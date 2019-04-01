У каждого человека есть такие черты характера, которым можно только позавидовать. Но именно этих представительниц прекрасного пола одарили высоким интеллектом, необычайной красотой и огромными талантами, вызывающими у всех зависть. Это роковые женщины.

4 знака Зодиака, которым все завидуют

Козерог. Женщины этого знака с лёгкостью справляются со всеми проблемами, встречающимися на их пути. Они целеустремлённые и независимые. Они никогда не притворяются, из-за чего говорят всегда правду, даже если она не очень приятная. Козероги привыкли, что все под них подстраиваются, хотя часто ставят себя на место других, соответственно, понимая, когда из-за них человек может оказаться в неловком положении. Мужчины их ценят за высокий интеллект, а подруги – за умение найти нужное слово в тяжёлой ситуации. Рыбы. Женщины с сильным характером и большими жизненными целями. Они с лёгкостью справляются с любой задачей, когда терпением, когда упорством, а когда и благодаря своему невероятно яркому воображению. У них всегда масса интересных идей, которые Рыбы неизменно воплощают в жизнь, даже если для этого нужно сильно постараться. С ними интересно, поэтому они с лёгкостью завоёвывают и мужское, и женское внимание. Рыбки находятся в полной гармонии с собой и окружающим миром. Весы. У них никогда не бывает плохого настроения, так как если на душе у Весов скребутся кошки, они просто уходят подальше от всех, чтобы не омрачать своим негативом других. Они обаятельны и харизматичны, всегда находятся в центре внимания. Добрые и отзывчивые, они вечно приходят на помощь другим. Настойчивые – добиваются своей цели, несмотря ни на что. Где Весы, там светло и тепло. Дева. Они имеют высокую самооценку, но стараются об этом никому не говорить, хотя их желание руководить всеми они не могут скрыть – постоянно указывают и советуют. У Дев есть цель и они прикладывают немалые усилия, чтобы желаемое осуществилось как можно раньше, но своего добиваются. И в этом им не может помешать даже их перфекционизм.

Если вы не увидели себя в списке роковых женщин, не стоит расстраиваться. Ведь каждая женщина прекрасна, обаятельна и привлекательна по-своему, главное, чтобы рядом был человек, который разглядел бы эти качества. Но вышеперечисленным представительницам прекрасного пола даже не нужно стараться, чтобы на них обратили внимание и начали завидовать их уму, красоте и чертам характера.