ТОП-5 причин, почему нужно есть шоколад

Нам с детства внушают, что есть много шоколада – вредно для здоровья: могут мучить зубные боли, появится лишний вес, а вместе с ним и сахарный диабет, и другие проблемы. Однако отказаться от этого вкуснейшего лакомства могут не все. И не надо, так как ученые считают, что есть веские причины употреблять (не злоупотреблять!) его. Они даже выделили 5 причин, почему нужно есть шоколад, рекомендовано черный, каждый день.

Главные причины, почему нужно есть шоколад

Антиоксидант. Шоколад содержит в себе ценные антиоксиданты, способные противодействовать образованию свободных радикалов и замедлять старение. Однако очень важно, чтобы шоколад был темный, так как в нем выше процент какао, в котором в изобилии разнообразные фланоиды, активно поглощающие ультрафиолетовый свет и тем самым задерживающие процессы старения. В молочном шоколаде их намного меньше, в белом они полностью отсутствуют. Кстати, черная шоколадка – вкуснейшая профилактика рака кожи. Враг холестерина. Флавоноиды, содержащиеся в темном шоколаде, – ценные союзники в борьбе против холестерина и гипертонии. Они защищают артерии от атеросклероза и помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Поддерживают эффективность мозговой деятельности. Также в его состав входят магний и калий, стимулирующие работу сердечно-сосудистой и нервной системы, поэтому у любителей этого лакомства намного реже случаются инсульты. Антидепрессант. Черный шоколад положительно влияет на настроение, так как стимулирует выработку серотонина - гормона счастья. Также он обладает чарующим запахом, благоприятно сказывающимся на нервной системе – снимает стресс. Но и это еще не все, темный шоколад – прекрасный афродизиак, дарящий восхитительные ночи любви, раскрепощая и возбуждая партнеров. Энергетик. Содержит витамины, минералы и антиоксиданты, такие необходимые для поднятия сил, как моральных, так и физических. Теобромин, присутствующий в шоколаде, стимулирует высвобождение эндорфинов, помогающих легче справиться с усталостью и напряжением. Борец с лишним весом. Какао заставляет терять лишние кило благодаря тому, что в его состав входит теобромин, снижающий аппетит. Он помогает улучшать настроение, снижает риск переесть на фоне стресса. Мало того, эпикатехин также стимулирует мышцы, как это происходит и при физической активности, полифенол и теобромин активизируют обмен веществ, что помогает легче сжигать жир и калории.

Как бы парадоксально это ни звучало, но эта сладость очень полезна. Тому доказательство - 5 причин, почему нужно есть шоколад, указанных нам учеными. Поэтому можете с удовольствие употреблять черные шоколадки на десерт, не волнуясь о лишнем весе и других надуманных проблемах со здоровьем. Главное, хранить это лакомство при правильном температурном режиме, не более 18 градусов, иначе могут развиться бактерии и плесневые грибы.