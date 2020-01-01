Самые важные даты в 2020 году назвали астрологи

Согласно наблюдениям астрологов, в 2020 году будет несколько десятков важных дат, когда определённые астральные конфигурации могут сильно повлиять на повседневную жизнь каждого человека, независимо от того, под каким зодиакальным созвездием он родился. В следующем году важную роль будут играть Нептун, Сатурн, Солнце, Марс и Юпитер. В одних случаях их влияние будет положительным, в других же - отрицательным. Вот самые важные астрологические даты, которые ждут нас в 2020 году.

Самые важные астрологические даты в 2020 году

Январь

12 января. Соединение Сатурна и Плутона в Козероге может негативно отразиться на межличностных отношениях. Возможны проблемы, как любовного характера, так и дружественного. Лучше на эту дату не назначать первые свидания, знакомства с родственниками, а также посиделки с приятелями.

Февраль

17 февраля. Ретроградный Меркурий в Рыбах. Идеальный день для подписания контрактов, романтических свиданий и семейных ужинов. Также в этот день появится возможность помириться давним врагам и найти точки соприкосновения конкурентам.

20 февраля. Секстильный Юпитер в Козероге и Нептун в Рыбах. Всё задуманное свершится, так как сегодня на помощь нерешительным придёт Козерог, а слишком вспыльчивым - Рыбы. Таким образом будет получен нужный для достижения поставленных целей баланс. Однако подписание финансовых договоров лучше отложить – желаемый результат не будет достигнут.

Март

10 марта. Меркурий возвращается прямо к Водолею, тем самым создаёт довольно сложную звёздную картину, которая не самым лучшим образом повлияет на события сегодняшнего дня. Есть вероятность того, что всё пойдёт не по плану, также возможны большие денежные потери. В эту дату не рекомендуется давать в долг и брать кредиты – возникнут сложности с их возвратом.

23 марта. Соединение Марса и Плутона в Козероге. Все сегодняшние идеи с лёгкостью воплотятся в жизнь. Каждое принятое решение будет твёрдым и окончательным, и даже если и возникнут какие-либо сомнения, они быстро будут погашены под влиянием Марса и Плутона, находящихся в Козероге.

31 марта. Соединение Марса и Сатурна в Водолее. Большие проблемы ждут сегодня тех, кто не уверен в своих действиях, поэтому в этот день лучше избегать споров и конфликтов. К тому же, эта дата - не самая лучшая для серьёзных разговоров с начальством и выяснения отношений со вторыми половинками – может привести к разрыву.

Апрель

5 апреля. Соединение Юпитера и Плутона в Козероге. Будут наблюдаться перемены во взглядах, отношениях к смерти и рождению. Также откроются большие возможности материального и личностного характера. Влияние этих двух планет настолько велико, что в эту дату может произойти нечто непредвиденное, притом в глобальном плане.

Май

11 мая. Ретроградный Сатурн в Водолее. Спокойный день, сулящий только положительные эмоции. Всё плохое будет забыто, начнётся новый период расцвета и возрождения. Главное, его не упустить – можно назначить свидание, встречу с работодателем, сменить работу или же признаться в своих чувствах.

13 мая. Ретроградная Венера в Близнецах. День любви и полного взаимопонимания. Сегодня можно планировать романтические свидания, заключение брака или же признание в своих чувствах. Они будут взаимны, а заключённый брак - гармоничен и счастлив.

14 мая. Ретроградный Юпитер в Козероге. День борьбы, притом бороться придётся даже там, где раньше и не приходилось – доказывать свой профессионализм опытным работникам, признаваться в своих чувствах партнёрам, давно состоящим в браке, и т.п. Также в эту дату нужно будет применить физическую силу при доказательстве своей правоты.

Июнь

3 июня. Соединение Солнца и Венеры в Близнецах. Прекрасная дата для заключения брака и зачатия детей. День будет наполнен любовью и солнечной энергией, которая впитается во всё, созданное сегодня.

13 июня. Соединение Марса и Нептуна в Рыбах. Противодействие спокойствия и эмоциональности может не самым лучшим образом отразиться на физическом и психическом состоянии здоровья. Поэтому и не рекомендуется на сегодня планировать важные дела.

18 июня. Ретроградный Меркурий в Раке. День, когда не стоит без большой необходимости выходить из дома. Возможны проблемы в отношениях с окружающими.

25 июня. Венера направлена в Близнецы. Гармоничный во всех отношениях день, когда в мире воцарится спокойствие и полное взаимопонимание. Можно заключать браки, сделки века, признаваться в своих чувствах.

30 июня. Соединение Юпитера и Плутона в Козероге. Положительный день на профессиональном уровне. Все находятся в отличной форме и готовы показать другим, на что способны. Прекрасные шансы на успех в работе и бизнесе.

Июль

12 июля. Прямой Меркурий в Раке. Встречи с влиятельными особами, знакомства, которые помогут решению финансовых вопросов, а также заключение деловых сделок, которые в будущем дадут большие доходы. Только для этого придётся играть в открытую, иначе успеха не стоит ждать.

27 июля. Секстиль Юпитера в Козероге и Нептуна в Рыбах. Сегодня усиливается везение, оптимизм. Интуиция и проницательность – путь к успеху. Этот день будет благоволить творческим особам и мечтателям.

Август

17 августа. Соединение Солнца и Меркурия во Льве с Марсом в Овне. Многие почувствуют прилив энергии, огромную силу воли, физическую силу и решительность, которые помогут в реализации поставленных целей.

Сентябрь

9 сентября. Ретроградный Марс в Овне. День, когда может произойти большая катастрофа, как в жизни одного человека, так и в мировом сообществе. Остановить её сможет лишь сила.

13 сентября. Юпитер возвращается в Козерог. В этот день придётся много и упорно работать, но при наличии конкретных и реальных целей всё получится.

29 сентября. Сатурн возвращается в Козерог. Наступает положительный период, как на профессиональном, так и на личном фронте. Планы смогут воплотиться в жизнь, наладятся межличностные отношения.

Октябрь

12 октября. Секстильный Юпитер в Козероге и Нептун в Рыбах. День везения и положительных эмоций. Повезёт в любви, особенно тем, кто боится признаться в своих чувствах.

14 октября. Ретроградный Меркурий в Скорпионе. Загадочный и мистический день – исполнятся даже самые заветные желания, притом самым неожиданным образом.

Ноябрь

3 ноября. Меркурий возвращается прямо к Весам. Каждое сегодняшнее решение нужно тщательно взвешивать. Спонтанность в этот день может только навредить.





12 ноября. Соединение Юпитера и Плутона в Козероге. Отличный день для бизнесменов. Появится возможность получить большую прибыль и подписать выгодные контракты. Также сегодня ждёт успех и тех, кто связан с творчеством.

14 ноября. Марс возвращается прямо к Овну. Природные катаклизмы, военные действия, а также ссоры и скандалы могут начаться именно сегодня. И только разум и сила, объединившись, смогут остановить их.

Декабрь

21 декабря. Соединение Юпитера и Сатурна в Водолее. Амбиции будут зашкаливать, а желание стать победителем воплотится в жизнь, только для этого нужно проявить, прежде всего, профессионализм и сдержанность.

Зная важные даты 2020 года, можно предотвратить конфликты, неприятности, а также спланировать важные события, чтобы добиться успеха и достичь поставленной цели.