ТОП-9 советов, как жить дольше

Мы все надеемся на то, что будет найдено волшебное зелье долголетия, но, к сожалению, учёным пока не удалось его создать. Но не стоит расстраиваться, потому что, как считают учёные, мы все имеем немалый шанс дожить до 100 лет, если будем придерживаться предложенных ими 9 советов, как жить дольше.

Как стать долгожителем

Больше времени проводить на свежем воздухе. Недавние исследования показали, что у людей, живущих рядом с большими зелёными насаждениями, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижен на 12%. Кроме того, было доказано, что те, кто проводит много времени на свежем воздухе, более общительны и намного счастливее жителей мегаполисов. Другие тесты, проведённые на офисных сотрудниках, показали, что работники, которые смотрели на зелень (парк или же лес), были более удовлетворены работой и меньше испытывали стресс, чем те, кто смотрел на здания. Здоровая диета. Придерживаться здоровой диеты – один из естественных советов для тех, кто хочет стать долгожителем. Поэтому нужно включить в свой рацион свежие продукты, а также кефир и йогурт, но при этом отказаться от молока. Ежедневно нужно употреблять орехи, морепродукты и качественное мясо. Также важно отказаться от рапсового масла, свинины, колбас, консервированных креветок. Регулярные занятия спортом. Исследования, проведённые на 80 тыс. людей, показали, что лучшими видами спорта являются теннис, бадминтон и другие, где используется ракетка. Так, было доказано, что риск смерти от инфаркта и инсульта у тех, кто занимался данными видами спорта, был снижен на 56%. Также они рекомендуют занятия в тренажёрном зале хотя бы два раза в неделю, чтобы снизить на 19% смерть от рака и на 41% – от сердечно-сосудистых заболеваний. Хорошо бегать медленно, но, как минимум, полчаса. И самый лучший спорт для продления жизни – это плаванье, оно помогает снять напряжение, притом как физическое, так и психологическое, и развивает мышечную систему. Поститься. Иногда нужно посидеть на строгой диете, чтобы включить метаболизм и, следовательно, дать клеткам восстановиться. Кроме этого, было обнаружено, что шестимесячное голодание приводит к уменьшению количества раковых клеток, а также помогает вернуть организму молодость и избавляет от диабета. Движение. Если у человека сидячая работа, то ему нужно после неё провести час в активном движении. Только так можно будет снизить высокий риск смерти от постоянного сидения за столом. Часто у людей нет времени, чтобы позволить себе спорт после работы, поэтому можно варьировать исходя из возможностей, но физическая нагрузка должна быть ежедневная – прогулки или же занятия в тренажёрном зале, а может быть, просто хождение по магазинам, но только пешком. Меньше смотреть телевизор. Передачи, которые так любят смотреть перед сном, являются смертельными врагами. К сожалению, когда человек много времени проводит у телевизора, он не двигается, что приводит в итоге к ухудшению кровообращения, тромбозам и другим проблемам. Именно поэтому и рекомендуется ограничить часы просмотра телевизора по минимуму или же делать это, находясь на велотренажёре или беговой дорожке. Окружить себя друзьями. Как бы ни хотелось быть в одиночестве, только семья и друзья помогут стать долгожителем. Согласно исследованиям учёных, те люди, кто имеет много друзей, снижают свой риск смерти от раковых и сердечно-сосудистых болезней до минимума, чего нельзя сказать о людях-одиночках. Учиться всю жизнь. Как считают учёные, люди с высоким IQ имеют больший шанс прожить долгую жизнь. Поэтому больше читайте, учитесь и общайтесь с умными людьми. Кстати, согласно исследованиям, те, кто читает книги, живёт на два года больше, чем те, кто этого не делает. Кушайте чили. Учёным пока не удалось чётко ответить, почему чили продлевает жизнь, но, как вариант, добавление небольшого тепла, которое придаёт чили организму, влияет на него благоприятным образом – снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 12%.

Итак, желающим прожить долгую жизнь нужно заниматься спортом, в частности, бадминтоном или теннисом, бегать медленным темпом, а также соблюдать диету и не отказываться от общения с друзьями и семьёй. Попробуйте придерживаться этих 9 советов, как жить дольше, и, быть может, вы сможете отметить своё 100-летие!!!