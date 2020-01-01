Таракан: К чему снится таракан? Толкование сна

Обычно тараканы вызывают неприятные ассоциации. Всё потому, что насекомые являются признаком антисанитарии. Но, несмотря на неприязнь, вызванную тараканами, эти насекомые зачастую сулят что-то хорошее. Это могут быть хорошие новости или неожиданное богатство. Всё зависит от того, в каком виде приснился таракан.

Толкование сна - к чему снится таракан

Тараканы в комнате

Если снятся тараканы, бегающее по комнатам квартиры сновидца, это означает, что сновидец в ближайшее время разбогатеет. Стоит рискнуть и купить лотерейный билет. Также можно рассчитывать на значительную премию на работе. Сновидцу следует обратить внимание на количество тараканов. Чем их больше, тем крупнее будет денежная сумма. Если же тараканы приснились в чужой квартире, значит, кто-то из окружения сновидца получит внезапную денежную выплату.

Тараканы на кухне

Приснившиеся тараканы на кухне говорят о сильном желании сновидца сменить кухонный гарнитур. Если приснились тараканы на кухне, значит, сейчас самое время обновить кухню. В ближайшие дни будет самое благоприятное время для приобретения кухонной мебели.

Таракан у входной двери

Увидеть таракана у входной двери своей квартиры сулит скорый приезд богатого родственника или знакомого. Это отличный повод наладить старые связи, которые могут обернуться выгодой для сновидца.

Пытаться поймать таракана

Если сновидец во сне пытается поймать таракана, значит, в его семейной жизни происходят проблемы, которые он пытается устранить. Если сновидец ловит таракана, значит, эти проблемы временные и ему удастся сохранить семейный очаг. Если же сновидец не может поймать таракана, это может означать то, что маленькие проблемы перерастут в большие и справиться с ними будет намного тяжелей.

Убить таракана

Убийство таракана во сне сулит хорошие известия или приятные события, которые будут возможны только благодаря действиям сновидца.

Мёртвый таракан

Увидеть во сне уже мёртвого таракана говорит о том, что сновидца захлестнут события, над которыми он не будет властен. Возможен непредсказуемый ход событий, которыми сновидец не сможет управлять.

Большой таракан

Если сновидцу снится таракан большого размера, значит, против него ведутся интриги и сплетни со стороны лиц более высоких должностей, более влиятельных людей.

Маленький таракан

Увидеть во сне таракана маленького размера сулит наличие подчинённых лиц и ответственности за их действия. Возможно повышение на работе до руководящей должности, а также события, связанные с координацией действий детей.

Таракан в тарелке с едой

Приснившийся таракан в тарелке с едой говорит о том, что у сновидца есть завистники. Кто-то из близкого окружения сновидца негативно к нему относится и может использовать тайную информацию сновидца себе во благо, но ему во вред.

Таракан на стене

Если сновидцу снится таракан, ползущий по стене, это говорит о том, в каком положении находится дело, которым сейчас занят сновидец.

Если таракан ползёт строго вверх, значит дела, несомненно, пойдут в гору. Можно ожидать крупных заработков в этой сфере.

Если таракан ползёт строго вниз, значит то дело, которым занят сновидец, постепенно будет угасать и приносить меньше дохода. Стоит сменить тактику действий или переключиться на что-то другое.

Если же таракан ползёт вбок, значит дело, которым занят сновидец, на данном этапе будет стабильно. Не предвещается ни роста, ни падения.

Травить тараканов

Если сновидцу снится то, как он травит тараканов, значит дело, над которым он сейчас работает, провальное. Смена тактики действий не поможет. Необходимо срочно закрыть это дело или в скором времени сновидец потеряет крупную сумму денег из-за этого дела.