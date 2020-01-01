К чему снятся вши? Читайте толкование вашего сна

Вши – это мелкие и неприятные насекомые, от которых хочется поскорее избавиться. К чему снятся вши? Вот чего можно ожидать в ближайшем будущем: если сновидцу приснились вши, это может означать различного вида проблемы. Как и в любом сне, здесь очень важны детали, связанные со вшами. В зависимости от ситуации, в которой во сне появились вши, можно говорить о том, что ждёт сновидца в ближайшем будущем.

К чему снятся вши, и что это может для вас значить

Вши на теле

Если сновидец во сне видит вши на своём теле, значит, его ожидает проблема со здоровьем. Необходимо обратить внимание на ту часть тела, на которой замечены вши. Именно она будет требовать врачебного внимания.

Если сновидец во сне видит вши на чужом теле, это означает, что проблемы со здоровьем коснутся близких сновидцу людей.

Вши на животных

Увидеть во сне вши у домашнего скота, означает голод. В ближайшее время у сновидца могут быть проблемы с пищей. Нужно как следует запастись едой, чтобы благополучно пережить этот период. Чем больше у животного вшей, тем дольше времени у сновидца не будет доступа к пище.

Приснившиеся вши у домашних животных символизируют отравление. В скором времени сновидец имеет большой шанс отравиться привычным продуктом. Этого сложно избежать, потому рекомендуется иметь в наличии лекарства от отравления.

Поймать вошь

Если сновидец во сне поймал вошь, то это говорит о его финансовом состоянии.

Если вошь сбежала, значит, сновидца ждут убытки.

Если вошь поймана – это говорит о стабильном материальном положении сновидца.

Если сновидец поймал и раздавил вошь, то в скором времени он получит материальную прибавку.

Яйца вшей

Увидеть во сне яйца вшей – к совершению деловой сделки.

Если яйца белые, чистые и здоровые, значит то дело, над которым сейчас работает сновидец, завершится удачно и принесёт достаточно большую прибыль.

Если яйца чёрные, тухлые, больные и грязные, значит дело, над которым сейчас работает сновидец, провалится и может принести ему огромные убытки.

Вошь рядом с яйцами

Если во сне рядом с яйцами сновидец видит вошь, значит то дело, над которым он в данный момент работает, перейдёт кому-то другому.

Если вошь белая или прозрачная, значит, дело заберёт человек, с которым сновидец в хороших отношениях и с кем вместе работали над общим делом. Сновидец также будет работать над этим делом и сможет получить часть прибыли, но основную прибыль заберёт себе его коллега.

Если же вошь чёрная, значит, дело заберёт конкурент. В таком случае сновидец потеряет практически всё.

Искать средство от вшей

Поиск средства от вшей снится к поиску разрешения проблем и выходу из неприятной ситуации.

Если сновидец ищет средство от вшей в специализированном магазине и находит его, значит, его проблема скоро решится. Сновидец на верном пути, следует его придерживаться и всё закончится благополучно.

Если сновидец ищет средство от вшей в специализированном магазине, но не находит его, значит, для того, чтобы решить проблему сновидца, недостаточно применять стандартные методы. Сновидцу необходимо пойти к решению с другой стороны, только так можно будет понять, как выйти из неприятной ситуации.

Если сновидец ищет средство от вшей в магазине, в котором в жизни оно не будет продаваться (например, кондитерский магазин), и находит его, значит, сновидец сможет разрешить свою проблему, но это будет довольно нестандартный метод или же путь решения будет достаточно долгим.

Если сновидец ищет средство от вшей в магазине, в котором в жизни оно не будет продаваться, и не находит его, значит решение проблемы ещё не скоро. Сновидец совсем не понимает, как выйти из сложившийся ситуации, и решение придёт ещё не скоро.