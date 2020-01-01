9 лучших продуктов для красивых и здоровых волос

Генетика и возраст – первоочередные факторы, от которых зависит внешний вид волос. Мы не выбираем натуральный оттенок, текстуру и густоту прядей. Степень волнистости локонов, толщину и скорость роста также исходно регулируют внутренние механизмы. Но многих ли женщин полностью устраивает естественное состояние их прически? Безусловно, нет! Каждая барышня знает способы совершенствования шевелюры: завивка, покраска, стрижка, ламинирование, применение специального шампуня, бальзама, маски. Все это важно, но начинать необходимо с питания! Предлагаем список продуктов для красивых и здоровых волос. Правильное меню поможет стимулировать рост сильных и роскошных локонов. Наружный уход плюс внутренняя подпитка обеспечат великолепный результат.

Лучшие продукты для красивых и здоровых волос

Яйца.Натуральная альтернатива биодобавкам, содержащим биотин. Способствуют выработке специальной разновидности белка - кератина. При недостатке этого вещества волосы становятся пористыми, хрупкими, сильнее выпадают. Восполнение дефицита обеспечивает шевелюре силу и блеск. Дополнительные полезные элементы: цинк, селен и витамин В 12. И не важно, как вы предпочитаете готовить яйца: варить, жарить, фаршировать. Все варианты пойдут в пользу, если придерживаться установленной ВОЗ нормы: 1-1,5 шт. в день. Ягоды.Витаминный заряд в комплексе с минеральными веществами – фантастически полезное дополнение к рациону. Наиболее ценный элемент в составе ягод – аскорбиновая кислота, благотворно влияющая на состояние волос. Содержащиеся в ней антиоксиданты защищают фолликулы от повреждения свободными радикалами, которые естественным образом существуют в организме и связаны с процессами старения. Кроме того, аскорбинка необходима для выработки коллагена, она же участвует в усвоении железа и способствует предотвращению анемии. Последняя входит в ТОП-10 факторов, вызывающих алопецию. Шпинат.Источник фолата, железа, витаминов А и С. Каждая составляющая по-своему важна для роста и здоровья волос. Витамин А нормализует выработку секрета сальных желез. Маслянистое вещество увлажняет кожу головы, препятствует образованию себореи. Железо помогает эритроцитам переносить кислород, который, в свою очередь, необходим для роста и восстановления. Съедайте по чашке огородной зелени в день и любуйтесь в зеркале видом великолепной шевелюры. Жирная рыба.Идеальный вариант – лосось, выращенный в естественных условиях. Поскольку приобрести такую рыбку нынче проблемно, довольствуйтесь сельдью и скумбрией. Это – источники жирных кислот омега-3, селена, йода, витаминов групп В и D. Комплекс идеально подходит людям с редеющими волосами, поскольку уплотняет структуру локонов, тормозит выпадение. Тем, кто не любит селедку и скумбрию, настоятельно рекомендуем попробовать камбалу, хек, минтай, а если и эти сорта не понравятся, ешьте добавки с рыбьим жиром. Батат.Сладкий картофель попал в список из-за содержания в нем бета-каротина. Организм превращает это соединение в витамин А, который, как указано выше, необходим для выработки секрета сальных желез. Кожное сало (именно так мы обычно называем данное вещество) помогает сохранить волосы увлажненными, придает им естественный блеск и здоровый вид. Кроме того, витамин А ускоряет рост шевелюры, уплотняет пряди, предотвращает разрушение фолликулов. Съедая в день один батат среднего размера, вы ничего не теряете, но получаете сразу несколько баллов в зачетку красоты. Орехи.Арахис, миндаль, пекан, кешью – все разновидности благотворно влияют на волосы, поскольку содержат биотин. Простые грецкие и кедровые орехи – не исключение. Содержащийся в них витамин Е часто называют эликсиром красоты и молодости, поскольку он обладает антиоксидантными свойствами, которые нейтрализуют вредные свободные радикалы. Другие полезные составляющие: селен, фосфор, цинк, калий. 3-4 сырых ядрышка в день надежно страхуют от алопеции, препятствуют ломкости, да еще и состояние кожи улучшают. Согласитесь, весомые аргументы в пользу перекуса орешками, а не пирожными. Бобовые овощи.Для тех, кто решил сократить потребление мяса, но понимает важность белка, фасоль, чечевица, нут – отличное решение. Помимо жизненно необходимого нутриента, они богаты железом, биотином, цинком, фолатом и другими веществами, обеспечивающими рост здоровых волос. Бобовые годятся для приготовления сотни разнообразных блюд и доступны по цене, поэтому их можно и нужно есть много. Молоко.Питательный эликсир содержит необходимые вещества для жизни и красоты: кальций, калий, магний, серу, фосфор, натрий. Чтобы замедлить выпадение и существенно укрепить локоны, достаточно ежедневно выпивать по стакану молока. Закрепить эффект помогут богатые пробиотиками производные: кефир, простокваша, йогурт. Важный момент: домашнее происхождение кисломолочных продуктов. Авокадо. Вкусная экзотика из-за целебных свойств отлично прижилась на наших кухнях. В составе авокадо неимоверно полезный для волос набор витаминов (все группы, кроме D и Н) + незаменимые жирные кислоты. Одного плода в день достаточно для защиты кожи головы от окислительного стресса и повреждений, нейтрализации вредных свободных радикалов и заметного укрепления шевелюры.

Анализируя список, видим, что продукты для красивых и здоровых волос отличаются высоким содержанием белка, витаминов А, С, D и Е, жирных кислот и железа. Не менее важные компоненты: цинк, фолат и биотин, они обеспечивают быстрый рост прядей. Правильно подобранная диета излечивает множество болезней, а густая блестящая шевелюра - один из показателей того, что вы здоровы как изнутри, так и снаружи.