8 ошибок, которые заставляют мужчину бросить вас

Начало отношений – период деликатный, главная задача которого – не вспугнуть. Увы, именно в это время сбрендившие от счастья барышни совершают ошибки, которые заставляют мужчин бросить их, сменить номер телефона, потеряться навсегда. Беда! Если человек действительно нравится, включайте мозг, не торопитесь с глупостями, а аккуратненько расставляйте прочные любовные сети.

Распространённые ошибки, которые часто заставляют мужчину бросить вас

Кто знает, может, не зря сердце предательски ёкает в его присутствии, и именно с ним предстоит провести лучшие в жизни часы? Время покажет. А пока читайте список типичных женских ошибок, каждая из которых грозит стать роковой.

1. Незадачливый шпионаж

Простейший способ собрать максимум информации об объекте обожания – проштудировать социальные сети и пообщаться с его окружением.

Первый вариант безопасный, при условии, что вы воздержитесь от многочисленных лайков и восторженных комментариев.

Во втором случае происходит вторжение в зону комфорта. Всё, о чём вы будете расспрашивать, потом передадут в непонятной интерпретации. И не факт, что истолкуют в вашу пользу.

Игры в секретного агента в отношениях не уместны. Хотите что-то узнать? Спросите прямо. А если уж выясняете опосредованно, не попадайтесь, не поймёт!

2. Навязчивое преследование

Приветик, а я мимо проходила, даже не предполагала, что ты здесь гуляешь с собакой / работаешь / отдыхаешь...

Фокус срабатывает только один раз. После этого он наверняка догадается, почему вы «совершенно случайно» в полной боевой раскраске, с причёской, одетая, как на бал, N-ый раз оказываетесь на пути.

Оправдания смешны. Третья подобная встреча будет фатальной. Жертва сделает вид, что вы не знакомы, либо начнёт прятаться, сменив на всякий случай номер телефона.

3. Утомительные подробности

Женская болтовня утомляет и откровенно раздражает мужчин.

99 из 100 за то, что ему не интересны поминутные подробности о том, во сколько вы проснулись, как спали, чем занимались днём. Хорошо, если он хотя бы делает вид, что слушает, вовремя одобрительно мычит, иногда вставляет комментарии. В противном случае, ваш друг просто утонул в бессмысленном и беспощадном словесном потоке.

Изъясняйтесь кратко. Если не о чем поговорить, придумайте, за что его похвалить.

4. Приторная сентиментальность

Милый зайчик, любимый пупсик, единственный котик. Ласковые эпитеты уместны, но в умеренном количестве и не при людях.

Даже если в мыслях иначе его не называете, в обществе ограничьтесь именем.

И нет необходимости постоянно повторять, что днём и ночью все ваши думы только о нём любимом, подкладывать в тарелку лучшие кусочки, поправлять воротник его рубашки. Вы ведь встречаетесь с мужчиной, а не усыновили ребёнка.

Сдержанность и самодисциплина помогут выстроить здоровые партнёрские отношения.

5. Неуклюжие попытки соблазнения

Природой устроено, что первый шаг к физической близости должен сделать мужчина-самец.

Несомненно, его можно к этому подтолкнуть, но красиво и ненавязчиво, не вешаясь на шею.

Наберитесь терпения. Не спешите лезть к нему в штаны. И будьте готовы к тому, что, когда всё случится, он не побежит утром за обручальными кольцами. В лучшем случае – за цветами.

6. Необоснованная ревность

Не провоцируйте негатив в отношениях. Зачем вам это?

Ревность сама по себе – опасное чувство, связанное с заниженной самооценкой. Из-за неё эмоциональная связь превращается в зависимость.

Люди с примитивным интеллектом манипулируют ею, пытаются таким образом показать свою любовь. Слишком банально.

Не выдумывайте себе соперниц и не опускайтесь до допросов с пристрастием. Дайте новому другу время идентифицировать вас в ипостаси его женщины.

7. Общение через посредников

И вовсе не романтично, а глупо и смешно, когда барышни, закончившие школу, общаются с понравившимся мужчиной через третьих лиц.

Что бы вы ни хотели сообщить, скажите это сами.

Да, и мессенджеры тоже не заменяют встреч, зато переписка в них может затянуться на месяцы.

Меньше текста, больше реального общения. Не бойтесь, инициируйте свидание.

8. Информационная атака

И снова о мессенджерах. Нынче модно отправлять пулемётные очереди сообщений, в том числе голосовых и анимированных, даже если на них не отвечают.

В итоге получаем печальные монологи или исповедь психопата с манией преследования.

Плохая тенденция. Предмет обожания, получив N-ое количество входящих сообщений, может попросту не прочитать все – не хватит терпения. Нить общения из-за этого теряется, зато возникает недопонимание, копятся обиды.

Набирайтесь терпения и ведите диалог.

Несдержанность, навязчивость, желание получить его целиком и сейчас – ключевые ошибки, из-за которых мужчины бросают женщин в самом начале отношений. Что же, раз они такие пугливые, девочки, контролируем себя, используем скрытое оружие: чувственность, искренность, нежность.