Самый неудачный месяц для вашего знака Зодиака в 2020 году

Зная о возможных проблемах загодя, можно подготовиться морально и физически. Неприятности из-за этого, конечно же, никуда не денутся, а вот отношение к ним кардинально изменится. Астрологи составили спецпрогноз: выделили самый неудачный месяц для каждого знака Зодиака в 2020 году. Их предсказания не означают, что определённые 30 дней нужно в страхе ожидать ударов судьбы. Они просто подчёркивают потенциальные опасности и проблемы, о которых предупреждают звёзды. Итак, читаем, запоминаем, готовимся! Если встретить неприятности во всеоружии, шансы на удачный финал растут.

Самые неудачные месяцы для знаков Зодиака в 2020 году

Овен – июль

В разгаре лета горячим подопечным воинственного Марса будет особенно нелегко. Время «Ч» продлится с 18 июня по 12 июля. В этот период ретроградный Меркурий сулит Овнам нервное и физическое перенапряжение. Держите себя в руках, старайтесь не ввязываться в семейные и рабочие конфликты.

Телец – декабрь

Звёзды советуют фаворитам любвеобильной Венеры пить успокоительное, начиная с ноября. Всё потому, что в начале зимы Тельцам грозит серьёзный эмоциональный стресс. Напряжение достигнет пика в полнолуние – 30 декабря. Несведущие сорвутся, а те, кто последует советам астрологов, невозмутимо переживут все сложности и решат проблемы.

Близнецы – февраль

Вход Меркурия, Солнца и Луны в Рыбы принесёт в души беспокойство, а в разум смятение. Близнецам везде будут чудится обман и манипуляции. Особенно сложные дни 3, 19 и 23 февраля. Постарайтесь в это время держаться подальше от недоброжелателей, отдохните, займитесь приятными делами.

Рак – март

Подопечных Луны ждут неприятности на любовном фронте. Вход Венеры в Тельца заберёт энергию, а ретроградный Меркурий в Рыбах притормозит прогресс в отношениях. Всё обязательно изменится к лучшему. Главное, пережить 4 и 16 марта. Не спешите сжигать мосты, наберитесь терпения.

Лев - июль

Астрологи не уточняют, какой именно стресс грозит любимчикам Солнца, но искренне сочувствуют им. Согласитесь, обидно отбиваться от проблем в преддверие Дня рождения. Одно радует, с августа в жизни Львов наступит штиль. Почти полгода они будут наслаждаться комфортной стабильностью.

Дева – март

Под влиянием новолуния в Рыбах и ретроградного Меркурия все знаки Зодиака в этом месяце станут особенно восприимчивы к мелким задержкам и неудобствам. Девам придётся сложнее, чем остальным. Из-за повышенной нервозности возможны проблемы в семье. Придумайте для себя приятные занятия на 4, 16 и 24 марта.

Весы – февраль

Прямое движение Урана и Плутона дестабилизирует эмоциональных фаворитов Венеры. Им придётся бороться с дикими необоснованными перепадами настроения. Чтобы не терроризировать в этот период родных и близких, астрологи советуют поехать отдохнуть. В тёплых краях Весы смогут обрести вожделенный баланс.

Скорпион – июль

В этом месяце проказник Меркурий издевается над знаками, которым покровительствует Марс. Скорпионам он подготовил трудности в общении с партнёрами по бизнесу. Действуйте под влиянием разума, а не чувств. Так вы сможете пережить сложный период с минимальными потерями.

Стрелец – май

Неприятности начнутся в момент, когда заступник Юпитер станет ретроградным. Тяжёлое время продлится с 14 мая до 1 июня. Главная проблема – ощущение финансового неудовлетворения, что повлияет и на здоровье, и на личную жизнь. Выход есть: начинайте копить денежки уже сейчас, а в мае с удовольствием их потратьте.

Козерог – март

В сравнении с другими знаками, протеже Сатурна – баловни судьбы. Да, в начале весны мелких огорчений будет больше, чем обычно. Первая декада марта особенно «порадует» непониманием со стороны коллег. Не планируйте на этот период важных дел. Пусть подождут, ведь после наступает эпоха феерических успехов.

Водолей - июль

Жизненный кризис, который любимчики Сатурна всячески игнорируют, достигнет апогея. Ретроградный Меркурий спровоцирует Водолеев на спонтанные судьбоносные решения, касающиеся карьеры или личной сферы. Не рубите с плеча. Ещё есть время на тщательное обдумывание.

Рыбы – март

Начало месяца порадует положительными тенденциями, которые внесёт транзит Урана в Тельце. Только не расслабляйтесь. В третьей декаде главенствует Юпитер, который соблазнит сомнительными перспективами, требующими немалых финансовых затрат. Шансы на успех невелики, трижды подумайте, стоит ли тратиться.

Как видите, начиная с осени, для всех, кроме Тельцов, наступит благоприятный период. Мы же искренне надеемся, что благодаря подсказкам астрологов худший месяц для вашего знака Зодиака в 2020 году пройдёт с минимальными потерями нервов и сил.