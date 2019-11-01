Наступление очередного года всегда воодушевляет на перемены. Масштаб пертурбаций у каждого свой. Люди планируют сменить работу или поехать в путешествие, найти пару или родить ребёнка, закончить учёбу или заняться духовным ростом. Только у одних задуманное остаётся в мечтах, а другие героически достигают цели. Так, проанализировав гороскоп, астрологи назвали 6 знаков Зодиака, которые начнут новую жизнь в 2020 году. Воодушевлённые звёздами, эти смельчаки сделают решительный шаг в неожиданном направлении. Давайте посмотрим, для кого именно и в какую сторону подует ветер перемен.

Подсказки звёзд: 6 знаков Зодиака, которые начнут новую жизнь в 2020 году

1. Овен

Не останавливайтесь! Инициативы 2019-го наконец преобразуются в реальность. Правда, придётся очень постараться. В январе сделайте паузу, во время которой максимально сконцентрируйте свою огненную энергию. Как только почувствуете, что готовы, выкладывайте весь заряд в новый жизненный виток. Солидный выигрыш потребует высоких ставок. Берегите нервы, в течение года будет много взлётов и падений. Много сил потребует личная сфера. Звёзды обещают Овнам тонны нежности и страсти в 2020 году.

2.Телец

Готовьтесь к революционным переменам в профессиональной сфере. Небесные покровители ставят представителям земного знака сложную задачу выбора: карьерный рост или смена деятельности. Оба варианта непростые, успех потребует титанических усилий. Но победа того стоит. Будьте уравновешены, это свойство – фундамент положительных изменений в гороскопе Тельца на 2020 год. Не давайте сомнениям остановить вас на полпути. Хотя периоды саморефлексии пойдут на пользу духовному росту.

3. Рак

Желание начать новую жизнь превалирует над всеми остальными. Звёзды благосклонны к Ракам и дают карт-бланш. Весь год вы будете хозяином судьбы и сможете сами задавать темп изменениям. Для этого потребуются: ясный ум и свобода действий. Но учтите, за автономию придётся заплатить. Астрологи предупреждают: перемены в личных отношениях и карьере могут случиться одномоментно. Вероятнее всего, временем «Х» станет осень.

4. Лев

Скажите стабильности «До свидания». Звёзды приготовили Львам несколько сюрпризов, но астрологи не гарантируют, что все они будут приятными. Зима и весенние месяцы – время любовных приключений. В конце лета вас ждут неожиданности на работе. Но это – мелочи. Кардинальные перемены в жизни ожидают подопечных Солнца осенью. Огненная энергия выплеснется в мини-революцию. Она затронет сферу жилья. Сделки с недвижимостью или грандиозный ремонт… Энтузиазма Львов хватит на всё.

5. Козерог

Рутина, столь привычная самому консервативному знаку Зодиака, в 2020 году рухнет. Козерогами овладеет жажда знаний и самосовершенствования. При этом сфера деятельности, которую они вдруг решат освоить, будет кардинально отличаться от привычной. Новое увлечение поломает сложившиеся порядки и устои, а значит, готовьтесь к эмоциональным перегрузкам. Небесные покровители обещают самым упорным солидную финансовую награду. Правда, не уточняют, откуда появятся денежки.

6. Водолей

Представители одиннадцатого знака Зодиака в 2020-м станут любимчиками звёзд. Все начинания Водолеев ждёт успех. Постарайтесь определить приоритеты в самом начале года. Пока народ празднует, действуйте, и будет вам счастье. Не исключено, что в какой-то момент вас сломит усталость. Не пожалейте времени на спокойный уютный отдых, а после - снова в бой. Новую жизнь Водолеев наполнят приключения и открытия. Но их это вдохновит, а не напугает.

Тем, чей знак Зодиака не попал в список, не стоит огорчаться. Будет ли новая жизнь мечтой или реальностью, зависит не только от звёзд, но и от вас самих.