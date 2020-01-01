Составляя планы на грядущий год, любители гороскопов в первую очередь изучают астрономический календарь. Влияние планет определяет удачные жизненные события, от него зависит везение и благополучие. Для тех, кто не хочет разбираться в сложной науке, астрологи готовят подсказки. Так, звездочёты уже определили 6 самых несчастных знаков Зодиака в 2020 году. Целых 12 месяцев Юпитер, который 2 декабря 2019 года сменил Стрельца на Козерога, не оставит этим беднягам шансов на расслабление. Давайте посмотрим, кому готовиться к худшему.

Движение планет в 2020 году и их влияние на знаки Зодиака

Основные тенденции, как уже было отмечено, задаёт Юпитер. В тандеме со Стрельцом он щедро одарял всех позитивом, но объединение с Козерогом изменит ситуацию. Успех гарантирован лишь честолюбивым трудягам, которые умеют припрятать заработанные денежки.

Сатурн, периодически лидирующий в параде планет, также благосклонен к тем, кто умеет усердно работать. Эта планета скупится на награды. Бонусы все получают по заслугам.

Отдохнуть можно будет лишь в моменты влияния Урана. Но этот чудодей известен неожиданными выходками, которые далеко не всегда приятны.

В 2020 году любимчиками Фортуны станут Козероги. Крупно повезёт Девам и Скорпионам. Тельцам, Стрельцам и Рыбам особых успехов звёзды не сулят, но и обижать не будут.

В опалу могущественной троицы планет попадут все представители стихии Воздуха, а ещё Овен, Рак и Лев. Неприятности посыплются на них со всех сторон.

Астрологи советуют беднягам набираться терпения и усердно трудиться. Только так можно противостоять жестокости и равнодушию звёзд.

6 самых несчастных знаков Зодиака в 2020 году. Кому и к чему готовиться?

Овен

Юпитер в Козероге никак не помогает подопечным Марса. Более того, его квадратура блокирует финансовые проекты, разрушает иллюзии и мечты. Астрологи рекомендуют всем, кто родился под этим знаком Зодиака, соблюдать осторожность и избегать опрометчивых решений. В 2020 году Овнам не грозит денежная катастрофа, но неудачные вложения изрядно потреплют бюджет. Мелкие неприятности возможны и в других жизненных сферах: любовной, семейной, профессиональной. Большие проблемы, связанные с юридическими и бюрократическими перипетиями, грозят при покупке недвижимости и попытках выгодно инвестировать. Чтобы не вляпаться в серьёзные неприятности, перед каждым важным шагом нужно взвешивать риски. Опасности также подстерегают Овнов в путешествиях.

Близнецы

Юпитер и Сатурн нейтральны к представителям третьего знака Зодиака, в период их правления жизнь пойдёт обычным чередом. А вот проход Урана в Тельце грозит неприятностями. Астрологи предупреждают Близнецов о серьёзных финансовых препятствиях и недоразумениях. Проблемы могут быть связаны с мошенничеством или неожиданными крупными расходами. Звездочёты рекомендуют на 12 месяцев забыть о расточительстве. По их мнению, в 2020 году Близнецам не помешает подработка.

Рак

Юпитер и Сатурн не просто не хотят помогать подопечным Луны, но и подкидывают им трудности во всех сферах жизни. Год осложнят личные враги, проявляющиеся на самых сложных этапах. И только Уран в секстиле даст несчастным Ракам периоды передышки. Планета-сумасброд сжалится, поможет выбрать правильную линию поведения, подскажет вопросы, решение которых лучше отложить до благоприятного времени. Со своей стороны, астрологи дают 3 подсказки:

воздержитесь от крупных инвестиций;

откажитесь от сомнительных предложений сотрудничества;

остерегайтесь партнёрства с малознакомыми людьми.

Лев

Представители огненного знака почувствуют себя, словно на шахматной доске. Пока в небе властвует Юпитер, жизнь – ок, когда его сменяют другие планеты, начинаются неприятности. Например, квадратура Урана заблокирует Львам финансовые перспективы и карьерный рост. В любви и на семейном фронте – стабильность. Гармония продержится ровно столько, сколько кое-кто сможет придержать чувство превосходства над окружающими. Каждая попытка Львов проявить истинную натуру повлечёт за собой раздоры и скандалы. Набирайтесь терпения, господа!

Весы

Юпитер и Сатурн ополчатся против этого знака, взяв в союзники неудачу. Астрологи рекомендуют Весам не ввязываться в аферы и не доверять людям, обещающим защиту и покровительство. Инвестиции в недвижимость и ценные бумаги не принесут выгоды, а утрата денег разрушит внутренний баланс. Чтобы минимизировать жизненные сложности, нужно стараться сохранять спокойствие и не затевать финансовых авантюр. Сохранить карьеру помогут нейтральные отношения с коллегами.

Водолей

Наступает время перемен. Единственный шанс избежать потрясений – навести порядок в жизни. Астрологи рекомендуют Водолеям избавиться от всего, что препятствует развитию внутреннего гения: уволиться с опостылевшей работы, поставить точку в кризисных отношениях. Лучшее, что могут сделать для себя представители этого знака, – остаться наедине с личной свободой, выбрать направление развития и осмыслить перспективные проекты. Тех, кто рискнёт скинуть балласт, планеты наградят вдохновением. Оценка финансовой составляющей гороскопа Водолеев – средняя между «плохо» и «удовлетворительно».

Даже если вы попали в список самых несчастных знаков Зодиака в 2020 году, не отчаивайтесь. Планеты-покровители не обидят честных работяг, вне зависимости от их даты рождения. Возможно, некоторые дела пойдут хуже, чем хотелось бы, но этот период лучше просто пережить.