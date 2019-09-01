Самые счастливые цвета в 2020 году. Какие цвета носить в новом году?

Вопрос о том, какие цвета нужно носить в 2020 году, волнует модниц, ответственно относящихся к формированию гардероба. Белая металлическая крыса – восточный тотем грядущих двенадцати месяцев – зверушка не особенно капризная, но упрямая. Чтобы добиться её благосклонности, придётся забыть об актуальных в 2019 коралловых и желто-коричневых вещичках. Между прочим, дизайнеры давно используют китайский гороскоп, как путеводитель, а астрологи охотно разъясняют им подробности. Модная индустрия кипит. Создаются новые коллекции, которые придутся по вкусу зверушке-покровительнице и порадуют кокеток.

3 самых счастливых цвета в 2020 году

Металлик, несомненно, в фаворе, но немногочисленные его оттенки чересчур жёсткие и агрессивные, чтобы ограничиваться лишь ими в формировании гардероба. Графит и серебро, бронза и медь, золото - ориентиры для выбора аксессуаров и мелких деталей. Первые два тона сделают стильные акценты в элегантных деловых костюмах, третий и четвёртый украсят повседневную одежду, последний ориентирован на вычурные вечерние наряды.

Чтобы год проходил во всех отношениях удачно, астрологи рекомендуют разбавить металлическую палитру белым и синим цветом. Правильное сочетание уравновесит доминирующие энергетические потоки, принесёт успех в любви и прибыль в бизнесе.

Белые наряды хоть и не практичны в носке, но именно они наполняют модниц уверенностью и чистой женственной энергией. И не обязательно превращаться в холодную снежную королеву, ведь в палитре есть и мягкие тёплые оттенки: молочный, гардения, слоновая кость. Барышни в белом всегда интригуют и привлекают к себе внимание, а расположение покровительницы года принесёт успех в личных делах.

Комбинация воды (синий) и металла (серебристый, золотой) обеспечивает плавность в бизнесе и динамику успеха финансово-торговых операций. Для заключения выгодной сделки используйте это сочетание в интерьере или одежде. Вода смягчит острые металлические углы, всё случится наилучшим образом.

Выбор, конечно, не богат, даже если играть со всеми возможными оттенками металлика, белого и синего, но ведь никто не ограничивает вас тремя базовыми вариантами. Самые счастливые цвета в одежде оставляйте для особенных случаев. Повседневный гардероб можно и нужно сделать ярким и разнообразным.

Модная палитра цветов, которые нужно носить в 2020 году

Крыса, хоть и не дальтоник, но различает лишь голубой, зелёный и ультрафиолетовый. Именно их дизайнеры добавили в тренд, присоединив к трём базовым энергетическим ориентирам.

Вне моды – серый. 50 оттенков – не выдумка, а реальная палитра, с элементами которой не возбраняется экспериментировать сколько душе угодно.

Агрессивный красный и солнечный оранжевый оставили для тех, кто не верит в гороскопы и не следит за актуальными тенденциями. Чёрный не рискнули забрать у любителей строгой классики.

Жёлтые и коричневые вещи в 2020 году не в фаворе, их лучше спрятать подальше, равно как и одежду с кошачьим или змеиным окрасом.

Кстати о принтах, их не отменили. На пике популярности:

акварель;

Tie-Dye;

цветы;

клетка (гусиные лапки и шотландская);

жаккардовые переплетения.

Горошек, полоска, камуфляж и индийский огурец теряют позиции, но Max Mara, Dolce & Gabbana, Victoria Beckham всё ещё экспериментируют с этими узорами.

Как видите, выбор не такой уж и ограниченный. Самыми счастливыми в 2020 году будут: металлик, белый и синий цвета. Базовый гардероб и аксессуары астрологи советуют формировать именно из них. Нотки разнообразия в гардероб можно вносить, комбинируя основу с зелёными, серыми, голубыми и ультрафиолетовыми вещичками. Дополнение к однотонным одёжкам – принты, среди которых можно выбрать строгие, весёлые и романтичные. А вы ориентируетесь на гороскоп, подбирая одежду?