Почему мужчины изменяют? Притом даже любимым и желанным женщинам? Возможно, дело в мужской полигамии? Или же они ищут идеальную спутницу? А пока находятся в поиске, живут с первой попавшейся, от которой, по их мнению, имеют право ходить налево. На самом деле всё совсем не так. Как считают психологи, есть 10 причин, которые заставляют мужчину изменять, и о многих из них женщины и сами догадываются.

Почему мужчины изменяют?

Мужчина не чувствует себя любимым. Если парень не ощущает любви со стороны партнёрши, то он ищет ту, которая сможет его выслушать, понять и подставить плечо в сложной ситуации, а не станет пилить из-за неудач или же вовсе быть безразличной к чувствам своей второй половинки. Кстати, многие женщины тоже бегут в объятия другого именно по причине отсутствия эмоциональной связи со своим партнёром. Мужчине отказывают в близости. Безусловно, с годами пылкость в отношениях уходит. Частота половых актов сокращается, так как женщина всё чаще отказывает своему партнёру в интиме. Это становится нормой. Мужчина даже может притворяться, что ему уже тоже не так важна частая близость. Но на самом деле это не так. Как только подвернётся случай, он обязательно восполнит недостающий в его жизни интим. Ущемлённое мужское эго захочет мести. Нарушение семейного баланса. Баланс в семейных отношениях достигается непросто и долго, а вот разрушается в один момент. Например, во время рождения ребёнка. Женщина перестаёт уделять мужчине столько же внимания, как раньше. Мужчина начинает чувствовать себя лишним в семье, поэтому и начинает искать то место, где его будут холить и лелеять. Мужчина не хочет отказываться от независимости. Больше всего сильный пол боится потерять свою свободу. Поэтому они и не берут на себя обязательство быть верным, даже если всем сердцем любят свою избранницу. Их природная тяга быть всегда охотником делает мужчин особенно уязвимыми для измены. Он не чувствует себя всемогущим. Большинство мужчин даже в 21 веке до сих пор считает, что мир принадлежит им, а женщина - лишь приятное дополнение к нему. Но, когда они сталкиваются с сильной, волевой спутницей, то у них развивается паранойя. Такие мужчины начинают чувствовать угрозу, которая просто повисает над ними в виде железной леди. Поэтому они ищут ту, с которой могут почувствовать себя властелином мира. Мужчине скучно в постели с партнёршей. Если близость становится скучной и однообразной, мужчина ищет новых впечатлений. Он начинает усиленно искать ту, которая подарит новизну в интимных отношениях, рассуждая таким образом, что лучше попробовать сейчас, пока не поздно, чем потом жалеть о несделанном. Мужчина обижен. Хотя считается, что это прекрасный пол склонен обижаться на пустом месте, а потом мстить своему обидчику, среди мужчин обидчивых тоже хватает. В таком состоянии – униженного и оскорблённого – он готов отомстить. И один из вариантов, как это сделать больнее – это изменить своей второй половинке. Мужчина не хочет ничего объяснять. Многие представители сильного пола просто не умеют общаться со своими половинками. Поэтому вместо того, чтобы поделиться своими фантазиями в постели, они отправляются туда, где не нужно ничего говорить, а лишь наслаждаться близостью. Им легче предать, чем научиться общаться. Мужчине не интересна партнёрша. Если он перестаёт чувствовать влечение к женщине, он начинает искать другую, с которой снова сможет удовлетворить свои желания. Кстати, большинство мужчин, неудовлетворённых половой жизнью с супругой, даже и мысли не держит уходить от неё. Ведь у неё есть другие достоинства, например, она вкусно готовит или же всегда выслушает и даст хороший совет. Мужчина считает, что его партнёрша скучна. По мнению многих представителей сильного пола, женщины с годами становятся скучными и не такими весёлыми, как в молодые годы. Мужчины начинают обвинять своих половинок в том, что они много говорят, учат жизни и т.п. А так хочется лёгкости и непринуждённости, которую можно найти только на стороне.

Все вышеперечисленные 10 причин, которые заставляют мужчин изменять, смогут подсказать женщинам, на что обратить внимание, чтобы не упустить своего спутника или же вовремя вернуть в семью.