Рыба: К чему снится рыба? Толкование сна

Символ рыбы означает непостоянность, двойственность, затруднения на жизненном пути, а также серьёзные перемены. Приснившуюся рыбу можно расценивать как плохой, так и как хороший знак. Для того, чтобы понять, к чему снится рыба, необходимо обратить внимание на определённые знаки.

Интересное толкование сна - к чему снится рыба

Ловля рыбы

Если женщине снится, что она ловит рыбу, то это означает желание забеременеть и иметь детей. Если сновидица поймала рыбу, значит, она в скором времени забеременеет. Если же улова совсем нет, значит, желание иметь детей в ближайшее время пока останется только желанием.

Если ловля рыбы снится мужчине, значит, в ближайшем будущем его ждёт интересный проект. Если сновидец ничего не поймал, значит, его дело прогорит. Если же что-то поймать удалось, то проект принесёт прибыль. Количество улова символизирует количество прибыли.

Ловля рыбы в мутной воде говорит о нечистых мыслях и нечестных действиях, которые сновидец будет использовать в своих действиях. Если сновидец ловит рыбу в чистой воде, значит, его намерения честны и добропорядочны.

Обработка рыбы

Обработка рыбы во сне символизирует сексуальное взаимодействие. Тот человек, с которым происходит обработка рыбы, является объектом сексуального желания сновидца. Если таких людей несколько, значит, сновидец не может определиться на ком-то одном.

Если же сновидец обрабатывает рыбу в одиночестве, значит, на данный момент в его жизни нет человека, которого он хотел бы видеть как сексуального партнёра.

Готовить рыбу

Приготовленная рыба символизирует денежный поток. Если сновидец приготовил во сне вкусное блюдо из рыбы, значит, его ждёт приятная прибавка к зарплате. Если же приготовление рыбы обернулось неудачей, значит, в скором времени будут большие и неприятные траты денег.

Есть рыбу

Поглощение рыбы во сне означает духовное обогащение. Чем больше рыбы во сне съел сновидец, тем выше будет его духовный рост. В ближайшее время в жизни сновидца произойдёт событие, благодаря которому это станет возможно.

Если сновидец кормит кого-то рыбой, значит, наяву он поспособствует чьему-то духовному росту. Причём, сам сновидец может этого не заметить, но человек, на которого будет оказано влияние, будет безмерно благодарен.

Мёртвая рыба

Держать в руках мёртвую рыбу – символ здоровья. Если сновидец держит в руках свежепойманную мёртвую рыбу, значит, его здоровью ничего не угрожает. Сидеть во сне на куче свежей рыбы означает скорое исцеление хронической болезни сновидца. Если сновидец держит в руках тухлую рыбу, значит, в скором времени он заболеет. Чем сильнее и противнее запах от рыбы, тем серьёзней будет болезнь. Сидеть во сне на куче тухлой рыбы означает появление хронической болезни.

Увидеть во сне мёртвую рыбу символизирует скорые события, которые повлияют на жизнь сновидца. Свежая рыба означает благоприятные события, а тухлая символизирует неудачи.

Рыбьи кости

Приснившиеся рыбьи кости символизируют дружеские отношения. Если сновидец взял в руки рыбьи кости и оставил их себе, значит, в скором времени в его жизни появится человек, который окажется хорошим другом и на которого можно будет положиться в тяжёлой жизненной ситуации. Если же сновидец во сне, увидев рыбьи кости, прошёл мимо или выкинул их, значит, скоро произойдёт ситуация, из-за которой сновидец потеряет одного из своих друзей. Также это может говорить о злых намерениях со стороны близких сновидцу людей.

Летающая рыба

Увидеть во сне летающую рыбу означает удачу. Если сновидец видит, как рыба выныривает из воды и взлетает вверх, значит, его ждёт удача, которая принесёт счастье в его жизнь. Если сновидец видит, как рыба пикирует вниз, значит, то удачное событие, что ожидает сновидца, принесёт в его жизнь лишь разруху и потери.