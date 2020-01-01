Выход из зоны комфорта – душевная катастрофа для многих из нас. Людей робких пугают эксперименты и неопределённость, а малейшая вероятность убытков доводит до потери сознания. К счастью, не всем суждено родиться слабаками и трусами. 6 самых смелых и рискованных знаков Зодиака любят пощекотать нервы себе и окружающим. Для них будущее полно интересных возможностей, которыми просто нужно уметь вовремя воспользоваться. Даже если фортуна скупится одарить их вниманием, ушлые храбрецы вырвут свою долю везения.

6 самых смелых и рискованных знаков Зодиака: список

Понимание лучшего и худшего варианта развития событий – важный этап пути к достижению цели. Страхи связаны с опасениями по поводу отрицательного сценария. Те, кто умеет их преодолевать, получают от судьбы бонус - успех в делах, которые остальные считают бесперспективными. Внимание, список счастливчиков, которых звёзды одарили храбростью в момент рождения!

Овен

Огненные упрямцы не ведают страха, им чуждо состояние безмятежности. Ситуации, которые другие люди воспринимают как потенциально опасные, для Овнов – волнующий вызов, перспективная возможность развития. Подопечные воинственного Марса комфортно ощущают себя в агрессивной среде, они привыкли рисковать и побеждать.

Стрелец

Отчаянные оптимисты никого и ничего не боятся. Они увлечённо погружаются в эксперименты, с удовольствием осваивают новшества. Стрельцы действуют, надеясь на лучший результат из возможных, и, как правило, получают достойную награду за храбрость. Не унывают, если реальность не совпадает с ожиданиями, а используют полученный опыт в следующих приключениях.

Скорпион

Их логическая цепочка состоит из нескольких элементов: цель, риск, успех, власть и деньги. Нельзя сказать, что Скорпионы не знают страха. Они боятся, но преодолевают негатив ради достижения «вкусных» целей. Об упущенных по вине собственной душевной слабости возможностях помнят всю жизнь. Сожаления не дают подопечным Плутона спокойно спать, злобными осами выедают мозг.

Лев

Амбициозным гордецам свойственны приступы неуверенности. Только тсс! Об этом никто не должен знать! Тщеславное эго Львов глубоко страдает, если окружающие сомневаются в их храбрости. Любой удачный случай для людей этого знака – повод проявить себя. Азарт и стремление завоевать лидерские позиции не оставляют места страхам.

Водолей

Секрет смелости оригиналов и интеллектуалов – жажда знаний + страсть к экспериментам. У Водолеев всегда полно прогрессивных идей, и они реально пытаются реализовать задуманное. Но творческому гению мешают внутренние демоны: непостоянство увлечений, легкомысленное отношение к делам, неадекватная оценка возможных рисков.

Весы

Вечно колеблющиеся и крайне осторожные дипломаты неслучайно попали в список смельчаков. Весам несвойственна безрассудная храбрость, они прекрасно осознают страх, но умеют подавлять в себе это чувство. При необходимости жертвуют комфортностью, но предварительно просчитывают все «за» и «против».

Фортуна благоволит смельчакам. Ведь не зря те, кто рискует, чаще других пьют шампанское!