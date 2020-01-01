Кровь: К чему снится кровь? Толкование сна

Кровь всегда и везде считалась и считается до сих пор источником жизни. Приснившаяся кровь зачастую является негативным фактом. И лишь изредка такой сон может сулить что-то хорошее. Для того, чтобы понять, что именно предвещает приснившаяся кровь, необходимо обратить внимание на детали и обстоятельства сна. Смотрите толкование вашего сна, к чему же снится кровь.

Толкование сна: к чему снится кровь

Испачкаться кровью

Если сновидец во сне испачкался кровью, значит, ему следует срочно обратить внимание на своё здоровье. Болезни будет подвержена та часть тела, которая будет испачкана в крови во сне. Если сновидец во сне испачкан кровью полностью, с ног до головы, то ему следует провести полную диагностику всего тела. Также рекомендуется отправиться на отдых в тихое спокойное место. Лучше всего для этого подойдёт санаторий.

Окровавленная одежда

Испачканная одежда во сне говорит о наличии врагов. Враги есть у всех, но в данном случае сновидцу необходимо присмотреться к окружающим его людям. Кто-то из них в ближайшее время нанесёт сновидцу вред. Если в окружении сновидца появились новые знакомства, то именно с этими людьми надо быть осторожнее. Излишняя осторожность поможет избежать негативных последствий.

Кровотечение

Кровотечение во сне символизирует проблемы в рабочем процессе. Чем сильнее течёт кровь, тем серьёзней ожидают проблемы.

Если кровотечение идёт у сновидца, значит, проблемы возникнут у него самого.

Если сновидец смог остановить кровотечение, значит, он сможет самостоятельно справиться с грядущими сложностями.

Если сновидцу помогли остановить кровотечение, значит, несмотря на все сложности жизни, у сновидца будет крепкая поддержка, которая поможет справиться со всеми неприятностями. Именно в этот момент обнаружатся настоящие друзья, на которых всегда можно будет положиться.

Если сновидец не смог остановить кровотечение, значит, он не сможет справиться с грядущими трудностями. В дальнейшем возникнут негативные последствия, которые скажутся на дальнейшем жизненном пути.

Если кровотечение идёт у кого-то другого, значит, сновидец будет наблюдать трудности в работе у другого человека.

Если сновидец помог остановить кровотечение другому человеку, значит, в жизни у него предстанет момент, когда он сможет помочь разобраться с рабочими моментами другому человеку. Если сновидец сможет воспользоваться этим шансом, то в жизни у него завяжутся новые крепкие деловые отношения. Не важно, насколько близки или далеки они с этим человеком были. Даже супруг (супруга) порой может стать отличным деловым партнёром.

Кровь из носа

Если у сновидца во сне кровь пошла носом, то это означает ухудшение материального положения. Сновидцу следует опасаться сомнительных инвестирований, где есть серьёзные риски.

Увидеть во сне как у кого-то другого пошла кровь из носа, означает создание сновидцем такой ситуации, при которой другой человек (или другие люди) потеряет деньги. При этом сновидец необязательно заработает на этом. Скорее, наоборот, сновидец также может потерять деньги.

Кровь противника

Увидеть во сне пролитую кровь противника сулит его проигрыш и победу сновидца. Такой сон обычно могут увидеть люди, которые испытывают зависть или злобу по отношению к кому-либо.

Если сновидец во сне самостоятельно проливает кровь противника, значит, в жизни скоро настанет такой момент, когда сновидец сам сможет победить своего врага. Если сновидец не упустит свой шанс, то его противник окажется униженным и побеждённым.

Если же сновидец во сне увидел уже пролитую кровь врага, то это говорит о том, что его противника одолеет кто-то другой. При этом сновидец сможет воспользоваться шансом и повернуть эту ситуацию в свою сторону.

Кровь на мостовой

Увидеть кровь на мостовой - говорит о том, что сновидцу следует ожидать в скором времени радостной новости от родственников. Эта новость позволит сновидцу по другому взглянуть на свою жизнь и, возможно, изменить её к лучшему.