9 самых необычных способов встретить вторую половинку

Наверное, нет ни одной женщины, которая хотя бы раз в жизни не задала себе вопрос, где найти своего принца. Этой теме посвящают даже передачи и пишут массу психологических книг, где рассказывается о местах скопления достойных мужчин, которые прямо в руки плывут, как при нересте. Но на самом деле, как показывает статистика, знакомство с возлюбленными обычно происходит при довольно банальных обстоятельствах – на работе или в компании общих друзей. Однако мы предлагаем не ждать, когда удачно сойдутся звёзды и симпатичный коллега вдруг поймёт, что всю жизнь мечтал о такой женщине, как бухгалтер из соседнего отдела, а действовать прямо сейчас. Вот самые необычные способы встретить свою вторую половинку, которые помогут вам в поисках.

Самые необычные способы встретить вторую половинку

Выгуливание собаки. Можно надеть какую-то привлекательную одежду, сделать лёгкий макияж, уложить волосы, но при этом не переборщить, чтобы не выглядеть со стороны смешно, и пойти на прогулку с любимым питомцем. Гуляя, нужно мило улыбаться проходящим мимо симпатичным парням. Скорее всего, знакомство начнётся с обсуждения собаки. Чтение книги на пляже или в парке. Читая книгу, нужно периодически незаметно поглядывать по сторонам. Ведь мимо может проходить симпатичный мужчина, который, возможно, заинтересуется, что же такого захватывающего читает прекрасная девушка. Чтение романа – приманка, которая хорошо работает. Участвовать в вечеринках. Многие девушки отказываются от приглашений весело провести вечер, и зря. Ведь чем больше круг знакомых, тем вероятнее встретить своего мужчину. Поэтому в следующий раз, когда вас пригласят на корпоратив, семейное мероприятие или же просто потусить в ночном клубе, нужно обязательно согласиться. Ведь праздник – это счастье, поэтому и люди туда ходят весёлые и счастливые. Посещать концерты на открытом воздухе. Это просто идеальное место для знакомства с противоположным полом, так как природа расслабляет, а музыка радует. Можно танцевать и подпевать, ну и, конечно, быть дружелюбной – улыбаться окружающим и разговаривать о музыке с понравившимся парнем. Пообедать на открытом воздухе. Многие рестораны в тёплое время года выставляют столики на улицу, чтобы привлечь посетителей, и этим стоит воспользоваться. Заказать себе красивый пирог и чашку чая, а потом смаковать их, поглядывая по сторонам. А если за соседний столик вдруг присядет привлекательный мужчина, то можно просто спросить у него, что он такое ест. Ведь его блюдо выглядит восхитительно! Первый шаг к знакомству сделан. Путешествовать с группой. Конечно, можно и в одиночку кататься на велосипедах или же бродить по экскурсиям, но лучше присоединиться к группе единомышленников. Появляется большой шанс встретить среди них свою вторую половинку. Тут даже не нужно придумывать тему для разговора. Она на поверхности – общее увлечение. Организовать вечеринку. Попросить подружку привести какого-нибудь знакомого парня. Конечно, он может быть влюблён именно в неё, поэтому и согласился пойти вместе, но немалый процент и того, что он, возможно, влюбится и в хозяйку вечеринки. Посетить книжный магазин. Это только кажется, что сегодня все читают книги исключительно в электронном виде. На самом деле масса мужчин посещает книжные магазины. Это превосходное место, чтобы завести разговор о выбранной книге или же попросить посоветовать что-то почитать. Посетить столовую. Офисные работники довольно часто обедают в ближайших от своего офиса столовых, поэтому именно здесь и можно познакомиться с привлекательным мужчиной. Ну и, конечно, обязательно найти повод заговорить с ним, например, в очереди, выбирая еду.

Вариантов завести знакомство – масса. Главное, не теряться и действовать ради своей цели. При этом не забывать о внешнем виде и улыбке. Дерзайте!