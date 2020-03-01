Всего 4 причины, почему вам не везёт в любви

Наверное, многие слышали от одиноких женщин такую фразу: «Мне просто не повезло в любви, так как не попадались нормальные мужчины!» Но проблема зачастую не в сильном поле, а в самой девушке: в её поведении, характере или же жизненных принципах. Вот самые главные причины, почему не везёт в любви.

Главные причины, почему так не везёт в любви

Вы слишком требовательны. У каждой женщины свои критерии, каким должен быть её мужчина, и, конечно, не стоит за неимением такового, соглашаться на меньшее. Однако не нужно всех подгонять под придуманные мерки, тут же прекращая общение, если вдруг кто-то под них не подходит. Приглядитесь к парню. Возможно, он носит длинные волосы, которые вас так раздражают, или же курит, а вы не выносите запаха сигарет, но у него могут быть такие же жизненные ценности и принципы, какие и у вас. И это самое важное. Поэтому ваша задача – не жить мечтами о вымышленном образе, а лепить его из подходящего материала. Вы слишком торопите события. В каждом привлекательном мужчине вы видите будущего мужа. И даже этого не скрываете. Уже на первом свидании вы можете ошарашить его фразой: «Я ищу серьёзные отношения, мне некогда крутить романы». Ничего удивительного, что он тут же бежит в противоположную от вас сторону. Прежде вы должны подружиться, найти общие интересы, дайте развиться романтике, ну, а потом можете уже говорить о серьёзности ваших намерений. Не спешите – тогда у вас всё получится. Вы не уверены в себе. Вы полны комплексов, возможно, некоторые из них в вас были заложены в детстве, но жить вам с ними приходится и во взрослой жизни. Чтобы скрыть свои недостатки, вы ради мужчины готовы на любые жертвы, считая, что для завоевания его сердца нужно стать для него и женой, и подругой, и любовницей, и слугой. Мужчина видит вашу неуверенность и пользуется ею до поры до времени. Но очень скоро такое слепое послушание его начинает раздражать, поэтому и происходит разрыв отношений. Чтобы этого не произошло, помните, что вы личность, у которой могут быть как достоинства, так и недостатки, но любящий человек примет и первое, и второе. Вы боитесь влюбляться. Вы готовы открыть своё сердце, только будучи уверенной в том, что мужчина вас не разочарует и не разобьёт ваше сердце. То есть вы не готовы рисковать, но жизнь такова, что для того, чтобы найти настоящую любовь, надо когда-то и рискнуть начать отношения с тем, кто, возможно, когда-то предаст.

Мы все ищем свою вторую половинку, но нередко мы сами не даём себе её найти. Как видите, есть 4 причины, почему вам не везёт в любви. Возможно, если вы избавитесь от некоторых своих привычек, поменяете взгляды на жизнь, то всё может измениться к лучшему!