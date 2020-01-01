Астрологи считают, что только шесть знаков Зодиака отличаются сдержанностью и выдержкой в общении с окружающими, все конфликты они пытаются решить мирным путём, а также они вежливы и тактичны – одним словом, супер спокойные. Вот 6 самых спокойных знаков Зодиака.

Самые спокойные знаки Зодиака

Телец. Он всегда сохраняет спокойствие, даже в состоянии возбуждения на нервной почве. Представители этого зодиакального созвездия обычно о своём душевном состоянии стараются не распространяться, поэтому даже под влиянием сильного давления сохраняют ясный ум и высокую работоспособность. Если же ситуация выходит из-под их контроля, стремятся занять выжидательную позицию, чтобы успеть собраться с мыслями и найти силы для поиска решения. Их тяжело вывести из терпения, поэтому многие считают, что их спокойствие – это слабохарактерность, но на самом деле это не так. Однако лучше это не проверять – в гневе Телец может снести всё на своём пути. Радует только то, что переполнить их чашу терпения довольно трудно. Рак. Его терпению можно позавидовать, так как это один из самых спокойных знаков Зодиака. Окружающие Раков воспринимают их как людей расслабленных и ни о чём не беспокоящихся. Отчасти это правда, так как если он чувствует внутренний баланс и гармонию, которые зависят от его сложившейся личной жизни и успешной карьеры, то этот знак ничего не будет волновать вокруг. Но если вдруг в этих сферах у него происходит разлад, то он моментально теряет почву под ногами. Поэтому Ракам так важно ощущать себя состоявшимся в этих двух жизненных сферах, это их фундамент, на котором и держится их спокойствие. Девы. Они обладатели стальных нервов. Благодаря этому качеству они и преодолевают все жизненные трудности и хаос бытия. Чтобы найти выход из сложной ситуации, Девы собираются с силами и настраиваются на борьбу с холодным сердцем. Этот знак редко когда показывает свои эмоции, поэтому всегда уравновешен и спокоен внешне, хотя внутри может быть и недоволен сложившейся ситуацией. Девы никогда не идут на конфронтацию, предпочитая диалог. С лёгкостью адаптируются к новым условиям и умело восстанавливают нервную систему. Весы. Этот знак живёт в своём мире, где полная гармония, поэтому представители данного созвездия всегда спокойны и уравновешены. Они стараются не расстраиваться по пустякам. Избегают конфликтов, предпочитают выслушать своего оппонента, исключение – спор на интеллектуальной почве, ради выяснения истины они готовы и к конфронтации, однако без нападок и оскорблений. Спокойствие, дипломатия и дружелюбие – их конёк. Они постоянно вежливы и тактичны. Стрелец. У него всегда холодная голова, он умеет держать себя в руках, с радостью делится своим спокойствием и с другими. Даже если он не знает в данный момент, как решить проблему, паниковать Стрелец не станет, даст себе время всё обдумать, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Ведь он понимает, что все его действия имеют последствия, поэтому он всегда сдержан и осторожен. Придерживается принципа, что невозможно всё контролировать, поэтому все «подарки» судьбы воспринимает спокойно, а потом уже начинает строить планы, как избавиться от них. Козерог. Многие считают их бесчувственными людьми, ведь они до такой степени сдержанны в своих эмоциях, что со стороны кажется – их нервы сделаны из стали. Козероги всегда идут по выбранному пути, не обращая внимания на мнение других, поэтому спокойно реагируют на критику в свой адрес. Они никогда не теряют рассудок в непредвиденных и сложных ситуациях, принимая взвешенные решения. Легко переключаются от возбудимости в режим спокойствия, это качество и помогает им справиться с неприятностями.

Конечно, даже самые спокойные знаки Зодиака могут не сдержаться, но, в отличие от других, делают они это редко и только в довольно сложных ситуациях. В повседневной жизни они терпеливы, сдержанны и уравновешенны, даже если в душе может кипеть недовольство или же мучить растерянность.