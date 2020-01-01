Змеи: К чему снится змея? Толкование сна

С самых давних времён змея означала мудрость или хитрый ум. Также змея означает силу духа и нераскрывшийся потенциал. Чтобы понять, что именно означает приснившаяся змея, необходимо обратить внимание на то, какого цвета змея, что она делает и где всё это происходит. Немаловажную роль играет и тот факт, кому именно приснилась змея.

К чему снится змея? Полное толкование сна про змей

Кому приснилась змея

Женщине

Если сновидица – женщина, то сон про змею означает встречу с приятным молодым человеком. Этот молодой человек станет тем самым крепким плечом, на которое всегда можно опереться. Он будет постоянно оказывать ей поддержку и сможет заботиться о её благополучии. Кем станет для сновидицы этот мужчина и как долго он будет рядом, зависит только от неё. Но она может быть уверена в его серьёзных намерениях. Этот человек действительно будет испытывать к ней трепетные чувства и никогда не разочарует.

Беременной женщине

Приснившаяся беременной женщине змея говорит о самочувствии малыша. Следует обратить внимание на саму змею. Если она болезненна и выглядит плохо, значит, возможны проблемы со здоровьем малыша. Если же змея в прекрасной форме, то здоровью малыша ничего не угрожает. Скорее, наоборот, ребёнок вырастет здоровым и крепким. Змея, обвитая вокруг живота, сулит лёгкие роды.

Незамужней женщине

О большой любви и счастливой семейной жизни говорит змея, приснившаяся незамужней женщине. Её будущий муж будет очень умён. Вполне возможно, что он будет старше сновидицы, но, как говорится, любви все возрасты покорны.

Мужчине

Если мужчине приснилась змея, значит, ему следует присмотреться к женской части своего окружения. Есть вероятность того, что кто-то плетёт против него интриги и заговоры. Также стоит быть осторожным с новыми знакомыми женского пола и быть более избирательным в своих связях.

Какая змея

Зелёная

Зелёная змея означает большую прибыль. Вероятно, сновидец даже не ожидает её получить, но она будет ему необходима. Большой изумрудный удав сулит огромное богатство. Такие деньги способны обеспечить достойную жизнь сновидца, если грамотно ими распорядиться.

Чёрная

Чёрная змея снится тем, кто испытывает зависть или злость. Эти эмоции разрушают сновидца изнутри. Избавившись от них, сновидец сможет наладить свою жизнь. Чем раньше это произойдёт, тем меньше душевного вреда нанесут негативные эмоции.

Белая

Сон, в котором была белая змея, предвещает скорое замужество. Белый цвет символизирует брак и семейную жизнь. А в контексте сна со змеёй он сулит счастливую семейную жизнь и мудрого спутника жизни, вместе с которым вы быстро добьётесь успеха.

Толстая

Приснившаяся толстая змея предсказывает вам жизнь в достатке и изобилии. Сновидец сможет достичь высоких результатов в той деятельности, которой он сейчас занимается. Материальное благополучие уже не за горами, осталось сделать несколько решающих шагов, от которых будет зависеть ваше будущее. Стоит пройти их достойно и выдержать последние испытания перед полным триумфом.

Что делала змея



Агрессивная змея

Если приснилась змея, которая вела себя агрессивно по отношению к сновидцу, то следует пересмотреть своё поведение по отношению к окружающим. Возможно, сновидец случайно сказанным словом или необдуманными действиями обидел близкого человека.

Нападает

Нападающая змея чётко даёт понять, что сновидец своими действиями разрушает свою жизнь. Деструктивное поведение зачастую позволяет нажить врагов. Такая змея предупреждает о том, что необходимо срочно сменить свою стратегию поведения.

Змеиный укус

Если змея укусила во сне – это, можно сказать, последнее предупреждение свыше о необходимости изменения образа жизни и мышления. Следует изменить негативные мысли на позитивные. Тогда сновидец сможет увидеть многие вещи в другом виде и разобраться с жизненными проблемами.

Убить змею

Убийство змеи во сне говорит о том, что сновидец готов к серьёзным переменам. Совершив решающие действия, сновидец быстро ощутит их благотворные последствия. Такие изменения смогут резко перевернуть всю жизнь и направить её в нужное русло.

Где происходит

Дом

Увидеть во сне змею в своём доме сулит благоприятную семейную жизнь. Прошлые ссоры окажутся несущественными. Если сновидцу хватит духа забыть их, хватит мудрости осознать свои ошибки и признать их перед любимым человеком, то мир и благополучие в семье не заставят себя ждать.

Вода

Если змеи во сне находились в воде, значит, сновидец сможет реализовать свою давнюю мечту. Он в короткий срок достигнет всего, чего желал долгие годы, благодаря удачно сложившимся обстоятельствам. В первое время будут пугать происходящие перемены, но со временем сновидец будет чувствовать себя в новых условиях, как рыба в воде.