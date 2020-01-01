ТОП-9 советов, как жить дольше
Мы все надеемся на то, что будет найдено волшебное зелье долголетия, но, к сожалению, учёным пока не удалось его создать. Но не стоит расстраиваться, потому что, как считают учёные, мы все имеем немалый шанс дожить до 100 лет, если будем придерживаться предложенных ими 9 советов, как жить дольше.
Как стать долгожителем
- Больше времени проводить на свежем воздухе. Недавние исследования показали, что у людей, живущих рядом с большими зелёными насаждениями, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижен на 12%. Кроме того, было доказано, что те, кто проводит много времени на свежем воздухе, более общительны и намного счастливее жителей мегаполисов. Другие тесты, проведённые на офисных сотрудниках, показали, что работники, которые смотрели на зелень (парк или же лес), были более удовлетворены работой и меньше испытывали стресс, чем те, кто смотрел на здания.
- Здоровая диета. Придерживаться здоровой диеты – один из естественных советов для тех, кто хочет стать долгожителем. Поэтому нужно включить в свой рацион свежие продукты, а также кефир и йогурт, но при этом отказаться от молока. Ежедневно нужно употреблять орехи, морепродукты и качественное мясо. Также важно отказаться от рапсового масла, свинины, колбас, консервированных креветок.
- Регулярные занятия спортом. Исследования, проведённые на 80 тыс. людей, показали, что лучшими видами спорта являются теннис, бадминтон и другие, где используется ракетка. Так, было доказано, что риск смерти от инфаркта и инсульта у тех, кто занимался данными видами спорта, был снижен на 56%. Также они рекомендуют занятия в тренажёрном зале хотя бы два раза в неделю, чтобы снизить на 19% смерть от рака и на 41% – от сердечно-сосудистых заболеваний. Хорошо бегать медленно, но, как минимум, полчаса. И самый лучший спорт для продления жизни – это плаванье, оно помогает снять напряжение, притом как физическое, так и психологическое, и развивает мышечную систему.
- Поститься. Иногда нужно посидеть на строгой диете, чтобы включить метаболизм и, следовательно, дать клеткам восстановиться. Кроме этого, было обнаружено, что шестимесячное голодание приводит к уменьшению количества раковых клеток, а также помогает вернуть организму молодость и избавляет от диабета.
- Движение. Если у человека сидячая работа, то ему нужно после неё провести час в активном движении. Только так можно будет снизить высокий риск смерти от постоянного сидения за столом. Часто у людей нет времени, чтобы позволить себе спорт после работы, поэтому можно варьировать исходя из возможностей, но физическая нагрузка должна быть ежедневная – прогулки или же занятия в тренажёрном зале, а может быть, просто хождение по магазинам, но только пешком.
- Меньше смотреть телевизор. Передачи, которые так любят смотреть перед сном, являются смертельными врагами. К сожалению, когда человек много времени проводит у телевизора, он не двигается, что приводит в итоге к ухудшению кровообращения, тромбозам и другим проблемам. Именно поэтому и рекомендуется ограничить часы просмотра телевизора по минимуму или же делать это, находясь на велотренажёре или беговой дорожке.
- Окружить себя друзьями. Как бы ни хотелось быть в одиночестве, только семья и друзья помогут стать долгожителем. Согласно исследованиям учёных, те люди, кто имеет много друзей, снижают свой риск смерти от раковых и сердечно-сосудистых болезней до минимума, чего нельзя сказать о людях-одиночках.
- Учиться всю жизнь. Как считают учёные, люди с высоким IQ имеют больший шанс прожить долгую жизнь. Поэтому больше читайте, учитесь и общайтесь с умными людьми. Кстати, согласно исследованиям, те, кто читает книги, живёт на два года больше, чем те, кто этого не делает.
- Кушайте чили. Учёным пока не удалось чётко ответить, почему чили продлевает жизнь, но, как вариант, добавление небольшого тепла, которое придаёт чили организму, влияет на него благоприятным образом – снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 12%.
Итак, желающим прожить долгую жизнь нужно заниматься спортом, в частности, бадминтоном или теннисом, бегать медленным темпом, а также соблюдать диету и не отказываться от общения с друзьями и семьёй. Попробуйте придерживаться этих 9 советов, как жить дольше, и, быть может, вы сможете отметить своё 100-летие!!!
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