Крысы: К чему снятся крысы? Толкование сна

Маленькие пушистые грызуны всегда являлись предзнаменованием чего-то плохого. Крысы разносят различные заболевания, в том числе и чуму, от которой погибло много людей. Также крысы проживают в тех местах, где не соблюдаются условия санитарии. Это те причины, по которым большинство из нас не любит или боится крыс. К чему вам снятся крысы на самом деле?

Во сне крыса символизирует ссору/конфликты или какое-то тяжёлое или неприятное дело. При этом, приснившаяся крыса не всегда сулит что-то плохое, а может иметь другое толкование. В зависимости от деталей, такой сон может означать благоприятное стечение обстоятельств или нет.

Толкование сна: к чему снятся крысы

Бегающая крыса

Если крыса бежит за сновидцем, то такой сон означает проблемы в социальной жизни. У сновидца возникнут трудности в общении с окружающими людьми.

Если крыса догнала сновидца, то это значит, что эти проблемы приведут к негативным последствиям.

Если же сновидец смог убежать от крысы, значит, он сможет пережить эти трудности и сохранить свой социальный статус.

Если сновидец бежит за крысой, значит, в его социальной жизни возникают проблемы, но он их легко решает.

Поймать крысу

Ловля крысы во сне говорит о том, что сновидец находится в ссоре с кем-то в данный момент или скоро с кем-то поссорится.

Поймать крысу во сне, значит решить этот конфликт. Непойманная крыса говорит о том, что в ближайшее время ссора не закончится. Цвет крысы во сне обозначает того, с кем происходит или будет происходить конфликт.

Белая крыса символизирует людей, которые находятся рядом со сновидцем. Это могут быть близкие родственники или лучшие друзья.

Серая крыса обозначает просто знакомых людей. Это именно та категория знакомых, с которыми общение почти не поддерживается.

Цветная крыса – это совершенно незнакомые люди. Конфликт или неудобная ситуация может случиться на улице или в общественном месте. В таком случае сновидец больше не пересечётся с тем человеком, с которым возникла конфликтная ситуация.

Чёрная крыса говорит о проблемах материального плана. Здесь могут быть проблемы на работе или конфликт с тем, кто материально поддерживает сновидца.

Мёртвая крыса

Мёртвая крыса во сне символизирует дело, над которым сейчас работает сновидец. Такое дело приносит много неприятностей и отнимает очень много сил. Причём, чем крупнее приснилась мёртвая крыса, тем серьёзней неприятности и больше уходит на неё сил.

Если крыса умерла недавно и её труп ещё свежий, значит окончание работы уже близко. Но не стоит расслабляться. На последних этапах понадобится ещё больше сил.

Если приснилась тухлая мёртвая крыса, значит дело, над которым работает сновидец, затянется ещё надолго и не принесёт желаемого результата. Возможно, имеет смысл переключиться на что-нибудь ещё.

Если сновидец сам убил во сне крысу, значит дело, над которым он работает, принесёт ему успех. Пусть это тяжело и неприятно, зато потом всё окупится сполна.

Если приснилась уже мёртвая крыса, значит, весь успех по окончании дела достанется кому-то другому или же не достанется никому. Сновидцу следует пересмотреть свою роль в этом деле.

Крыса кусается

Если крыса кусает во сне, то это сулит разрыв отношений. Чем крупнее крыса, которая укусила, тем серьёзней будут последствия.

Лёгкий укус говорит о разрыве отношений с малозначимыми в жизни сновидца людьми.

Кровоточащий укус говорит о потере друга.

Укус до кости символизирует крупную ссору и в дальнейшем прекращение общения с родственником сновидца.

Если крыса кусает другого человека, значит сновидец сам станет причиной разрыва отношений с ним.