечать яркие световые вспышки или удивительные разноцветные круги перед глазами, то это так ангелы намекают на своё присутствие. Также яркие круги могут быть где-то на фотографиях рядом с вами. Обратите на них своё внимание. Смотреть сны с участием усопших родных. Существует обманчивое мнение, что покойники во сне несут негатив. Но на самом деле, если они являются ангелами-хранителями, а понять это можно по частоте их появления во снах, то это знак, что они рядом, чтобы защитить и помочь разобраться в сложной ситуации, с какими-то трудностями. Их обнадёживающее присутствие должно вас успокоить, особенно в нелёгкие времена. Почувствовать внезапное ощущение жара. Неожиданное ощущение тепла и энергии является признаком нахождения ангела рядом. Наши защитники – это существа с сильной энергетикой, поэтому так легко ощутить их присутствие. Часто они заряжают своей энергией подопечного, чтобы ему было проще справиться с возникшими неприятными событиями. Дети и домашние животные за кем-то наблюдают. Малыши и животные имеют способность чувствовать присутствие ангелов. Поэтому, например, когда кот или ребёнок начинают усиленно и безотрывно смотреть в одну точку, то это знак, что ангел-хранитель рядом. Увидеть необычные облака. Представьте, вы лежите на поляне или же просто подняли голову к небу и увидели облако в виде небесного существа или сердца. Это знак, что счастье уже совсем рядом и скоро в жизни наступит белая полоса. Услышать незнакомый голос. Слышать неизвестные звуки или голоса, когда вы меньше всего этого ожидаете, тоже является признаком посещения ангела-хранителя. Попробуйте расшифровать слова, которые вы слышите, но помните, что это не просто. Слышать ангельские звуки. Если вы вдруг начнёте слышать ангельскую музыку, откройте своё сердце для духовных вибраций. Отправка сообщений через музыку - это обычный способ для ангелов привлечь наше внимание.

Теперь вы знаете, как понять, что ангел-хранитель рядом с нами. Нужно быть внимательным и чутким к знакам, которые подают наши защитники. А узнав, что они рядом, их можно через молитвы или своими словами попросить о помощи. Они никогда не откажут.