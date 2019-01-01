Восточный гороскоп на 2020 год Белой Металлической Крысы

2020-й – год металлической (белой) Крысы. Такая Хозяйка года не даст скучать никаким знакам восточного пантеона. Для тех, кого она считает своими астрологическими друзьями, будут созданы хорошие условия для развития; для своих астрологических недругов Крыса может периодически придумывать очередной жизненный «квест». Впрочем, эта Хозяйка не злонамеренна, а потому правильные решения и разумные стремления будут непременно оценены ею по достоинству.

Итак, восточный гороскоп на 2020 год прогнозирует немало интересного для каждого знака. Многих ожидают знаковые перемены и яркие впечатления. И вряд ли найдутся люди, которые, прожив этот период, скажут, что им нечего вспомнить или не о чем рассказать.

Мы предлагаем вам гороскоп, который является результатом анализа широкого спектра данных и охватывает массу значимых аспектов. Из него вы узнаете, что ждёт вас в личной жизни, стоит ли вам ожидать карьерного роста, насколько крепким будет в течение года здоровье, а также получите и другую актуальную информацию, которая, несомненно, окажется для вас полезной.

Ваш восточный гороскоп 2020 по году рождения

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