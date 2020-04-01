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10 знаков, что вы встретили своего ангела-хранителя
У каждого человека есть свой ангел-хранитель, который всегда рядом, чтобы защитить в трудную минуту, а также вселить веру в свои силы, казалось бы, в безвыходной ситуации, только не все знают, как понять, что ангел-хранитель рядом с тобой. А для этого нужно лишь присмотреться и прислушаться к знакам, которые он подаёт.
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Знаки, указывающие на то, что вы встретили своего ангела-хранителя
- Замечать постоянно появляющиеся двойные или тройные цифры на часах или календаре, номерном знаке машины и т.п. Существует такое понятие, как ангельская нумерология, когда человек постоянно акцентирует внимание на одних и тех же числах, глядя в телефон или на циферблат часов. Оказывается, это один из верных признаков того, что ангел-хранитель пытается сообщить новости о будущем. Его цель – направлять вас, но ни в коем случае не решать за вас. У вас всегда есть свобода выбора.
- Находить белые перья. Если вы постоянно находите белые пёрышки, притом в самых необычных местах: в общественном транспорте, в книге или, например, в ванной комнате, то это демонстрация вам ангелом-хранителем его присутствия. Подкинутым пером он хочет напомнить, что вы не одиноки в борьбе с трудностями, он всегда рядом.
- Чувствовать сладкие ароматы. Если по неизвестным вам причинам вы начинаете чувствовать необычный сладкий запах, то будьте уверены, что ваш защитник пытается с вами пообщаться. Возможно, вы почувствуете ароматы любимых цветов умершей матери, запахи блюд, приготовленных ныне покойной бабушкой, или парфюмерии отца, ушедшего в мир иной, а также интересные привлекательные запахи, которые вы ранее не ощущали.
- Обнаруживать разноцветные круги. Если вы стали замечать яркие световые вспышки или удивительные разноцветные круги перед глазами, то это так ангелы намекают на своё присутствие. Также яркие круги могут быть где-то на фотографиях рядом с вами. Обратите на них своё внимание.
- Смотреть сны с участием усопших родных. Существует обманчивое мнение, что покойники во сне несут негатив. Но на самом деле, если они являются ангелами-хранителями, а понять это можно по частоте их появления во снах, то это знак, что они рядом, чтобы защитить и помочь разобраться в сложной ситуации, с какими-то трудностями. Их обнадёживающее присутствие должно вас успокоить, особенно в нелёгкие времена.
- Почувствовать внезапное ощущение жара. Неожиданное ощущение тепла и энергии является признаком нахождения ангела рядом. Наши защитники – это существа с сильной энергетикой, поэтому так легко ощутить их присутствие. Часто они заряжают своей энергией подопечного, чтобы ему было проще справиться с возникшими неприятными событиями.
- Дети и домашние животные за кем-то наблюдают. Малыши и животные имеют способность чувствовать присутствие ангелов. Поэтому, например, когда кот или ребёнок начинают усиленно и безотрывно смотреть в одну точку, то это знак, что ангел-хранитель рядом.
- Увидеть необычные облака. Представьте, вы лежите на поляне или же просто подняли голову к небу и увидели облако в виде небесного существа или сердца. Это знак, что счастье уже совсем рядом и скоро в жизни наступит белая полоса.
- Услышать незнакомый голос. Слышать неизвестные звуки или голоса, когда вы меньше всего этого ожидаете, тоже является признаком посещения ангела-хранителя. Попробуйте расшифровать слова, которые вы слышите, но помните, что это не просто.
- Слышать ангельские звуки. Если вы вдруг начнёте слышать ангельскую музыку, откройте своё сердце для духовных вибраций. Отправка сообщений через музыку - это обычный способ для ангелов привлечь наше внимание.
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Теперь вы знаете, как понять, что ангел-хранитель рядом с нами. Нужно быть внимательным и чутким к знакам, которые подают наши защитники. А узнав, что они рядом, их можно через молитвы или своими словами попросить о помощи. Они никогда не откажут.
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