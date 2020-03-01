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5 самых безумных знаков Зодиака

Каждый человек по-своему безумен. Только у каждого своя степень сумасбродности. У кого-то она просто зашкаливает до такой степени, что толкает на непредсказуемые и неожиданные поступки, шокирующие окружающих. В обществе таких людей многие считают сумасшедшими. Как считают эксперты в области астрологии, на степень безрассудства влияет зодиакальное созвездие, под которым родился человек. Вот самые безумные знаки Зодиака.

 

самые безумные знаки зодиака

 

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Самые безумные знаки Зодиака

  1. Близнецы. Второе имя этого знака – безумие, так как под ним рождаются самые непредсказуемые и сумасшедшие люди, известные своей раздвоенностью личности, из-за которой они могут в долю секунды превратиться из спокойного и уравновешенного человека в разрушающую и бушующую силу. Близнецы неординарные, легкомысленные и спонтанные, чем очень гордятся. Ведь именно эти качества помогают им выделяться на фоне серой массы. Кстати, как раз по этой причине многие и не могут с ними найти общий язык. 
  2. Скорпион. Это беззаботные люди, которым плевать на мнение окружающих, и это качество даёт им зелёный свет для того, чтобы вести себя как безумец. И, если в повседневной жизни Скорпионы не сильно выделяются на фоне окружающих, то в порыве ревности, а они очень ревнивы, превращаются в настоящего сумасшедшего, подвергающего свою вторую половинку пыткам на грани безумия. Этот знак своим поведением может довести любимого до отчаяния. 
  3. Стрелец. Этот знак обладает дикой энергией, которая наводит на мысль о его безумии. Стрельцы просто не умеют контролировать свои желания и эмоции, поэтому и творят немыслимые вещи – лазят на крышу высоток ради любимых, отправляются на другой конец земли, чтобы подписать выгодный контракт, или рвут отношения с семьёй, лишь бы поддержать лучшего друга, когда тот об этом просит. Однако все причуды Стрельцов идут только от желания нести позитив окружающим, даже когда те не ценят этого и не видят логики в поступках этого знака, осуждая и порицая его. 
  4. Овен. Представителей этого знака можно назвать бомбой, которая может взорваться в любую минуту, настолько они импульсивны, прямолинейны и агрессивны. Одним словом, сумасшедшие. Безумство Овнов выражается ещё и в том, что они никогда не отказываются от своих слов и обещаний. Выполнят их любой ценой и самым неординарным способом. Именно это качество и кажется многим безрассудством. 
  5. Лев. Этот знак не может жить без внимания, ради него он готов на самые безрассудные поступки – разбить витрину магазина, устроить дебош, признаться в своих чувствах, стоя на крыше дома с рупором в руках – всё ради славы. Однако Львов нельзя назвать совершенно безумными, так как желание чувствовать себя комфортно всё-таки перевешивает, поэтому они, пропиарясь, тут же идут почивать на лаврах в комфортабельную квартиру, где их никто не тронет. Лягут в тёпленькую постель с газетой в руках, чтобы прочитать про свой подвиг или же услышать критику в свой адрес, которая, кстати, их никоим образом не огорчит. Скорее наоборот, она придаст им уверенности и подхлестнёт ещё к большим безумствам. 
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Одни пытаются сумасшедшими и неординарными поступками проявить свою индивидуальность, другие – привлечь внимание к себе, у третьих ещё какая-то причина вести себя не так, как другие. Однако только 5 самых безумных знаков Зодиака ведут себя так потому, что их наградила безрассудством природа, а с ней не поспоришь. 


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 07:44

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