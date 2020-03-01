6 самых больших снобов по знаку Зодиака, которые считают себя круче других

Эти люди могут, не задумываясь, прекратить давние дружеские отношения с человеком, который занимает в обществе не самое высокое место. Они могут перебить собеседника, так как он занимает более низкую ступень на карьерной лестнице, оскорбить несостоятельную личность или унизить при всех только потому, что человек беден, не образован и т.п., при этом не испытав никакого раскаяния в своём поведении. Как считают астрологи, такое качество присуще определённым знакам Зодиака, молва о которых идёт как о снобах, не ценящих ни любовь, ни дружбу, ни семейные ценности. Для них важнее оказаться на вершине славы, даже если придётся идти по трупам. Возможно, специалисты в области астрологии и ошибаются, так как большинство людей тщательно отбирает свой круг общения только по одной-единственной причине - страха сблизиться с теми, кто может предать, однако доля правды в их исследованиях всё-таки есть.

Самые большие снобы по знаку Зодиака

Козерог. Этому знаку Зодиака очень легко прекратить общение с человеком, который, по его мнению, не достоин его. Притом часто Козероги это делают без душевных терзаний – просто отрезают и конец отношениям. Хотя в оправдание этому знаку можно сказать, что нередко он прекращает общаться не потому, что человек этого не достоин, а потому, что по своей натуре Козерог просто недружелюбен. Ему легче поставить точку во взаимоотношениях, чем врать, изображая радость при виде безразличной ему личности. Дева. Этот знак ко всем относится с осторожностью, редко с кем сближаясь. И даже с проверенными людьми старается держать дистанцию, боясь, что они могут воспользоваться её связями, умением, положением в обществе и финансовой независимостью. Конечно, данные опасения небезосновательны, но, если задуматься, то всё в мире строится на взаимовыгоде, и отношения Дев с другими – не исключение. Скорпион. Нельзя сказать, что этот знак специально отгораживается от общества, так как считает его недостойным себя. На самом деле, он чаще всего ставит границу между врунами, обидчиками и людьми с более низким интеллектом, чем у него, но по-другому Скорпион не может, так как это его природа – бороться с враньём, наказывать притеснителей и отстраняться от глупых личностей. Рак. Этот знак не любит шумных и увеселительных мероприятий, ему приятнее посидеть дома с книжкой в руках или полежать на диване с пультом от телевизора, поэтому он и избегает тех, кто привык жить на полную катушку, из-за чего и появились слухи, что он сноб, чурающийся окружающих не из его общества. Но на самом деле это не так. Единственное, что по-настоящему раздражает Раков – это плебейство и грубость, с такими особами он рвёт раз и навсегда. Водолей. Надменный знак Зодиака, который тут же прекращает общение с теми людьми, которые не разделяют его интересов. Но нельзя сказать, что делает он это из-за своего чувства избранности и уникальности. Просто он не видит смысла продолжать общаться с теми, с кем его ничего не связывает. Возможно, чтобы изменить о себе мнение, как о снобе, надо прежде думать, а после уже решать, стоит рвать с человеком или всё же постараться наладить отношения. Телец. Он скорее предпочитает домашние посиделки, чем шумные вечеринки в компании незнакомых людей, которые забирают у этого знака всю энергию. Его избирательность в окружении часто и принимается за снобизм. Но, кстати, Тельцы никогда не исключают людей из своего общества грубо, они избегают конфронтации, просто сводя общение на нет.

Вышеперечисленные знаки Зодиака, скорее всего, даже не замечают своего где-то пренебрежительного, а где-то отстранённого поведения по отношению к окружающим, так как считают его нормой. Но всё же для налаживания взаимоотношений им просто необходимо хотя бы иногда менять свою тактику поведения, возможно, тогда станет проще и им, и их окружению.