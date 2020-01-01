Пожар: К чему снится пожар? Толкование сна

С самых древних времён огонь символизировал яркие, неприкрытые чувства. У древних славян огонь ассоциировался с жизнью, с человеческой душой. Даже если рассматривать с научной, эволюционной точки зрения, огонь – это начало технического прогресса, новой жизни человека. Наяву огонь несёт нам не только тепло, но он может и причинить вред нашей жизни, здоровью и материальным благам путём пожара. Стоит ли бояться его во сне? К чему вам это снится и что сулит приснившийся пожар? Попробуем разобраться в деталях толкования сна.

Самое точное толкование сна - к чему снится пожар

На открытом месте

Если сновидец видит пожар на поляне, асфальтированной площадке или любом другом открытом месте, значит, его вскоре ожидает значимое событие. Сновидец совершенно не будет его ожидать. Для того, чтобы понять, какое будет событие, нужно обратить внимание на сам огонь.

Если пожар явно угрожает жизни сновидца, значит, произойдёт событие, которое изменит жизнь сновидца в худшую сторону. Ему остаётся только собраться с силами и пережить этот период.

Если огонь излучает только тепло и около него приятно находиться, то жизнь сновидца повернёт в лучшую сторону после намечающегося события.

Горит дом

Увидеть во сне, как горит твой дом, сулит серьёзные перемены в семье. Возможен даже переезд. Здесь следует обратить внимание на то, кто находится рядом и что сновидец держит в руках. Ведь именно эти люди и эти вещи отправятся со сновидцем в новую жизнь.

Увидеть во сне, как горит дом знакомого сновидцу человека, говорит о зависти. Сновидец явно хочет, чтобы тот избавился от того, что он имеет.

Увидеть во сне, как горит дом незнакомого человека, означает переизбыток эмоций у сновидца. Сновидцу необходимо найти выход своим эмоциям, иначе они могут привести к серьёзным заболеваниям.

Сообщить о пожаре

Если сновидец видит во сне пожар и собирается сообщить о нём, позвонив по номеру 01, значит, он владеет какой-либо информацией и желает её обнародовать.

Если сновидец собирается сообщить о пожаре, позвонив близким или друзьям, значит, он, также владея информацией, хочет с ней поделиться, но не хочет, чтобы об этом знали все.

Тушить пожар

Если сновидец видит, как тушат пожар, значит, в его жизни возникнет задача, которую придётся решать. Если пожар будет потушен, значит, проблема разрешится и все, кто будет участвовать, выйдут победителями. Если сновидец видел, но не участвовал в тушении пожара, то вся эта ситуация пройдёт мимо него, он останется только свидетелем. Если пожар потушен не будет, тогда этот сон сулит серьёзные проблемы.

Пожар в лесу

Увидеть во сне пожар в лесу означает то, что вскоре у сновидца произойдёт такая ситуация, которая вызовет яркие эмоции, а они, в свою очередь, приведут к деструктивным действиям. Чем больше пожар, тем серьёзней будет негативная ситуация.

Если сновидец наблюдает пожар со стороны и ему ничего не угрожает, значит, он сможет выйти сухим из воды, но последствия всё равно останутся.

Если сновидец находится совсем рядом с пожаром, значит, ему всё же придётся отвечать за свои действия.

Если же сновидец находится в самом эпицентре пожара, то наяву он будет полностью погружён в ту ситуацию, которую он сам же и создаст под влиянием сильных эмоций.

Если сновидец оказался после пожара на пепелище, значит, после ярких эмоций настанет момент «холодной головы», когда он сможет ясно увидеть ту ситуацию, в которой оказался, и понять, как из неё выйти.

В пожаре гибнут люди

Если сновидцу снится, что в пожаре гибнут люди, значит, его ожидает очень интересное деловое предложение, которое покажется беспроигрышным. На самом деле этот сон предупреждает сновидца о том, что это будет очень сомнительное предприятие. Если сновидец всё же согласится в этом участвовать, то оно окажется провальным и будут задеты интересы многих людей, в лице которых у сновидца появятся враги.