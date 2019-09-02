7 сигналов о том, что мужчина слишком занят собой для отношений

Безусловно, каждой женщине приятно, когда её любимый человек уважаем в обществе, ведь это указывает на его успешность. Но, с другой стороны, есть масса парней, которые, даже не представляя значимости для окружающих, любят себя так, что забывают о своей второй половинке. Они воспринимают её в качестве дополнения к своей великолепной личности. И, что интересно, некоторые дамы на это не обращают внимания, ведь рядом с ними такой супермужчина, о котором можно только мечтать. Хотя все признаки налицо, такие парни просто не нуждаются в отношениях – им просто некогда думать о них.

Вот сигналы того, что мужчина слишком занят собой для отношений

Он заинтересован в своей работе, а не в вас. Он редко думает о вас, как о личности, у которой есть какие-то мысли, проблемы, неприятности и желания. Вы просто существуете рядом с ним – и всё на этом! Главное, чтобы не мешали его карьере. Он всегда ожидает чего-то большего. Он возлагает на вас большие надежды, но, если вы их не оправдываете, то тут же слышите в свой адрес критику. Ваш мужчина начинает вспоминать и прежние ваши промахи, чтобы показать вашу непонятливость или несостоятельность. Таким способом он пытается самоутвердиться. Мы вместо Я. Когда мужчина принимает какие-то решения, то редко интересуется вашим мнением, так как считает, что вы не имеете права голоса, ведь вы его «отросток». Поэтому в своих суждениях он часто заменяет фразу «Я решил» на «Мы решили» - вы же всё равно поступите так, как он захочет. Его омрачает ваш успех. Он может радоваться вашим успехам до тех пор, пока вы не добьётесь большего, чем он. Тут он постарается вас «потопить», отвлекая всеми способами вас от поставленной цели. Возможно, даже сделает вас виноватой в том, что из-за ваших амбиций вы не уделяете ему должного внимания. Он не интересуется, как прошёл ваш день. Или же он спросит у вас о нём, но сам не слушает ответ. Ваш мужчина настолько склонен говорить только о себе, что просто не обращает внимания на ваши проблемы. Зато о своих рассказывает в мельчайших подробностях. Он всегда прав. Во время обсуждения он не даёт вам возможность высказаться, а тем более для него не приемлема ваша точка зрения. Если вы не согласны с чем-то, то он будет с пеной у рта отстаивать собственную позицию, не принимая во внимание ваши слова. Вы должны его долго упрашивать, чтобы он сделал то, что вы хотите. Такие мужчины не готовы пойти на компромиссы, а тем более кому-то угождать. Если вы нуждаетесь в его помощи, то просто обязаны его умолять, чтобы он её оказал. То же самое касается и вашей просьбы куда-то пойти вместе: у него нет желания – значит, с места его не сдвинуть.

Возможно, вы до такой степени привыкли к наглому поведению своего мужчины, что уже перестали обращать на него внимание. Но всё же нужно задуматься, счастливы ли вы с ним? Наверняка, есть такой мужчина, который будет вас ценить, уважать и любить, оберегая ваши чувства. Вам нужно лишь оглянуться вокруг. Он может быть совсем рядом.