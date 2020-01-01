Мыши: К чему снятся мыши? Толкование сна

Мышей боятся не только многие женщины, но и некоторые мужчины. Однако, во сне эти маленькие грызуны могут означать как негативные, так и позитивные изменения в вашей жизни. Взгляните, к чему снятся мыши? Толкование сна зависит от его деталей.

К чему снятся мыши? Самое лучшее толкование сна

Убитая мышь

Приснившаяся мёртвая мышь сулит победу над врагом. Необходимо обратить внимание на труп мыши.

Если труп разлагается, значит, последствия от этой победы будут крайне неприятные.

Если же сновидец видит свежий труп мыши, значит, этой победой он сможет воспользоваться в свою пользу.

Бегающая мышь

Бегающая мышь символизирует сложное дело, над которым работает сновидец.

Если сновидец не может поймать мышь, значит, он в ближайшем будущем не сможет завершить дело, над которым работает.

Если сновидец во сне поймал мышь, то это значит, что скоро он закончит своё дело.

Если пойманная мышь дёргается в руках, значит, у сновидца возникнут сложности с последствиями закрытого дела.

Если же мышь спокойно лежит или сидит в руках, значит, сновидец сможет спокойно завершить начатое дело.

Мышь сидит на одежде

Мышь, сидящая на одежде, сулит скандалы. Сновидцу стоит остерегаться открытых конфликтов, иначе могут возникнуть крайне неприятные последствия. Также следует присмотреться, где именно на одежде сидит мышь.

Если мышь сидит в кармане, значит, сновидцу грозят скандалы внутри семьи.

Если же мышь сидит на рукаве, это сулит скандалы на работе.

А если мышь сидит на штанине, то скандалы возникнут с друзьями.

Если мышь сидит на нижнем белье, то возникнут скандалы с сексуальным партнёром.

Ну, а если мышь сидит на любой другой части одежды, то это значит, что скандалы возникнут с малознакомыми людьми.

Большое количество мышей

Большое количество мышей снится к материальному неблагополучию. Чем больше мышей, тем хуже будет ситуация.

Если мыши бегут от сновидца, то это значит, что сновидца ожидает спад денежного потока. Тот источник денег, который в данный момент есть у сновидца, становится ненадёжным. Следует присмотреться к альтернативным вариантам.

Если мыши бегут к сновидцу, то это значит, что вырастут цены на продукты и на вещи первой необходимости.

Мышь вредит имуществу

Приснившаяся сновидцу мышь, которая вредит имуществу, сулит потерю имущества. Сновидцу следует разобраться в своём материальном положении, чтобы не потерять что-то важное.

Играющая мышь

Если во сне мышь играет со сновидцем, то это сулит значительный достаток и материальное благополучие. Резкое повышение уровня жизни может вскружить голову. Сновидцу следует аккуратнее обращаться с деньгами, чтобы они внезапно не пропали.

Мышь крадёт еду

Если приснилась мышь, укравшая еду у сновидца, то это символизирует лицемера, который портит сновидцу жизнь. Это человек из его окружения, который распускает слухи о сновидце. Если сновидец об этом знал, но не догадывался, кто именно сплетничает, то после сна про мышей имя подлеца всплывёт. Цвет зверька является подсказкой. Если приснившееся животное белое, то недоброжелатель входит в ближайшее окружение сновидца.