Медведь: К чему снится медведь? Толкование сна

Медведь символизирует силу, богатство, природное начало. Медведь и наяву является животным достаточно сильным, чтобы защитить свою семью от крупных и опасных хищников. Во многих культурах медведь является положительным символом, но во сне медведь может символизировать и негативные моменты. К чему же снится медведь? Смотрите толкование сна.

Качественное толкование сна - к чему снится медведь

Бороться с медведем

Бороться с медведем во сне сулит соперника наяву. В зависимости от того, насколько крупный и опасный медведь, можно понять, насколько серьёзным будет противник.

Победить медведя во сне означает, что сновидящий сможет добиться своего вне зависимости от тех людей, которые будут ему мешать.

Если же во сне победил медведь, значит, сновидящему придётся уступить своему сопернику, так как у сновидящего не будет сил с ним бороться.

Бежать от медведя

Если сновидящий во сне бежит от медведя, то это значит, что у сновидящего есть проблема. На эту проблему он закрывает глаза, сновидящий не хочет видеть её и совсем не признаёт. На самом деле, признание проблемы – первый шаг к её решению. Побег от неё лишь усугубит ситуацию. И в какой-то момент эта проблема вырвется из-под контроля и накроет с головой. Лучше решать проблему, пока она не стала ещё больше, и не ждать, пока всё само пройдёт.

Ласкать медведя

Если незамужней сновидящей-девушке приснилось, как она ласкает медведя, то это сулит скорую свадьбу.

Если медведь был ласковым и добрым, то семейная жизнь будет счастливой.

Если же медведь во сне был груб и агрессивен, то будущий брак принесёт одни несчастья.

Если замужней сновидящей-девушке приснилось, как она ласкает медведя, то это значит, что в её семейной жизни скоро наступят серьёзные перемены. В её жизни появится человек, к которому она захочет уйти от мужа.

Если медведь был ласковым и добрым, то сновидящую ожидает хорошее будущее с этим человеком. Для того, чтобы в дальнейшем было меньше проблем, стоит заранее уладить все неприятные моменты, связанные с разводом.

Если во сне медведь был жестоким, то сновидящую ожидает несчастливая жизнь рядом с этим человеком. Следует больше внимания обратить на свою нынешнюю семью. Проблем можно избежать, если не вступать в связь с этим человеком.

Увидеть медведя в лесу

Увидеть во сне медведя в лесу сулит неприятности. У сновидящего есть угроза со стороны соперника. В пути могут возникнуть серьёзные трудности. Но, если собраться с силами и пройти весь путь до конца, то впереди будут ожидать счастье и благополучие.

Белый медведь

Приснившийся белый медведь предупреждает об обмане. Белый медведь приходит во сне тогда, когда против сновидящего ведётся заговор с целью обмана. Необходимо быть осторожным.

Шкура белого медведя

Приснившаяся шкура белого медведя является предзнаменованием того, что сновидящий сможет справиться со всеми недругами. Сновидящий справится с тем заговором, который вёлся против него.

Раненый или убитый медведь

Раненый или убитый медведь во сне означает трудности у сновидящего с противоположным полом. Сновидящий испытывает серьёзные затруднения в общении с противоположным полом, которые ему необходимо преодолеть самостоятельно. Однажды найдётся тот, кому можно будет довериться и кто сможет принять сновидящего таким, какой он есть.

Танцующий медведь

Танцующий медведь сулит большое денежное вознаграждение. Возможна премия на работе за отлично сделанный проект. Также возможен неожиданный большой подарок от родственников. Пока сопутствует удача, можно купить лотерейный билет. Есть огромная вероятность того, что он окажется выигрышным.