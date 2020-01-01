Все знаки Зодиака разные, у каждого свои слабости и свои сильные стороны, поэтому при покорении женского сердца желательно знать зодиакальный знак, под которым родилась девушка, чтобы использовать подходящую методику ее завоевания. Ниже приведено руководство, как влюбить в себя женщину по знаку Зодиака. Возможно, оно вам поможет в любовных отношениях.

Астрологические советы, как влюбить в себя женщину по знаку Зодиака

Овен: вознаграждение за дерзость! Она смелая и решительная, поэтому возле себя хочет видеть такого же сильного, дерзкого и страстного мужчину. Чтобы покорить женщину-Овен, нужно в первую очередь быть с ней искренним, а также предприимчивым и азартным – она любит парней, занимающихся командным спортом, ради победы готовых на все. Такая девушка оценит, как дорогие подарки и обеды в шикарных ресторанах, так и бесстрашные поступки, совершенные ради нее. В постели она ждет от своего партнера силу и напористость, тут она готова покориться.

Телец: эстетика и комфорт! Она умная и чувственная – любит массажи, маникюры, изысканное нижнее белье, букеты красных роз, а также выставки и искусство. Поэтому покорит ее сердце мужчина, который сможет позволить себе дорогой ресторан (поесть Телец очень любит) и увлекательное путешествие по красивым городам с историей, а также комфортные отели со спа-салонами и дорогой изысканной кухней. Она сдается, когда видит перед собой настойчивого мужчину, решившего завоевать ее. В постели ее больше возбуждает прелюдия.

Близнецы: постоянное покорение! Ее слабость – умные и раскованные мужчины, с которыми ей не будет скучно, так как она по своей природе умная, ироничная и гиперактивная. Близнецы обожают шоппинг, тематические вечеринки, загородные поездки и приключения с адреналином. Покорить ее сердце можно с помощью интересного путешествия, необязательно в какой-то далекий город, она с радостью воспримет и поездку в соседний городишко. В постели она очень страстная, даже если внешне и выглядит холодной и сдержанной, в интимной жизни предпочитает, когда ее побеждают, вкладывая энергию.

Рак: нет полумерам. Немного меланхоличная и очень мягкая женщина. Она сильно привязана к семье, ради которой готова пойти на любые жертвы. Страстная и чувственная любовница, дарящая сильные эмоции своего партнеру. Но нередко она ведет себя, как принцесса, устраивающая своему жениху испытания, поэтому чтобы покорить ее, нужно быть настойчивым и показать себя, как верного мужчину, с которым она будет как за каменной стеной. Поэтому получив обручальное кольцо в качестве подарка, она не сможет отказать. В постели она чувственная и раскрепощенная.

Лев: королевское величество. Она любит быть во всем первой, очаровывать всех своей красотой и утонченностью, чтобы все вокруг ее замечали и восхваляли. Поэтому, чтобы покорить ее сердце, нужно сделать так, чтобы она поняла, что самая лучшая и единственная для своего мужчины девушка на свете. Обожает обниматься и целоваться на публике, ценит дорогие подарки и роскошные жесты, а также состоятельных мужчин, тратящих на нее свои финансы, с удовольствием примет в качестве презента драгоценности. В постели она страстная и покорная, готовая на все ради своего короля, именно им себя будет чувствовать ее партнер.

Дева: внимательность к деталям. Сдержанная и стеснительная. Для нее на первом месте стоит работа, которой она посвящает все свое время. Она суетлива и очень внимательна, от нее ничего никогда не ускользает, поэтому обмануть ее очень сложно. Она ценит нежного и заботливого мужчину, который сможет ее заставить почувствовать себя важной для него. Удивить ее можно только высоким интеллектом, ведь самая привлекательная для нее часть мужского тела – эта мозг, а также интересной книгой. В постели она спокойна и не готова на эксперименты.

Весы: привлекательность до мелочей. Они очень внимательны к выбору одежды и косметики, так как для них важнее всего внешний вид, притом не только собственный, но и партнера. Поэтому ее привлечет элегантный мужчина, разбирающийся в искусстве и культуре, грамотный и интересный рассказчик, умеющий делать сюрпризы, например, тур заграницу с проживанием в престижном и дорогом отеле. В постели Весы страстны и эротичны, им неприятны грязные эксперименты.

Скорпион: обольщение высшего класса. Одна из самых сексуальных и чувственных женщин. Проницательная и умная, поэтому обмануть ее не получится, играя чужую роль ради обольщения. Ее мужчина должен обладать высоким интеллектом и хитростью. В любви Скорпиониха ищет конфронтацию и конфликт, это ее заводит в постели. После ссоры она творит чудеса в кровати. Однако нужно найти золотую середину в ссоре, иначе страстные любовники могут превратиться в заклятых врагов.

Стрелец: готовая на авантюру! Она открыта, щедра и добродушна, немного наивна. Авантюристка по природе любит новые впечатления, поэтому ее сердце можно покорить, предложив отправиться в длительное путешествие на Восток. Ее мужчина должен обладать спокойствием, которого так не хватает ей, чтобы она могла на него выплескивать свой негатив. В постели она страстная, стойкая и очень гибкая, готовая на эксперименты.

Козерог: железная леди. Решительная, мудрая и настойчивая. Она не боится препятствий, с легкостью с ними справляется благодаря своему упрямству. Избегает общения с болтунами и пустословами, поэтому ее мужчина должен иметь четкий жизненный план, которому он будет строго следовать. С ним она и дом построит, и детей родит, и гнездо уютное совьет. В постели она спокойна и консервативна, но если возбуждена до предела, то появляется сногсшибательная раскованность.

Водолей: открытость в отношениях. Свободная, открытая, рациональная, ищет партнера, который мог бы составить ей интеллектуальную конкуренцию. Она несильно заботится о своей красоте, для нее важнее оригинальность. Терпелива и открыта, что часто привлекает восточных мужчин. В мужчине ценит прежде всего ум, а после уже внешность. В постели может быть горячей штучкой, а может превратиться в холодную ледяную глыбу, которую невозможно сдвинуть места – все зависит от настроения.

Рыбы: привлекает слабаков. Чувствительная, внимательная к мужчинам, которым не всегда везет по жизни, которых к себе притягивает, как магнит. Женщины-Рыбы считают, что настоящий мужчина должен иметь слабости и большое сердце: она ищет искреннего и внимательного партнера, а все остальное она организует сама. В постели она может сыграть любую роль, чтобы порадовать свою вторую половинку.

На самом деле, у каждого мужчины свои способы покорить женское сердце, но вышеприведенные советы, как влюбить в себя женщину по знаку Зодиака, помогут это сделать быстрее и лучше.