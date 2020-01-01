Как влюбить в себя мужчину по знаку Зодиака? Ответ по гороскопу

Вам понравился мужчина, но вы ничего о нём не знаете, кроме зодиакального созвездия, под которым он родился? Значит, вы знаете всё. Звёзды подскажут, как влюбить в себя мужчину по знаку Зодиака, исходя из его характера и темперамента.

Советы, как влюбить в себя мужчину по знаку Зодиака

Овен. Импульсивный, целеустремлённый и пылкий. У него не бывает в чувствах золотой середины: ему девушка либо очень нравится, либо вообще не в его вкусе, и ничего поделать с этим нельзя. Он любит женщин, увлекающихся экстремальными видами спорта, но при этом она не должна быть слишком смелая. Овен хочет быть рыцарем, который защитит свою любимую. Его любовь быстрее воспламеняется на природе, тут он чувствует себя свободным душой и телом, поэтому ему можно предложить поездку за город, где есть возможность, например, прыгнуть с парашютом.

Телец. Мирный, тихий, ищущий женщину, которая бы его не беспокоила, слишком дотошная и навязчивая может довести его до эмоционального взрыва, а в гневе Телец не управляем. Любитель комфортной жизни, он видит свою вторую половинку хозяйственной, женственной и чувственной, умеющей хорошо готовить. Предпочитает привлекательную и нежную девушку, которая помолчит, когда ему не хочется говорить, приласкает, если он в этом нуждается, и развлечёт беседой, чтобы не скучал. Одним словом, ему нужна идеальная женщина – милая, заботливая, домовитая и ничем его не напрягающая.

Близнецы. Вечный ребёнок, порой незрелый, ищущий весёлую, общительную, лёгкую на подъём женщину, которая станет для него мамочкой, но при этом нестрогой. Она должна быть начитанной, с высоким интеллектом, чтобы было о чём поговорить, однако давить своими знаниями не должна, чтобы он не чувствовал себя глупее её. Но самое главное качество, которое оценит Близнец в противоположном поле, - это умение удивлять, не важно чем и не важно как.

Рак. Заботливый семьянин, для которого мать стоит на первом месте, поэтому его женщина в первую очередь должна быть в хороших отношениях с будущей свекровью. В противоположном поле он ценит женственность и нежность. Не терпит вульгарности и агрессивности, поэтому с опаской относится к эпатажным дамам. Ценит искренность и воспитанность. Его вторая половинка должна также любить его семью, как и он, только с такой женщиной он сможет построить крепкий и счастливый союз.

Лев. Тщеславный, пафосный и яркий, он хочет видеть возле себя нежную и заботливую женщину. Она должна уметь противостоять и удивлять его своими поступками. Ради своей любимой он готов на широкие жесты – дорогие подарки, необыкновенные сюрпризы, романтичные ночи в дорогущих отелях и постоянное признание в своих чувствах. Главное, чтобы его вторая половинка всё это воспринимала с восхищением. Он падок на лесть и похвальбу, а вот в порыве ревности готов на страшное, поэтому его лучше не провоцировать.

Дева. Интеллектуал, трудоголик, полностью сконцентрированный на своей профессии, поэтому ему важно, чтобы рядом с ним была женщина, которая его поймёт и поддержит в его целях – как можно скорее подняться по карьерной лестнице. К любовным отношениям он относится осторожно, основательно проверяет возлюбленную разными способами. Ему нравятся ухоженные женщины, не увлекающиеся ярким макияжем и экстравагантной одеждой. Его любимая должна умело сочетать в себе наивность и упорство. Очень критично он относится к претензиям в свой адрес, они могут даже стать причиной разрыва.

Весы. Настоящий эстет и ценитель прекрасного, он очень внимателен к внешнему виду своей женщины, она должна быть стильной и модной. Его не устраивают отношения с поверхностными людьми, он жаждет стабильности. Не терпит вульгарность, поэтому женщина-вамп его не привлечёт, зато он оценит утончённость и интеллект своей возлюбленной, она должна уметь поддержать разговор на любую тему.

Скорпион. Противоречивые и очень сложные, но они притягивают к себе, как магнит. Скорпион часто манипулирует, так как ему по кайфу, когда окружающие подчиняются его воле. Хотя иногда его могут очаровать и женщины, позволяющие себе противоречить ему, но такое положение дел его быстро утомляет, их пути быстро расходятся. Он шикарный любовник и от своей женщины ждёт раскованности и страсти в постели, закомплексованные девушки его не привлекают. В начале отношений он ценит недоступность, поэтому не стоит сразу же кидаться в его объятия.

Стрелец. Экспансивный, смелый и авантюрный, ищущий такую же женщину. К тому же, она должна обладать высоким интеллектом, тем самым стимулируя и его к развитию. Стрелец – жизнерадостный человек, поэтому на неприятности реагирует легко, и очень не любит, когда вторая половинка нагнетает, ведь он всегда найдёт выход из любой ситуации. Коммуникабельный, обожающий находиться в центре внимания, ценящий личную свободу, поэтому любимая должна спокойно относиться к его широкому кругу знакомых девушек, а также частым уходам из дома на различные мероприятия. Ревность его душит.

Козерог. Мудрый, рациональный, всегда всё держит под контролем, очень упрямый, поэтому ему нужна женщина терпеливая и верная. Она должна хорошо готовить, быть хозяйственной и практичной, но самое главное - стать ему поддержкой в долгосрочных планах, всегда ждущая его у домашнего очага после долгих офисных встреч. Козерог предвзято относится к легкомысленным особам, а также к эпатажным личностям. Для него важны высокие моральные ценности.

Водолей. Оригинальный, компанейский и активный, открытый к конфронтациям и переменам. И женщина рядом с ним должна быть такой же динамичной и экстравертной, иначе он заскучает от рутины. У неё должен быть богатый внутренний мир, высокий интеллект и неординарные взгляды на жизнь, он обожает женские «странности». Водолей – свободолюбивая личность, у которой должно быть своё личное пространство, поэтому он и не терпит контроля со стороны второй половинки.

Рыбы. Щедрый, преданный и немного неуверенный в себе, поэтому ему нужна женщина, которая поможет ему поверить в свои силы, чтобы раскрыться как личности. Он боится быть обиженным и не любит высокомерных дам, предпочитая нежных и милых особ прекрасного пола. Напористость и давление пугают его. С ним нужно быть деликатной и чуткой, а также хорошим психологом, чтобы умело направлять, но не душить своим недовольством.

Душа человека – потёмки, и чтобы разгадать её загадки, можно обратиться к астрологии: она подскажет, как влюбить в себя мужчину по знаку Зодиака, притом навсегда. Дерзайте, милые девушки.