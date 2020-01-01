Беременность: к чему снится беременность? Толкование вашего сна

Многие девушки и женщины желают завести ребёнка. Желание продолжать род у нас на уровне инстинктов. Так, может, из-за этого желания и снится беременность? Не всегда. Зачастую беременность во сне сулит серьёзные перемены в жизни. Попробуем разобраться, что именно ждёт вас, если приснилась беременность.

Толкование сна - к чему снится беременность

Узнать о беременности

Если сновидящая узнаёт о беременности в кабинете врача, значит её ждут неприятные новости. Необходимо также обратить внимание на обстановку: чем мрачнее кабинет и сам врач, тем ужасней будут новости.

Если сновидящая узнаёт о беременности сама, делая тест, то, вероятнее всего, её в жизни ожидает приятный сюрприз.

Начальные сроки

Если незамужняя сновидящая во сне находится на начальных сроках беременности, значит в её жизни есть, или в скором времени будет, событие, которое отягощает её жизнь. Подобные вещи снятся людям, у которых в жизни есть обстоятельства, мешающие их карьере, личной или семейной жизни.

Если же ранние сроки беременности снятся замужней сновидящей, то это сулит приятные перемены. Возможно, в её семейной жизни будет пополнение в виде ребёнка или домашнего любимца.

Поздние сроки

Поздние сроки беременности во сне предполагают скорое завершение проекта, над которым работает сновидица. Чем ближе срок родов, тем скорее завершится дело. Если во время родов кто-то помогает сновидящей, необходимо обратить внимание на этого человека. Вполне возможно, что именно он поможет ей завершить проект.

Проблемная беременность

Если беременной сновидящей снится, что беременность проходит тяжело, то ей необходимо проконсультироваться с врачом. Это может говорить о серьёзных проблемах со здоровьем, которые могут повлиять на ребёнка.

Если же сновидящая не беременна, но при этом ей снится проблемная беременность, то это значит, что дело, над которым она работает, прогорит. Без чужой помощи тут не обойтись. Также возможны проблемы со здоровьем по женской части.

Большой живот

Слишком большой живот снится к денежной прибавке. Вполне вероятно, что сновидящая в скором времени получит премию на работе. Чем больше живот, тем больше будет денежное вознаграждение.

Впалый живот

Если сновидящей снится беременность, но при этом её живот слишком маленький для беременной, значит в скором времени её ожидают материальные трудности. Следует немного подзатянуть пояс и немного урезать себя в расходах, чтобы этот период прошёл наиболее безболезненно.

Аборт

Аборт снится к неприятностям. Возможно, сновидящая планирует сделать то, что может привести к серьёзным проблемам.

Увидеть беременность

Увидеть во сне беременную женщину означает обман. Сновидящей следует присмотреться к своим близким, возможно, кто-то из них что-то скрывает.

Если беременная сновидящая видит во сне себя со стороны беременную - это хороший знак. Это означает лёгкую беременность и роды. Также это может сулить рождение двойни.

Небеременной сновидящей увидеть себя во сне с пузом, сулит ближайшую беременность.

Если же мужчина увидел во сне свою половинку беременной, значит он не просто готов стать отцом, но и искренне желает этого.

Увидеть роды

Увидеть во сне роды - к творческому прорыву.

Если сновидящая видит свои роды, значит её посетит гениальная идея, над которой придётся усердно трудиться. К счастью, этот труд вознаградится сполна.

Если же сновидящая видит, как рожает кто-то другой, значит в скором времени ей предстоит возможность поучаствовать в чужом проекте, где она сыграет важную роль.

Если роды снятся мужчине, то это к материальному благополучию. Если сновидящий просто наблюдает за родами, значит его ждёт премия на работе или выигрыш в лотерее. Если же сновидящий принимает роды, значит ему в скором времени предложат достаточно прибыльный проект.