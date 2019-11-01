От гороскопа, как и от жизни, не стоит ждать справедливости. 3 знака Зодиака, отмеченные звёздами, в 2020 году будут купаться в везении, остальным придётся добиваться успеха тяжким трудом. Непонятно, какими принципами руководствуются небесные покровители, выбирая любимчиков. Ясно только, что стоит попасть в их число, и мир вокруг волшебным образом меняется к лучшему. Астрологи назвали фаворитов. Смотрим, кому же подфартило родиться в нужное время.

3 знака Зодиака, отмеченные звёздами

Телец: ловите позитив!

Правило года: не упускайте шансы.

Жизненные сферы, в которых Тельцам особенно повезёт в 2020 – творчество и любовь. Звездочёты настоятельно советуют представителям второго по счёту знака в полной мере насладиться позитивом, отпустив заботы. Личные отношения будут складываться более чем хорошо. Те, кто в паре, обретут полную гармонию со второй половинкой. Одиноким желательно подготовиться к перспективным знакомствам. Творчество Тельцов тесно связано с бизнесом. Вероятно, появится идея, которую можно будет выгодно реализовать. Слабый момент – здоровье. Опасайтесь сквозняков и берегите нервы.

Рак: только вперёд!

Правило года: ни шагу назад.

Высшие силы приготовили роскошный подарок нерешительным Ракам – смелость и уверенность в себе. Период путаницы и сомнений останется позади. Первоочередные приятные изменения затронут карьеру. В других жизненных сферах – стабильность и порядок. Только осторожней с финансами. Не тратьте сразу всё, что щедро отсыпают небесные покровители. Тщательно продумывайте план расходов, не забывая наполнять кубышку на потом.

Скорпион: знания – сила!

Правило года: расширяйте кругозор.

2020 для Скорпионов – время улучшить настоящее, которое обеспечит достаток в будущем. Нужно только выбрать направление для развития. На новом этапе звёзды будут всячески помогать, обеспечат идеями, финансовыми возможностями и жизненными силами. Неожиданные препятствия могут создавать люди близкие, требующие внимания и опеки. Не забывайте о родных и любимых! Старайтесь уделять им достаточно времени, чтобы избежать семейных неурядиц. Самых терпеливых судьба наградит интересными знакомствами и поездками.

3 знака Зодиака, отмеченные звёздами в 2020 году, - определённо, счастливчики! Но тем, кто не попал в список, не стоит отчаиваться. Ловите удачу за хвост, шансы обязательно будут!