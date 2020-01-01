5 знаков от ангелов-хранителей, которые предупреждают нас

Высшие силы не устают покровительствовать грешному человечеству. К каждому из нас с момента рождения прикреплён ангел-хранитель, который знаками предупреждает об опасности, оберегает от неприятностей, помогает принимать верные решения. В сложной жизненной ситуации к нему можно и нужно обращаться за помощью. Бесплотные опекуны знают всё о своих подопечных. Им известны тайные желания и скрытые чувства, понятны страхи и комплексы. Ангелы воспринимают не внешнюю оболочку, а истинную сущность личности. Только запомните, чтобы получать ответы, необходимо задавать вопросы. Пошаговую инструкцию, как поступить в конкретной ситуации, вы, конечно, не получите. Будет сигнал, уберегающий от опасности или направляющий по верному пути. Божественные покровители также используют особенные знаки для напоминания о действительно важных жизненных событиях или в качестве предупреждения. Мудрые люди научились трактовать такие подсказки. А вы умеете?

5 знаков ангелов, когда они предупреждают вас

1. Предчувствия

Их ещё называют интуицией и внутренним голосом. Предчувствия бывают положительными и дурными. Они проявляются в форме снов и видений, подсознательного желания поступить определённым образом, уверенности, что случится именно так, а не иначе. Ангел сигнализирует, подсказывает, доверьтесь ему. Когда в решительный момент слышите звон или шёпот в ухе, знайте: хранитель рядышком. Он контролирует и оберегает. Важное «но»: часто повторяющийся звон в ушах – тревожный симптом, обращаться нужно не к небесным покровителям, а к врачам (отоларингологу и невропатологу).

2. Повторяющиеся цифры

Как способ коммуникации с подопечными бесплотные опекуны используют многофункциональный язык чисел. Важнейшие сообщения – дубли. Содержание месседжа трактуют по конкретным цифрам. Разгадать послание помогут анализ ситуации и духовная нумерология. Например, если часто попадается 77, вам необходима жизненная перезагрузка, 55 подталкивает к творческой реализации, 11 – призыв к пробуждению и действиям.

3. Бездомное животное

«Хвостик», увязавшийся следом на улице, вещает о скорой судьбоносной встрече. Не гоните его, а по возможности накормите. Людям одиноким бездомная зверушка предсказывает скорую встречу с выбранной небесами второй половинкой. Присмотритесь, возможно, она уже появилась в кругу новых знакомых. Бездетным парам, которые, повинуясь внутреннему порыву, подбирают бродягу и искренне о нём заботятся, небеса часто присылают величайшую радость. Угадайте, какую?

4. Непреодолимые обстоятельства

Огорчение – первая реакция, когда тщательно распланированное событие не происходит из-за нелепой случайности. Например, пропажа билета, обнаруженная перед самым отбытием поезда; непонятная хворь, появившаяся перед первым свиданием; кофе, пролитый на важный документ. Не корите судьбу-злодейку, это – знак. Ангел-хранитель либо уберегает от грядущей неведомой опасности, либо даёт шанс переосмыслить ситуацию, подталкивает к лучшей версии развития событий.

5. Птицы

Пернатые посланники помогают духовным опекунам передавать смысловые сообщения. Так, если ангел хочет, чтобы вы не игнорировали подсказки интуиции, он посылает ястреба. Случайно найденное белое перо символизирует о том, что покровитель рядом. Птаха, бьющаяся в лобовое стекло, - знак того, что необходимо сбавить скорость. Если близким грозит опасность, птицы пикируют прямо в окно дома. Разгадав, кому грозит беда, сможете предотвратить печальные последствия.

Не гнушайтесь просить поддержку или совет у ангела-хранителя. Он обязательно ответит взаимностью, подскажет, подобрав понятный знак. Ну, а принятие решений и действия остаются за вами!