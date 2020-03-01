Самый удачный месяц в 2020 году для вашего знака

Господа, ловите удачу! Астрологи уже составили прогноз, в котором раскрыты самые удачные месяцы в 2020 году для вашего знака Зодиака. Ознакомьтесь. Из этого времени рекомендуем выжать максимум удовольствия. Любовь, финансы, карьерные достижения и новые проекты – основные сферы, в которых пойдёт прогресс. Когда звёзды благоволят, а планеты-покровители помогают, грех упускать шансы.

Самый удачный месяц в 2020 году по знакам Зодиака

Овен – январь

Год начнётся благополучно. Профессиональная сфера порадует признанием прошлых достижений. В затухающих личных отношениях вспыхнут свежие искорки страсти. Кроме того, астрологи сулят Овнам удачные приобретения в январе. Смело покупайте то, на что давно заглядывались.

Телец – декабрь

Всего-то и нужно, что дождаться начала зимы. Правда, придётся потерпеть 11 месяцев, но, поверьте, оно того стоит. В декабре Тельцов ждут неожиданные успехи в карьере, плюс финансовые дела резко пойдут в гору. Более того, Венера поможет стать на шаг ближе к самой заветной мечте.

Близнецы – август

Главное – пережить неудачный февраль. Весной откроется рог изобилия, из которого посыплются перспективные профессиональные предложения. Самым удачным месяцем в 2020 году для Близнецов станет август. Ретроградный Меркурий (до 17-го числа) озаботится благополучием подопечных. Одиноких ждёт большая любовь, остальным планеты сулят резкое улучшение благосостояния.

Рак – сентябрь

Проблемы, которых в первом полугодии будет немало, к началу осени наконец-то решатся. Конечно же, не без вашего в этом непосредственного участия. В сентябре Раков ждёт стабильность, наступит вожделенный покой. Можно будет расслабиться, сполна насладиться чувством собственной значимости и глубокой удовлетворённости.

Лев – февраль

В последнем месяце зимы Марс и Уран особенно внимательны ко всем знакам огненной стихии. В пылающем трио Львы – любимчики влиятельных планет. 29 дней фортуна шагает рядом, улыбается и помогает во всём, чего пожелают, а сопутствует ей головокружительная любовь. Не зевайте, пользуйтесь, наслаждайтесь.

Дева – август

Внимания Меркурия в конце лета хватит на все знаки Зодиака, находящиеся под его покровительством. Девам приготовлен шикарный подарок – повышенная уверенность в себе, смелость и желание свернуть горы. Планеты на вашей стороне. Не упустите удачное время, второго такого презента не будет.

Весы – апрель

Весной планеты решат помочь представителям самого колеблющегося знака Зодиака. Марс одарит их решимостью, необходимой для достижения заветной цели. Венера и Нептун спровоцируют на романтические подвиги. В апреле Весы окажутся окутанными дивными ароматами любви. Те, кто поддастся порыву страсти, насладятся красивыми и глубокими эмоциями.

Скорпион – октябрь

В середине осени чувства не просто победят разум подопечных Плутона, а отправят их на седьмое небо. Приятное дополнение – успехи в профессиональной сфере. Но астрологи предупреждают, когда будете блаженствовать, не упускайте шансы, подкидываемые щедрыми планетами.

Стрелец – январь

Начало 2020 года ознаменуется для подопечных Юпитера великими свершениями. Пока все отдыхают и празднуют, вы работаете. Результаты получаете немедленно, да не простые, а с бонусами. Такая ситуация делает Стрельцов счастливее и вдохновляет на новые подвиги, а планеты этому способствуют.

Козерог – сентябрь

Под влиянием тандема Сатурна и Марса упёртые трудяги смогут наконец получить удовлетворение от работы. В добавок ко всему, очень вероятно, солидное материальное вознаграждение. Усталым, но счастливым Козерогам не помешает отдых в бархатный сезон. Наслаждайтесь, вы заслужили!

Водолей – ноябрь

Наконец-то апатичные в любви подопечные Сатурна и Урана вдруг выберут себе объект страсти, да ещё и признаются ему в чувствах. Как сложатся отношения, астрологи утаивают. Зато обещают Водолеям в ноябре нереальное вдохновение и десятки прибыльных проектов.

Рыбы – декабрь

Год в целом хороший для подопечных Нептуна, но последний его месяц станет особенно приятным во всех отношениях. Вам покровительствует Юпитер, который не поскупится на поддержку и удачу. Семья порадует, здоровье не подведёт, финансы прибудут. Остаётся только наслаждаться каждой секундой благоприятного времени.

Запомните самый удачный месяц в 2020 году для вашего знака. Именно на это время лучше запланировать важные дела и серьёзные решения. Поддержка планет поможет осуществить задуманное в лучшем виде.